Kwaratanna na Litwie

Od poniedziałku na terenie całej Litwy obowiązuje kwarantanna. Zatwierdzono 15-punktowy plan ograniczeń, które będą obowiązywały do 30 marca.

– Przestrzegamy wszystkich rekomendacji związanych z koronawirusem. Wszyscy ci, którzy mają możliwość pracowania na odległość, to robią. Staramy się być w ciągłym kontakcie z naszymi mieszkańcami. W okresie kwarantanny samorząd Wilna także pracuje na odległość, ale wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie. Telefony stacjonarne są połączone z komórkami, więc kontakt powinien być. Proszę dzwonić, pytać. Samorząd także zwrócił się do osób, które świadczą usługi hotelarskie, żeby w razie potrzeby udostępniły pomieszczenia hotelowe ludziom, którzy powinni być odizolowani, a nie mają możliwości tego zrobić w swoim domu. Właściciel hotelu powinien wyrazić zgodę. Wszystkie kawiarnie, salony piękności, kluby sportowe, sklepy, oprócz spożywczych, są pozamykane – mówi dla „Kuriera Wileńskiego” wicemer Wilna Edyta Tamošiūnaitė.

Od 16 marca, od północy, zakazano wjazdu obcokrajowcom do Republiki Litewskiej, z wyjątkiem kierowców i członków załogi, w przypadku komercyjnego i/lub międzynarodowego przewozu towarów, osób uprawnionych do pobytu w RL, osób korzystających z immunitetów i przywilejów na podstawie ustawy z 1961 r. – chodzi o Konwencję wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych; Konwencję wiedeńską o stosunkach konsularnych i NATO, osobach służących w jednostkach wojskowych NATO, państw członkowskich NATO i ich rodzin.

Przejścia dla tej kategorii osób odbywać się będą przez następujące międzynarodowe przejścia graniczne: Kalwaria – Budzisko, (przejście Ogrodniki – Łoździeje zostaje zamknięte), Saločiai – Grenstalė, Butinge – Rucava, Smėlynės – Medume – Medininkai – Kamenyj Log, Raigardas – Privalka, Kybartai – Černiševskoje, Panemunė – Sovietskas, porty lotnicze Wilno, Kowno, Połąga i port morski w Kłajpedzie.

– Szkoły i przedszkola także są zamknięte. Jedynie pracownicy medyczni mogą swoje dzieci przyprowadzać do przedszkoli, tam się nimi zaopiekują. Na ile wiem, dzisiaj w niektórych przedszkolach było po jednym, dwojgu dzieci, a większość placówek była zamknięta. Rozpatrujemy także taką możliwość, że jeżeli będzie więcej zachorowań, to pracownicy szpitali będą mogli swoje dzieci w przedszkolu pozostawić na noc. Przygotowaliśmy już cały system i wszystkie prawne dokumenty, żeby w razie potrzeby od razu zacząć świadczyć takie usługi. Pamiętamy także o rekomendacji zachowania co najmniej jednego metra odległości między ludźmi w środkach transportu publicznego. Dzisiaj transport publiczny nie był przepełniony. Bardzo wiele zależy od nas samych. Samorządy ściśle współpracują z rządem. Ciągle myślimy o tym, co jeszcze możemy zrobić, aby zapobiec tragedii. Robimy wszystko, co w naszych silach – podkreśla Edyta Tamošiūnaitė.

Do 19 marca, godz. 12.00, dozwolony jest tranzyt przez terytorium Republiki Litewskiej osób powracających do kraju zamieszkania bez wymaganego zatrzymania. Tymczasem obywatelom Litwy zakazano opuszczanie kraju, chyba że powracają do miejsca zamieszkania, udają się do miejsca pracy lub za zgodą szefa Państwowej Straży Granicznej czy ministerstwa spraw wewnętrznych lub upoważnionych osób.

W czasie kwarantanny nie działają bary i restauracje ani sklepy, z wyjątkiem spożywczych, aptek, sklepów zoologicznych i optycznych. Zamknięte zostały również salony fryzjerskie i kosmetyczne, sanatoria, ośrodki rekreacyjne, z wyjątkiem ośrodków świadczących indywidualne usługi rehabilitacyjne związane z leczeniem.

Ograniczono też liczbę regularnych przewozów pasażerskich miejskich i podmiejskich. W związku z rekomendacjami o zachowaniu co najmniej 1 metra odległości między ludźmi, w środkach transportu publicznego można zajmować jedynie miejsca siedzące. Pojazdy należy zdezynfekować na początku i na końcu każdej trasy.

