Pod auspicjami resortu zdrowia do litewskich szkół trafiła sekta?

60 szkół na Wileńszczyźnie bierze udział w projekcie „Włączenie dzieci i młodzieży do zdrowego i aktywnego stylu życia”, finansowanym przez Ministerstwo Ochrony Zdrowia RL. Na liście placówek biorących udział w projekcie znalazły się również szkoły z polskim językiem nauczania.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia z uczniami, podczas których uczą się oni „panować nad stresem, negatywnymi emocjami, napięciem emocjonalnym”. Projekt realizuje Fundacja Art of Living (lit. Gyvenimo menas), której korzenie sięgają Indii. Doktor teologii dogmatycznej, ks. Eduardas Kirstukas, nie ma wątpliwości, że szkoły mają do czynienia z sektą.

– To, co się stało, jest wynikiem braku zainteresowania na temat tego, kto próbuje wejść do szkół. Wystarczyło, że organizacja jest zarejestrowana jako dobroczynna – co pozwoliło jej poprzez ministerstwo zdrowia wejść do systemu oświaty jako „wspomaganie” do znalezienia równowagi przez uczniów – w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” komentuje sytuację ks. dr Eduardas Kirstukas.



– W opisie projektu zaznacza się, że uczniowie będą uczyli się panowania nad stresem, wzajemnej komunikacji, rozwijania cech lidera. Nie ma w nim niczego, co mogłoby zaszkodzić. Poza tym na udział uczniów w zajęciach potrzebna była zgoda rodziców, którzy ją wyrazili – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” dyrektor jednej z uczestniczących w projekcie szkół.

Zgodnie z założeniami projektu, uczniowie mają uczyć się panowania nad stresem, negatywnymi emocjami, napięciem emocjonalnym. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych, według programu Art Excel (dla dzieci w wieku 8-13 lat) i Yes (nastolatkowie w wieku 14-18 lat). Projekt przewiduje 3-4-godzinne zajęcia w ciągu 3-4 dni, w grupach nie większych niż 30 osób. Jak zapewniają organizatorzy, w ofertach nadesłanych do szkół, programy są urzeczywistniane od 20 lat w ponad 150 krajach. W szkołach litewskich dwuletni program rozpoczął się wiosną 2019 r.

– Komisja, która wybierała program, zrobiła podstawowy błąd: nie zwróciła uwagi na to, że kierujący tą organizacją lider ma miano „Jego świątobliwości”, co wskazuje na mocne powiązanie z hinduizmem. Jest to kolejna sekta hinduistyczna, która za pieniądze europejskie próbuje wejść do umysłów młodych ludzi, którzy nie są uformowani. System układu organizacji wskazuje na sektę. Jest guru, są szczeble niższe. Upublicznione zdjęcia wskazują wyraźnie na jej charakter – podkreśla ks. dr Eduardas Kirstukas.

Jego zdaniem, udział szkół w projekcie może spowodować rekrutację młodych członków do sekty.

– Celem sekty, wchodzącej do szkoły, jest odnalezienie najsłabszych, najbardziej podatnych wpływom dzieci i pod płaszczem tzw. radości czy szczęścia, wciągnięcie do tej grupy. Sekta daje nowym członkom to, czego oni nie mogą odnaleźć w rzeczywistości dnia dzisiejszego. Do młodego człowieka zwraca się po imieniu, jest też grupa podtrzymania, która twierdzi, że rozumie bardzo jego problemy. Młodzi ludzie, którzy przeżywają jakieś kryzysy, którzy nie mają wsparcia w rodzinie, próbują szukać ludzi, którzy ich zrozumieją. Tu się gra na uczuciach, na bólu, przeżyciach – mówi ks. Kirstukas.

Jak tłumaczy teolog, dalej następuje indoktrynacja, o której powszechnie się mówi, że „pierze mózg” – stosowany jest szereg zabiegów w celu zmiany przekonań, uczuć, potrzeb, postaw, po to, aby osoba manipulowana działała zgodnie z oczekiwaniami osoby manipulującej. Ponieważ jest to sekta hinduistyczna, przypuszczalnie dochodzi do praktyk hipnozy, która jest stosowana przy indoktrynacji.

– Na początku nie zauważyłam niczego niepokojącego, ale pamiętam swój strach, kiedy po zajęciach szkolnych nie mogłam skontaktować się z dzieckiem. Zaczęłam telefonować do innych rodziców, którzy podobnie nie mogli dodzwonić się do dzieci, potem zaczęliśmy kontaktować się z wychowawczynią. Jak się okazało, prowadzący kazali wszystkim dzieciom podczas zajęć wyłączyć komórki. Zastanowiło mnie też, że kazano dzieciom wyrzucić do kosza owoce, a pozwolono im zostawić tylko wodę. Zajęcia odbywały się na podłodze, na karimatach, kazano im leżeć bez ruchu przez długi czas. Niektóre poczuły się niedobrze, nie wiem, może przyczyną były upalne dni, może coś innego – opowiada o swych odczuciach matka dziecka uczestniczącego w zajęciach.

Jak dowiadujemy się ze strony internetowej organizacji Art of Living, fundacja ta powstała w 1981 r. Założył ją charyzmatyczny lider, Sri Sri Ravi Shankar. Fundacja obecnie działa w 165 krajach świata i jest jedną z największych organizacji pozarządowych na świecie.

Fundacja Art of Living wskazuje również, że od 1996 r. posiada status specjalny konsultanta przy Radzie Gospodarczo-Społecznej (ECO-SOC) Organizacji Narodów Zjednoczonych. Uczestniczy w pracach wielu komisji ONZ oraz w działaniach dotyczących zdrowia i rozwiązywania konfliktów. Sri Sri Ravi Shankar uczestniczył w wielu negocjacjach pokojowych, m.in. w Iraku, Kaszmirze, Biharze, na Wybrzeżu Kości Słoniowej i ostatnio w Kolumbii.

Jak się zaznacza na stronie, „dzięki jodze, technikom oddechowym i medytacji uczestnicy Jego warsztatów doświadczają poprawy zdrowia i spokoju umysłu. Efekty te wpływają na poprawę relacji między ludźmi”.



Art of Living działa aktywnie w całej Litwie jako organizacja Gyvenimo menas. Litewska strona internetowa wskazuje na jej działalność charytatywną. Nie ma tu żadnej wzmianki, że jest to ruch religijny. Na stronie internetowej możemy się dowiedzieć, że jest to organizacja non profit, a podane kontakty wskazują, że organizacja ma przedstawicielstwo w wielu różnych miastach Litwy. W Wilnie siedziba organizacji mieści się przy ul. Św. Stefana 5. Na początku tygodnia poseł na sejm Mantas Adomėnas zwrócił się do ministra oświaty, nauki i sportu Algirdasa Monkevičiusa, ministra ochrony zdrowia Aurelijusa Verygi i ministra sprawiedliwości Elvinasa Jankevičiusa o zbadanie działalności Fundacji Dobroczynności i Wsparcia „Gyvenimo menas”. Zdaniem posła, odpowiednie instytucje państwowe powinny dokładniej przyjrzeć się działalności fundacji Gyvenimo menas i ustalić, czy może ona nadal prowadzić zajęcia w szkołach.

Trzeba pamiętać, że rodzice mają prawo wyraźnie odmówić uczestniczenia dziecka w programie. Takie spotkanie w szkole może się odbywać tylko za pisemną zgodą rodziców.

