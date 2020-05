Drodzy Rodacy!

W Dniu Polonii i Polaków za Granicą dziękujemy za Wasze codzienne zaangażowanie w pielęgnowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży, za serce i troskę okazywaną seniorom, za trud i wkład w zachowanie pamięci o polskiej historii i tradycji, a także za opiekę nad polskim dziedzictwem kulturalnym.



Nieustannie inspiruje nas Wasze oddanie polskiej sprawie i podziwiamy Was za to, jak pielęgnujecie pamięć o Ojczyźnie, jak w ramach swojej codziennej działalności promujecie propolskie postawy.

Korzystając z tej wyjątkowej okazji, w tak ważnym dla Was dniu, życzymy Wam jeszcze więcej wytrwałości w codziennej pracy nad zachowaniem i promocją polskości. Siły czerpanej z narodowej solidarności, która zawsze pomagała nam – Polakom i ludziom odczuwającym silne więzi z polskością – przejść przez trudny czas, pokonać niebezpieczeństwa niesione przez wiry geopolityki czy też żywioły, z którymi obecnie muszą się zmagać społeczności na całym świecie. Wiem, że tylko razem, trzymając się naszej polskości, damy radę pokonać wszelkie przeciwności losu.

W tym szczególnym, 2020 roku – bogatym w symbolikę ważnych dla naszej historii rocznic – podobnie jak 100 lat temu, podczas walki o wolność i samostanowienie, również dziś stajemy przed wyzwaniami sprawdzającymi jakimi jesteśmy ludźmi – wobec siebie, bliskich i otoczenia – i jak spełniamy się w roli odpowiedzialnych i solidarnych obywateli.

Promujmy to, co w nas – w wypełniającej nasz kod kulturowy polskości – jest tak cenne i ważne. Promujmy międzyludzką solidarność, dobroczynność i świadomość, że wspólnie – My jako Naród – wielka światowa rodzina ludzi mających polskie serca i polską wrażliwość – potrafiliśmy i potrafimy przezwyciężyć największe przeciwności losu i zmieniać dzieje świata. Dziś naszym wspólnym wyzwaniem jest dbanie o to, co nasze, co polskie, ze zdwojoną mocą i atencją dla naszych bliskich. Razem możemy więcej!

Rodakom Rada Fundacji, Zarząd i Zespół Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie