Informacja o deklarowaniu zasiewów rolnych

20 kwietnia na Litwie rozpoczęło się zdalne deklarowanie zasiewów i upraw rolnych, które potrwa do 3 maja. Od 4 maja rozpocznie się deklaracja zasiewów z wizytami specjalistów i potrwa do 22 czerwca.



Spóźnione wnioski deklarowania zasiewów będą przyjmowane od 15 czerwca do 17 lipca. W stosunku do petentów, którzy spóźnili się z deklarowaniem w terminie podstawowym (bez poważnych przyczyn), są stosowane kary. Za każdy dzień opóźnienia z ich przyszłej dotacji zostanie potrącony 1 proc. od ogólnej kwoty.

Ministerstwo Rolnictwa przypomina, aby wesprzeć rolników, podczas deklaracji zasiewów i gruntów rolnych, wnioskodawcy będą mogli dobrowolnie zdecydować, czy część środków (1 euro/ha) obliczonej kwoty przyznać organizacjom zrzeszającym rolników i reprezentującym ich interesy.

Więcej informacji o zdalnym deklarowaniu zasiewów i upraw rolnych znajdziecie na stronie internetowej: https://www.vic.lt/blog/2020/04/17/2020-m-zemes-ukio-naudmenu-ir-kitu-plotu-deklaravimas/

Tłumaczenie. L24.lt

Foto. pixabay.com