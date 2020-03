Kiedy test na koronawirusa?

„W najbliższym czasie na Litwie zaczną działać mobilne punkty medyczne, w których po wcześniejszej rejestracji pod numerem gorącej linii 1808 osoby będą mogły zrobić test na obecność koronawirusa” – podczas środowej konferencji prasowej poinformował minister zdrowia Aurelijus Veryga. W najbliższym czasie pozwolenie na wykonywanie takich badań otrzymają również duże szpitale. Obecnie próbki badane są wyłącznie w Narodowym Laboratorium Opieki Zdrowotnej w Wilnie.

Minister Veryga zapewnił, że samorządy nie są jeszcze przygotowane do uruchomienia mobilnych punktów medycznych do badań na obecność koronawirusa.

„Samorządy przygotowały odpowiednie miejsca, ale to nie wszystko. Pracownicy muszą być przeszkoleni – to jedna ważna rzecz. Inną sprawą jest zapewnienie środków ochronnych – to drugi ważny element. Trzecia rzecz – posiadanie odczynników. Po czwarte – żaden punkt nie rozpocznie pracy, dopóki nie otrzyma pozwolenia od ministerstwa zdrowia” – podkreślił Veryga.

Jak zaznaczył, mobilne punkty rozpoczną pracę, gdy wszystkie warunki, potrzebne do uzyskania zgody ministerstwa, zostaną spełnione. Zdementował też pogłoski, jakoby zezwolenie na badania w celu wykrycia koronawirusa ma udzielać lekarz rodzinny. „To nie lekarz rodzinny (wydaje skierowanie na badania – od aut.). Należy dzwonić na telefon gorącej linii 1808, gdzie osoby będą rejestrowane do badań w mobilnych punktach” – zaznaczył minister Veryga.

Mobilne laboratoria zaczną działać dopiero wtedy, gdy resort zdrowia udzieli na ten temat oficjalnej informacji. Samorządy muszą zadbać o ich urządzenie do piątku, 20 marca. Resort poinformuje o rozpoczęciu działalności każdego punktu.

Aurelijus Veryga poinformował też, że na Litwę docierają odczynniki, potrzebne do badań na wykrycie COVID-19. „W tym tygodniu przybędzie ok. 10 tys. próbek, w następnym tygodniu oczekujemy jeszcze 20 tys.” – zapewnił Veryga.



Jak powiedział, obecnie w ciągu doby wszystkie laboratoria na Litwie mogłyby maksymalnie przebadać ok. 1 500 osób. Podczas pobierania próbek na koronawirusa priorytetowo będą badane probówki pochodzące z placówek leczniczych, nie zaś z punktów mobilnych.

Wcześniej ministerstwo zdrowia w komunikacie poinformowało, że mobilne laboratoria zostaną ulokowane w dziesięciu samorządach, w tym m. in. w Wilnie, Kownie, Kłajpedzie, Szawlach. W Wilnie takie badanie można będzie zrobić w trzech miejscach – pierwszy mobilny punkt urządzono na parkingu Statyk ir važiuok na al. Savanorių 124, drugi pojawi się na parkingu Statyk ir važiuok przy V. Gerulaičio 1 (koło centrum biznesowego Technopolis), a trzeci w razie potrzeby pojawi się na parkingu przy plaży Wołokumpie 1.

Punkty będą działać na zasadzie drive-in: u osób przejeżdżających własnym samochodem będzie pobrana próbka, po czym będą mogły one wracać do domu i oczekiwać na wynik testu. Udając się do punktu mobilnego, należy mieć przy sobie dokument tożsamości, a także kartkę z zapisanym numerem telefonu komórkowego.

Próbki na koronawirusa będą pobierane od tych osób, u których wystąpił przynajmniej jeden symptom choroby – nagła gorączka, kaszel, uczucie duszności. Na badanie może zgłosić się również osoba, u której objawy wystąpiły po 14 dniach od podróży do dowolnego kraju poza granicami Litwy lub osoba, która miała kontakt z osobą z potwierdzonym lub przypuszczalnym zakażeniem COVID-19.

Na razie na Litwie wykonano ponad 935 badań na obecność koronawirusa, ustalono 33 przypadki infekcji (dane z 18 marca, godz. 15.00). We wtorek przebadano 193 osoby.