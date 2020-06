Mosty Poetyckie – Międzynarodowy Festiwal Poezji w Sieci

W Wilnie zakończył się pierwszy festiwal „Mosty poetyckie”. Wzięło w nim udział 110 twórców z całego świata, którzy – nie mogąc się spotkać – swoje utwory prezentowali w internecie. Od 31 maja do 7 czerwca za pośrednictwem forów społecznościowych publiczność mogła zobaczyć i usłyszeć poetów ze wszystkich kontynentów prezentujących swe utwory w wielu językach świata, a także poetów litewskich tworzących po litewsku oraz w językach mniejszości narodowych.

Uroczyste zakończenie festiwalu odbyło się w niedzielę, 7 czerwca, w Bibliotece Adama Mickiewicza w Wilnie.

– Dziś, podczas uroczystego zakończenia, zaprosiliśmy do zaprezentowania swoich utworów poetów, którzy mogli być z nami w Wilnie. Symbolicznie przeszliśmy więc od klasyki, którą usłyszeli uczestniczy rozpoczęcia festiwalu, do poezji współczesnej. Myślę, że rzeczywiście udało nam się przez poezję budować mosty, nie tylko pomiędzy twórczością różnych epok, ale również poetami, którzy często nie znają nawzajem swoich utworów – mówi Dominika Olicka, redaktorka festiwalu.

Jak zauważa rozmówczyni „Kuriera Wileńskiego” największe zainteresowanie festiwalem było na Litwie i Polsce, jednak udział poetów niemal z całego świata pozwolił na zainteresowanie wydarzeniem znacznie większej liczby osób.

– Bardzo cieszymy się, że w naszym festiwalu wzięli udział twórcy z różnych, czasem bardzo odległych, części świata. Nie udałoby się osiągnąć tego bez wsparcia Instytutu Polskiego w Wilnie, któremu jesteśmy bardzo wdzięczni – zapewnia Olicka.

Symboliczne, uroczyste zakończenie nie jest jednak końcem internetowych spotkań z poezją.

– Mamy nadzieję, że ten pierwszy festiwal nie będzie ostatnim tego rodzaju wydarzeniem. Zorganizowany w wyjątkowych okolicznościach pandemii pokazał, że poezja łączy ludzi w każdym czasie. Jeśli chodzi o zakończoną dzisiaj edycję, mamy nadzieję, że nadesłane wiersze uda się nam wydać w formie antologii – wyraża nadzieję Dominika Olicka.



W czasie festiwalu internauci mieli okazję obejrzeć i posłuchać poetów z 23 krajów. Swoje wiersze zaprezentowały m.in. prezeska Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Anna Nasiłowska, i prezeska Związku Pisarzy Litwy, Birutė Jonuškaitė. Bardzo oryginalny wiersz w gwarze dzukijskiej przeczytał też jeden z redaktorów festiwalu, Juozas Žitkauskas.

Wśród uczestników festiwalu były osoby wykonujące na co dzień różne zawody. Byli wśród nich m. in. szef wielkiego koncernu wydawniczego Sial Pigmalión, partner festiwalu, Basilio Rodríguez z Hiszpanii, a także aktorka z Wenezueli Amarú Vanegas, autorka ciekawych inscenizacji teatralnych i filmów krótkometrażowych. Swoje utwory zaprezentowali również intelektualista, dyplomata i pedagog z Indii Aftab Seth, rumuński ambasador i historyk Nicolae Mareş i wiele innych niezwykłych osób.

– Festiwal był również zróżnicowany pod względem wieku twórców, co uważam za bardzo ważne, gdyż często zdarza się, że na konkretnych wydarzeniach spotykają się tylko przedstawiciele jednego pokolenia. Tu nie zabrakło miejsca ani uwagi dla młodych twórców, którzy w czasie zwykłych festiwali otrzymują czasem mniej uwagi – komentuje redaktorka festiwalu.



Zauważa jednocześnie, że zaprezentowane utwory były bardzo zróżnicowane pod względem tematycznym. Nie zabrakło poezji patriotycznej, religijnej, poruszającej tematy egzystencjalne, a także poezji śpiewanej.

Do tej pory obserwatorzy festiwalu mogli obejrzeć 50 utworów w wykonaniu ich twórców. Organizatorzy zachęcają jednak do dalszego obserwowania festiwalowych profili, bo będą się na nich pojawiać kolejne utwory. „Czas festiwalu się zakończył, ale planujemy jeszcze kolejnych 20 filmów” – mówi Romuald Ławrynowicz, redaktor festiwalu, który zajmował się montażem nadesłanych przez poetów materiałów wideo.

Jak zauważa rozmówca „Kuriera Wileńskiego”, stworzenie w tak szybkim czasie filmów ilustrujących poezję był możliwy dzięki wsparciu Teresy Różanowskej, właścicielki „Ketvirta versija” Unnecessary Films, która umożliwiła w pracy nad festiwalowymi materiałami korzystanie z bardzo bogatego archiwum wideo spółki. „W montażu mogłem korzystać ze zdjęć tak dobrych operatorów, jak Mykolas Alekna, Darius Meilus, Vincas Kubilius, Haroldes Klevinskas. Niektóre wiersze rzeczywiście dawały spore możliwości ilustracyjne” – zauważa Ławrynowicz.

– Ja po raz kolejny przekonałem się natomiast, że poezja, obraz i muzyka doskonale się uzupełniają, pomagają sobie nawzajem. Według mnie film jest równie ciekawą formą spotkania z twórczością poetycką, jak książka i warto go wykorzystywać – podkreśla redaktor festiwalu.

***

Organizatorzy festiwalu: Slinktys asociacija, Nowa Awangarda Wileńska oraz Instytut Polski w Wilnie. Festiwal odbywa się w ramach działalności litewskiej sieci EUNIC.

Partnerzy: Związek Pisarzy Litwy, Krajowe Stowarzyszenie Literatów Polskich i Grupo Editorial Sial Pigmalión.

Fot. Marian Paluszkiewicz