Zabrania się odwiedzania instytucji kulturalnych, rekreacyjnych, rozrywkowych, sportowych i fizycznej obsługi petentów. Zajęcia w ośrodkach opieki dziennej i miejscach pracy dla dzieci, osób niepełnosprawnych i osób starszych są zabronione. Działalność kasyn i automatów do gier również jest zabroniona. Zabroniono odwiedzania więźniów.

Wszystkie sklepy sieci Maxima i Rimi będą czynne od godziny 9.00 do 20.00. Klienci sklepów są zachęcani do dezynfekowania rąk i używania jednorazowych rękawiczek, które można znaleźć przy wózkach i koszykach na zakupy. Tam, gdzie istnieje taka możliwość, proszeni są o korzystanie z kas samoobsługowych, by unikać kontaktu ze sprzedawcami i zachować odpowiednią odległość od innych klientów. Sieć Maxima informuje, że w jej sklepach kasy są dezynfekowane co trzy godziny, kasy samoobsługowe – co godzinę. Kasjerzy są zaopatrzeni w płyn dezynfekujący. Wózki, koszyki, uchwyty, czytniki kart są odkażane pięć razy dziennie. Kilkakrotnie w ciągu dnia sprzątane są sklepowe toalety.

Po ogłoszeniu w całym kraju kwarantanny, zmieniły się metody pracy ośrodków zdrowia, lekarzy rodzinnych i pielęgniarek. Zdaniem medyków, najlepszym sposobem na walkę z koronawirusem jest pozostanie w domu, dlatego konsultacje z lekarzami rodzinnymi będą odbywały się drogą telefoniczną. Do przychodni lekarskiej będzie można przyjść tylko po uzyskaniu na to zgody lekarza konsultującego. Recepty na stale przyjmowane lekarstwa będą przedłużane zdalnie, podobnie jak zwolnienia z powodu kwarantanny, urazów czy choroby. Badania profilaktyczne oraz planowe operacje zostały odłożone. W sprawie planowych szczepień należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym. Badania laboratoryjne będą wykonywane tylko na podstawie decyzji lekarza rodzinnego i tylko w razie konieczności. Planowe konsultacje z lekarzami specjalistami będą odłożone lub przeprowadzane zdalnie. Do placówki zdrowotnej będzie można przyjść tylko za pozwoleniem lekarza, tylko w konkretnie ustalonym czasie.

Biskupi Litwy ogłosili, że w związku z wprowadzaną od poniedziałku przez rząd kwarantanną nie będą odbywać się msze w kościołach. W komunikacie prasowym wydanym przez Konferencję Biskupów Litewskich można przeczytać m.in., że dobro duchowe wiernych jest największą troską Kościoła, podobnie jak ich bezpieczeństwo i zdrowie. Z tego powodu biskupi Litwy, biorąc pod uwagę decyzję Rządu RL o wprowadzeniu kwarantanny w całym kraju, zdecydowali, że od północy 16 marca do momentu obowiązywania kwarantanny nie będą odbywać się żadne publiczne nabożeństwa. Biskupi zachęcają jednocześnie do śledzenia transmisji Mszy świętych w telewizji, internecie, słuchania w radiu. „Chrońmy siebie i innych, zwłaszcza osoby w podeszłym wieku! Śledząc Mszę świętą w telewizji i modląc się w domu, możecie przyjąć duchową komunię świętą i jednoczyć się w modlitwie” – czytamy w komunikacie.

W oświadczeniu biskupów podkreślono, że kościoły pozostaną otwarte na prywatną modlitwę oraz w celu zapewnienia niezbędnej obsługi wiernych. Pogrzeby, chrzty i inne sakramenty będą odbywały się z udziałem jedynie najbliższych członków rodziny.

Premier Saulius Skvernelis ostrzega, że każdemu, kto zignoruje nakazy rządowe, będzie groziła odpowiedzialność karna. Komentując sobotnie zdarzenie, gdy szpital w Kłajpedzie samowolnie opuścił młody mężczyzna z podejrzeniem koronawirusa, premier podkreślił, że samoizolacja już nie jest zaleceniem, jest obowiązkiem. Za taki czyn jest przewidziana odpowiedzialność administracyjna, a jeśli samowolne opuszczenie kwarantanny wywoła poważne konsekwencje dotyczące rozprzestrzeniania się choroby, to również będą skutki karne: kara grzywny, areszt albo pozbawienia wolności do trzech lat.

Wprowadzono nowy numer alarmowy w sprawie koronawirusa – 1808. Linia jest dostępna 24 godziny na dobę, bezpłatnie dzwonić można ze wszystkich sieci na Litwie.

