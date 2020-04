W marcu odbywał się plebiscyt na „Projekt renowacji roku 2020”, zainicjowany przez Agencję Oszczędzania Energii Mieszkań (Būsto energijos taupymo agentūra, BETA). W jego trakcie społeczeństwo mogło zapoznać się z historiami domów wielomieszkaniowych, odnowionych w latach 2018-2019 oraz oddać swój głos na projekt, który najbardziej przypadł do gustu. W czasie konkursu wybrano trzech zwycięzców, zaś jednym z faworytów jest odnowiony blok w Podbrodziu.



Wiele sympatii czytelników zyskał blok znajdujący się w Podbrodziu przy ul. Vilniaus 108B, będący jednym z przykładów renowacji kompleksowej, w czasie której odnowiono jeszcze cztery bloki na osiedlu oraz okoliczne przestrzenie publiczne.

W czasie renowacji kwartałowej na lepsze zmieniło się całe otoczenie: uporządkowano podwórza, parkingi, place zabaw, urządzono miejsca do wypoczynku, plac do koszykówki, także odnowiono placyk z kontenerami na śmieci.

Kierownik zarządzającej budynkami wielomieszkaniowymi firmy Andrėjus Junda przyznaje, że duże wsparcie w plebiscycie „Projekt renowacji roku” był miłą niespodzianką.

„Bardzo się cieszymy, że projekt odnowy bloku przy ul. Vilniaus 108B spotkał się z tak dużym zainteresowaniem. Widocznie ludziom spodobały się wizualne rozwiązania, ponieważ wybrano jaskrawsze kolory, co na Litwie nie jest wcale częste. Duży wpływ mogło mieć i to, że razem z budynkiem odnowiono wszystkie przestrzenie w okolicy, które są szczególnie ważne dla jakości życia. Najważniejsze, żeby historie udanej renowacji były rozpowszechniane i jak najwięcej ludzi dołączyło do tego procesu” — podkreśla Andrėjus Junda.

Jak zauważa dyrektor BETA Valius Serbenta, na modernizację bloków rzeczywiście należy patrzeć szerzej.

„W ciągu ostatnich sześciu-siedmiu lat na Litwie odnowiono prawie 2 500 domów wielomieszkaniowych. Wyniki wskazują, że renowacja tych bloków nie tylko pomogła zminimalizować zużycie przez nie energii oraz zmniejszyć rachunki za ogrzewanie dla mieszkańców, ale także przyczyniło się do tworzenia przytulniejszej i wygodniejszej przestrzeni życiowej, zmiany ogólnego wizerunku miasta, wpłynęło na ochronę środowiska. Zatem renowacja bloku — to nie tylko ocieplenie ścian i wymienienie okien, ale zjawisko, które fundamentalnie zmienia jakość życia” — twierdzi dyrektor BETA.



Inni faworyci — z dużych miast

Najwięcej sympatii czytelników uzyskał, zajmując pierwsze miejsce w plebiscycie, blok znajdujący się w Mariampolu przy ul. Jaunimo 7, którego renowacja trwała jedynie trzy miesiące i wpłynęła na znaczące oszczędności zużycia energii. Wkrótce nastąpi odnowienie również przestrzeni wokół bloku, gdyż został on wciągnięty do programu renowacji kwartałowej.

Dużo zainteresowania głosujących zyskał również blok znajdujący się przy ul. Adama Mickiewicza 32 w Wilnie, w którym w ciągu trwającej pół roku modernizacji wdrożono ponad 10 środków renowacji. Dziś jego mieszkańcy cieszą się nie tylko pięknym domem, architektonicznie harmonizującym z ładniejącą dzielnicą Zwierzyniec, ale także lepszą jakością życia.

„Nie mam wątpliwości, że jeden z celów konkursu, czyli pokazanie społeczeństwu, że renowacja zmienia od podstaw jakość życia — udało się nam osiągnąć. Wszystkie trzy zwycięskie projekty mogą służyć jako dobitne przykłady, jako jasna odpowiedź na wciąż powstające pytanie, czy warto odnawiać swój blok mieszkalny” — mówi dyrektor BETA.

Według Valiusa Serbenty, kiedy zakończą się w kraju warunki powszechnej kwarantanny, zostaną wręczone nagrody trzem zwycięzcom konkursu „Projekt renowacji roku 2020”.

