Zmiany w konkursie fotograficznym „Moje dziecko w obiektywie”

W tym roku pandemia koronowirusa zmieniła plany różnych bytów. Dotknęły one także nas. Chodzi o organizację tradycyjnego konkursu fotograficznego „Kuriera Wileńskiego” – „Moje dziecko w obiektywie”.

Z roku na rok konkurs staje się coraz bardziej popularny. Nasi Czytelnicy nadsyłają coraz więcej zdjęć swoich pociech, zdjęć coraz lepszych i ciekawszych artystycznie.

– Zgodnie z wieloletnią tradycją nasz konkurs wystartował i można przysyłać zdjęcia swoich pociech. Zmiany dotyczą przede wszystkim finału konkursu. Zazwyczaj przed 1 czerwca, Międzynarodowym Dniem Dziecka, ogłaszaliśmy wyniki. Na razie nie wiadomo, kiedy kwarantanna zostanie odwołana, dlatego nie możemy przystąpić do organizacji finału. Podjęliśmy też decyzję o przedłużeniu terminu nadsyłania zdjęć. Można to zrobić do 31 sierpnia. Rodzice i dziadkowie będą mieli więcej czasu na robienie ciekawych zdjęć swoich pociech – mówi Andrzej Podworski, dyrektor komercyjny „Kuriera Wileńskiego”.

Warunki tego popularnego konkursu nie zmieniły się od lat, ale ponownie podajemy informacje na ten temat.

Na naszych łamach będziemy zamieszczać nadesłane zdjęcia, które później zostaną wytypowane do finału. Trafi do niego tyle dzieci, ile lat liczy jedyny polski dziennik na Litwie. A jako że w kalendarzu mamy rok 2020 i pamiętając, że jedyna polska, codzienna gazeta na Litwie narodziła się 1 lipca 1953 r., nietrudno policzyć, że już wkroczyliśmy w rok 67. W tym roku zostanie więc wyłonionych aż 67 finalistów! Na każdego będą czekać nagrody ufundowane przez naszych wiernych sponsorów!

Warunki konkursu są tylko dwa: wiek dziecka nie może przekraczać 10 lat (na dzień 1 czerwca 2020 r.) i maksymalnie można przysłać 2 zdjęcia z podpisami, w gazecie zostanie zamieszczone jedno z nich. Zdjęcia mogą być czarno-białe lub kolorowe, dowolnego formatu – byle dobrej jakości. Prosimy też każde ciekawie podpisać na dołączonym (wyciętym z gazety, niekserowanym) kuponie.

Zdjęcia finalistów również zaprezentujemy na łamach „Kuriera Wileńskiego”. Każdy z Czytelników będzie mógł wybrać swego faworyta – „Dziecko Czytelników 2020”.

Zdjęcia prosimy wysyłać na adres redakcji „Kuriera Wileńskiego”: Birbynių 4a, 02121-30 Vilnius, Lietuva, z dopiskiem „Moje dziecko w obiektywie” lub wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu do redakcji. Informacji można zasięgnąć dzwoniąc na numer tel. działu promocji 85 2 60 84 44.

Uwaga. Nie są przyjmowane zdjęcia pocztą elektroniczną. Termin nadsyłania zdjęć mija 31 sierpnia 2020 r.

Fot. Marian Paluszkiewicz