Ze względu na kwarantannę – przełożona matura, skrócony rok szkolny

W tym roku, ze względu na szczególną sytuację związaną z kwarantanną, matura rozpocznie się z miesięcznym opóźnieniem – w końcu czerwca. Minister oświaty, nauki i sportu Algirdas Monkevičius zapowiedział też, że skrócony zostanie rok szkolny.

Propozycja harmonogramu egzaminów, sporządzona z myślą o tym, by abiturienci mieli czas na przygotowanie się do matury, została przygotowana przez grupę roboczą, powołaną przez resort oświaty. Podstawowa sesja egzaminów maturalnych potrwa od 22 czerwca do 21 lipca, powtórkowa sesja egzaminacyjna odbędzie się w terminie 22 lipca – 4 sierpnia. Jej wyniki, jak również rezultaty odwołań, zostaną ogłoszone 17 sierpnia. Harmonogram został już zatwierdzony rozporządzeniem przez ministra oświaty, nauki i sportu.

Obowiązkowy egzamin maturalny z języka litewskiego (na poziomie szkolnym lub rozszerzonym – państwowym) uczniowie będą składali 29 czerwca. Żeby uzyskać maturę, poza egzaminem z języka litewskiego, abiturienci muszą złożyć jeszcze jeden dowolny egzamin. Egzamin maturalny z języka angielskiego odbędzie się 1 lipca, z matematyki – 3 lipca. Część ustna egzaminu z języka obcego odbywać się będzie w dniach 22–25 czerwca.

Przełożenie egzaminów na późniejszy okres jest oceniane pozytywnie przez administrację szkół.

– To dobrze, że egzaminy zostały przeniesione na koniec czerwca – w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” ocenia Helena Juchniewicz, dyrektor wileńskiego Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego. – Nie wiadomo, jak się potoczy dalej sprawa z kwarantanną, czy epidemia zostanie opanowana i czy nie będzie stanowiła ryzyka dla zdrowia maturzystów i nauczycieli, którzy będą wciągnięci w proces organizowania egzaminów. Trudno to przewidzieć, są pewne obliczenia naukowców i prognozy, jak sytuacja rozwinie się dalej, więc możliwe, że koniec czerwca to dobry czas – dodaje dyrektor.

Wyniki podstawowej sesji egzaminów maturalnych, które się odbędą w terminie 22 czerwca – 21 lipca, zostaną ogłoszone przed 5 sierpnia. Wydawanie świadectw dojrzałości szkoły będą mogły rozpocząć od 7 sierpnia.

Jak wyjaśnia minister Algirdas Monkevičius, przełożenie daty egzaminów pozwoli abiturientom wykorzystać czas na przygotowanie się do matury nie tylko w sposób zdalny. Przewiduje się, że nauka przygotowująca do egzaminów będzie możliwa również w tradycyjny sposób.

„Planujemy też stworzenie możliwości spotkania z nauczycielami w pomieszczeniach szkolnych wraz zakończeniem kwarantanny lub w przypadku złagodzenia jej warunków. Oczywiście, będziemy współpracowali z administracjami szkół, samorządami w celu zapewnienia odpowiedniego otoczenia” – podkreśla w komunikacie minister.

– Uczniowie pracowali nad opanowaniem podstawy programowej przez 12 lat nauki w szkole. Zwłaszcza w klasach gimnazjalnych, od pierwszej do trzeciej, odbywają się kluczowe zajęcia, potrzebne do zdobycia wiedzy. Owszem, niektórzy uczniowie odkładają naukę na ostatni moment i w 12 klasie poświęcają więcej czasu na przygotowania do egzaminów, konsultacje, dodatkowe opracowanie trudniejszych tematów. Kwarantanna stwarza pewne niedogodności. Dlatego wiele zależy od samodyscypliny ucznia, jego samodzielności, umiejętności planowania tematów do opracowania. Nie będzie już prowadzenia za rękę. Choć uczeń zawsze może liczyć na zdalne konsultacje, udzielane przez nauczyciela – zaznacza Helena Juchniewicz.

