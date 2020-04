Bloki z Wileńszczyzny w plebiscycie na projekt renowacji roku

Odnowione bloki z Wilna, Elektren i Podbrodzia, które biorą udział w plebiscycie na projekt renowacji roku 2020, nie tylko przyczyniają się do tworzenia ładniejszych i przytulniejszych dzielnic, ale także zachęcają sąsiedzkie domy do naśladowania. Rozumiejąc korzyści, płynące z renowacji, coraz więcej mieszkańców podejmuje decyzje o odnowieniu swoich domostw.



Blok znajdujący się w Wilnie, przy ul. Adama Mickiewicza 32, został zbudowany przed niemal półwieczem, a inne domy — z ul. Wileńskiej 108B w Podbrodziu oraz Słonecznej (Saulės) 22 w Elektrenach — zostały wybudowane w latach osiemdziesiątych. Dlatego też ich mieszkańcy już od dawna odczuwali potrzebę modernizacji starych systemów inżynieryjnych budynków od podstaw.

Niewydajne energetycznie bloki nie tylko wpływały na obniżenie jakości życia, ale także wiązały się z dużymi wydatkami na ogrzewanie. Dlatego, jak mówi kierownik projektów renowacji spółki zarządzającej blokiem w Wilnie Povilas Kručkauskas, do modernizacji budynków użyto wszechstronnych środków renowacji — odnowiono systemy grzewcze, wentylacyjne, kanalizacyjne i wodociągowe, ocieplono dachy, struktury nośne i elewację, wymieniono stare okna i drzwi, oszklono balkony.

Zużycie energii spadło 3 razy



Prace, jakie wykonano podczas renowacji, przyczyniły się do znacznych zmian w zużyciu energii. Po odnowieniu bloku przy ul. Słonecznej 22 w Elektrenach, mierzalne oszczędności ciepła wyniosły 68 proc., tymczasem w blokach przy ul. Mickiewicza 32 w Wilnie zaoszczędzono 67 proc., a przy Wileńskiej 108B w Podbrodziu — 56 proc.

We wszystkich blokach odnotowano trzykrotne zmniejszenie zużycia ciepła, dlatego korzyści z renowacji mieszkańcy odczuli od razu po zakończeniu prac — teraz mogą się cieszyć nie tylko znacznie mniejszymi wydatkami na ogrzewanie, ale także i większą wygodą mieszkania w odnowionych lokalach.

Przed renowacją wszystkie 3 bloki należały do klasy wydajności energetycznej E, zaś po modernizacji awansowały do klasy C. Ogólna ilość wydzielanego w ten sposób dwutlenku węgla, przyczyniającego się do zmian klimatycznych, zmalała nawet o 386,19 ton rocznie.

„Obecnie wydajniejsze energetycznie bloki mieszkalne przyczyniają się do dbałości o przyrodę i tworzą atrakcyjniejszą okolicę do mieszkania” — twierdzi Andrėjus Junda, kierownik spółki zarządzającej blokami w Elektrenach.

Potrzeba renowacji była od dawna



Mieszkańcy bloków już od dawna odczuwali skutki mieszkania w przestarzałych budynkach: znoszone systemy inżynieryjne, poczucie wilgoci czy nawet pleśni — to były oczywiste przyczyny, powodujące chęć poszukiwania rozwiązania takiego stanu rzeczy.

Do ostatecznej decyzji o renowacji budynku przyczyniły się także szczególnie wysokie rachunki za ogrzewanie w zimnej porze roku. Również duży wpływ miały dobre przykłady pomyślnie zakończonych renowacji w okolicy i doświadczenia, jakimi dzieliły się wspólnoty sąsiedzkich bloków.

Przy odnawianiu bloków, ich mieszkańcy wybierali ekonomiczne rozwiązania, które rzeczywiście się sprawdziły i dziś pozwalają na cieszenie się życiem w odnowionych budynkach i zachęcają do tego także inne wspólnoty mieszkańców: by nie zwlekały i podjęły się renowacji swoich domów.

Wybory projektu renowacji roku

Te bloki biorą udział w wyborach projektu renowacji roku 2020, które organizuje Agencja Oszczędzania Energii Mieszkań (Būsto energijos taupymo agentūra, BETA). Zapoznać się ze wszystkimi kandydatami można na stronie BETA na Facebooku oraz na portalach internetowych. Najlepiej wykonany projekt wybierać mogą wszyscy mieszkańcy — głosowanie rozpocznie się 31 marca na portalu internetowym, a zwycięzcy zostaną ogłoszeni na początku kwietnia.

