Tegoroczne lato – z imprezami czy bez?

Podczas posiedzenia rządu w środę, 20 maja, minister zdrowia Aurelijus Veryga zaproponował, aby podjęcie decyzji o przedłużeniu kwarantanny odłożyć do przyszłego tygodnia.



„Reżim kwarantanny daje większe możliwości dokładnej kontroli sytuacji rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jeżeli po 31 maja kwarantanna zostanie przedłużona, będzie to spowodowane wyłącznie troską o bezpieczeństwo naszych mieszkańców” – podkreślił podczas konferencji prasowej minister Veryga.

Decyzja w sprawie organizacji masowych imprez też zostanie podjęta przez rząd w następnym tygodniu. Proponowane jest dopuszczenie od 1 czerwca wydarzeń dla maksymalnie 300 uczestników w otwartych przestrzeniach, później planowane jest stopniowe zwiększanie liczby uczestników, ale tego lata nie będzie już żadnych imprez z udziałem 1 000 osób. W środę uzgodniono to na posiedzeniu komitetu zarządzania sytuacją COVID-19.

Według ministra kultury Mindaugasa Kvietkauskasa, od 1 czerwca, zgodnie z ustalonymi odległościami i środkami ochrony, wydarzenia mogą być organizowane dla maksymalnie 100 uczestników w pomieszczeniach zamkniętych i do 300 uczestników na otwartych przestrzeniach. Proponuje się też stopniowe zwiększanie liczby uczestników co dwa tygodnie.

Premier Saulius Skvernelis powiedział, że już od 16 czerwca zaproponowane zostanie dopuszczenie wydarzeń w otwartej przestrzeni dla maksymalnie 500 uczestników, od 1 lipca – dla 700 uczestników, od 16 lipca – dla maksymalnie 900 uczestników. „To wstępny plan, który może być zmieniany lub anulowany w zależności od rozprzestrzeniania się wirusa na Litwie” – podkreślił premier.

Krajowy system kwarantanny został wprowadzony 16 marca i przedłużony do 31 maja. Od tego czasu imprezy masowe w kraju są zakazane.

W środę Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego (NCZP) poinformowało, że wśród potwierdzonych w ciągu minionej doby 15 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, 7 związanych jest z placówkami medycznymi lub domami opieki. Ogniskiem zakażeń pozostaje Wileński Szpital Kliniczny. Trzy z 15 nowych przypadków koronawirusa związanych jest z tą placówką. Zakażone osoby to kierowca wileńskiej komunikacji miejskiej, pracownik restauracji McDonald’s oraz pracownik Gimnazjum im. św. J. Bosko.



„Według wstępnej informacji, osoby te są spokrewnione z pacjentami lub pracownikami Wileńskiego Szpitala Klinicznego” – poinformowała Ginreta Megelinskienė z NCZP.

Trzy kolejne przypadki związane są z domem opieki w Antowilu. Koronawirus wykryto u dwóch pielęgniarek i osoby spokrewnionej z pracownikiem tej placówki. COVID-19 zdiagnozowano u pracownika Republikańskiego Szpitala Uniwersyteckiego w Wilnie. Według Megelinskienė przypadek ten może być związany z centrum rehabilitacyjnym „Pušyno kelias”. Koronawirus wykryty też został u pracownika Kliniki Santaros. Osoba ta pracowała na oddziale, gdzie leczeni są pacjenci chorzy na COVID-19. Jeden przypadek koronawirusa zarejestrowano w wileńskim zakładzie karnym, chorobę zdiagnozowano u jednego z pracowników.

Według najnowszych danych (20 maja, godz. 15.00) NCZP liczba zakażeń koronawirusem na Litwie wynosi 1 577. 1 049 pacjentów wyzdrowiało, 60 zmarło. Osiem osób zarażonych zmarło z powodów niezwiązanych z koronawirusem. Chorych jest obecnie 460 osób.

Na świecie liczba chorych na COVID-19 wynosi ponad 5 mln. Liczba ofiar to 325 tys. Wyleczyć udało się blisko 2 mln osób. Pod względem potwierdzonych przypadków patogenu w pierwszej trójce są USA, Rosja i Brazylia.

Opr. J. G. na podst.: BNS, PAP

Fot. Marian Paluszkiewicz