Rekrutacja na studia odbędzie się w dwu turach: pierwszy etap potrwa od 1 czerwca do 18 sierpnia, dodatkowa rekrutacja – do 4 września. Wyniki przyjęć studentów na uczelnie w I turze zostaną ogłoszone 25 sierpnia, umowy z uczelniami będą podpisywane w dniach 26–28 sierpnia.

Dodatkowa rekrutacja rozpocznie się 31 sierpnia, zakończy się 11 września. Zaleca się, by studenci I roku rozpoczęli naukę na uczelniach od 14 września.

Przewiduje się, że w 2020 r. budżet państwa sfinansuje naukę dla 16,5 tysiąca studentów I roku: 10,3 tys. studentów uniwersytetów i 6,2 tys. studentów kolegiów. Szef resortu oświaty Algirdas Monkevičius zatwierdził wstępne liczby rekrutacji na studia licencjackie według poszczególnych kierunków. Najwięcej finansowanych przez państwo miejsc przewiduje się na kierunkach ścisłych – 5 335 miejsc na kierunkach matematyka, informatyka, nauki fizyczne, inżynieryjne i technologiczne. Na kierunku przedsiębiorczości i zarządzania państwo sfinansuje 2 600 miejsc, nauk zdrowia – 1 790, nauk socjalnych – 2 550, nauk humanistycznych – 1235, sztuk pięknych – 844, nauk edukacyjnych – 585, weterynaryjnych i gospodarki rolnej – 450, nauk przyrodniczych – 430, prawa – 430, sportu – 120 miejsc.

W tym roku dla wszystkich studentów, którzy podejmą studia pedagogiczne, przewidziane są stypendia w wysokości 300 euro. Planowane jest, że tego rodzaju zachęta dotrze do 835 osób.

Minister oświaty, nauki i sportu we wtorkowym wywiadzie dla Litewskiego Radia zapowiedział skrócenie roku szkolnego.

„Planujemy skrócenie. Bardzo dużo skomplikowanej pracy wykonano w tym okresie. Widzimy, jaką presję odczuwają nauczyciele – są oni jak zwykle perfekcjonistami, chcą pracować jak najlepiej, starają się idealnie spełnić swoje obowiązki. Na podstawie przeprowadzonych wśród nauczycieli sondaży wiemy, że w ciągu minionych dwóch tygodni dwie trzecie czasu poświęcali nie samym lekcjom, lecz przygotowaniom. Jest to bardzo męcząca, skomplikowana praca. Uczniowie i rodzice też są już zmęczeni” – powiedział minister Algirdas Monkevičius.

Decyzja dotycząca dokładnej daty zakończenia roku szkolnego ma zapaść już w tym tygodniu.

„W tym tygodniu zakończy pracę grupa robocza i wtedy jeszcze raz rozważymy wszystkie okoliczności i ogłosimy datę zakończenia roku szkolnego. (…) Będzie on krótszy niż zwykle” – dodał szef resortu edukacji.

– Jeżeli w maju nauczyciele i uczniowie efektywnie wykorzystają zdalne nauczanie, to myślę, że w czerwcu taka nauka już byłaby niepotrzebna. Praca w trybie zdalnym wymaga bardzo dużo wysiłku, nauczyciele też są przemęczeni. Uważam, że skrócony rok szkolny ma rację bytu. W przypadku naszego gimnazjum już wcześniej planowaliśmy zakończenie roku szkolnego wraz z pierwszymi dniami czerwca. Mamy odpracowane soboty, by stworzyć dobre warunki i zakończyć rok szkolny wcześniej w związku z tym, że w czerwcu prowadzenie zajęć jest mocno utrudnione z powodu upałów – mówi Helena Juchniewicz.

Szef resortu oświaty Algirdas Monkevičius twierdzi, że ustne zaliczenie z języka litewskiego jednak się odbędzie w trybie zdalnym.

„Opinii jest bardzo dużo. Zostały stworzone warunki, by do 4 maja, a w razie potrzeby, również później, złożyć zaliczenie, po odpowiednim przygotowaniu i uproszczeniu. Nie potrzeba oceny jeszcze jednego nauczyciela, zaufa się temu nauczycielowi, który uczył” – powiedział minister w rozmowie z LRT. Jego zdaniem, ustne zaliczenie jest ważnym składnikiem egzaminu.