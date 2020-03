Diana Nausėdienė razem ze wspólnotą Miednik uczestniczyła w piątek w obchodach zbliżającego się Dnia Odrodzenia Niepodległości w zamku w Miednikach w rejonie wileńskim. Witając zebranych pierwsza dama powiedziała, że Miedniki to ważne miejsce dla całej Litwy, gdyż właśnie ten zamek, ta miejscowość były ważną częścią pierścienia obronnego stolicy, a dziś jest to miejsce, w którym żyją, pracują i tworzą wolni ludzie wolnego kraju.



„Jak ten zamek, cegła po cegle, kamień po kamieniu, stał się silną fortecą nie do pokonania, tak powoli, ale konsekwentnie i z wielką miłością budowana jest nasza Litwa, w której właśnie Wy jesteście najważniejsi. Przecież nie ma znaczenia, gdzie mieszkacie ani w jakim języku mówicie. Ważne jest tylko to, co robicie, aby wzmocnić wolność i państwowość” – powiedziała Nausėdienė.

Święto rozpoczęło się od odśpiewania hymnu Litwy, dla zebranych wystąpili uczniowie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Miednikach.

Na uroczystość przybyła też mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, która złożyła zebranym życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Odrodzenia Niepodległości Litwy, obchodzonego 11 marca.

Gintautas Terleckas, kierownik Działu Zamku w Miednikach, wyraził zadowolenie, że obchody 11 marca stały się piękną tradycją wspólnoty miednickiej, podczas których mieszkańcy spotykają się, pamiętają o historii, mają okazję zapoznać się z ekspozycją zamku w Miednikach i przeszłością tego miejsca.

Na święcie była też obecna starosta Miednik Renata Bogdanowicz, administrator miejscowego kościoła Świętej Trójcy i św. Kazimierza ks. Piotr Stroceń OFM, dyrektorka Gimnazjum im. św. Kazimierza w Miednikach Mieczysława Pietkiewicz, mieszkańcy.

Podczas gościny w Miednikach pierwsza dama została obdarowana przez mer rejonu wileńskiego tradycyjną palmą podwileńską, będącą symbolem Wileńszczyzny oraz piernikowym sercem.

Z okazji zbliżającej się 30. rocznicy odzyskania niepodległości przez Litwę Nausėdienė życzyła: „Bądźcie szczęśliwi, dzielmy się dobrocią i ciepłem serca. Wszystkiego najlepszego z okazji 11 marca, drodzy!”.

Tłumaczenie L24.lt