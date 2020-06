Litewski rząd od 17 czerwca znosi ogólnokrajową kwarantannę, wprowadzoną z powodu pandemii koronawirusa. Nie oznacza to jednak powrotu do dawnego życia społecznego – kwarantanna ma zostać zastąpiona ogólnokrajowym stanem wyjątkowym.

Prof. dr Artūras Razbadauskas, chirurg ze Szpitala Marynarzy w Kłajpedzie, rektor Uniwersytetu Kłajpedzkiego, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedział, że kwarantanna na Litwie trwała zbyt długo.

– Kwarantanna przeciągnęła się. Pamiętajmy, że zdrowie psychiczne ludzi jest bardzo ważne. Już teraz widzimy, że więcej osób umiera na inne choroby, nie od koronawirusa. Ludzie są zastraszeni, żyją w panice. Muszą jednak czuć się aktywni. Moim zdaniem, izolacja ludzi w starszym wieku jest nie do przyjęcia. Muszą żyć normalnie. Widzimy, że jak rozpoczęła się kwarantanna na świecie, w niektórych państwach w schroniskach nie ma zwierząt, bo ludzie boją się samotności, chcą czuć się potrzebni – mówi Artūras Razbadauskas.

Mimo zniesienia ogólnokrajowej kwarantanny w kraju nadal pozostaje w mocy stan wyjątkowy, ogłoszony w końcu lutego.

– Nie możemy jeszcze mówić, że od 17 czerwca mamy koniec kwarantanny. Pamiętajmy, że nadal będziemy mieli ogólnokrajowy stan wyjątkowy. Nikt nie wie, jak długo będzie panował Covid-19, nie wiadomo też, kiedy zostanie stworzona wakcyna, czy w ogóle ona będzie. Musimy po prostu nauczyć się żyć z tym wirusem. Musimy przystosować się i zacząć żyć inaczej – dbać o higienę rąk, zachowywać odległość między ludźmi, przynajmniej metrową, i jeżeli kaszlemy czy mamy gorączkę, to na ten czas należy odizolować się. Pamiętajmy, że najważniejsza jest higiena rąk, a nie maski, zwłaszcza, jeżeli tą samą nosimy przez kilka dni albo i tygodni – uważa profesor.

– Sama kwarantanna na Litwie trwała zbyt długo, najdłużej w kwarantannie ludzie mogą żyć miesiąc. Nie trzeba Litwy porównywać z Nowym Jorkiem czy Włochami. Nasze państwo jest zupełnie inne. Sama kultura jest inna. Nasze społeczeństwo nie lubi tak bardzo przytulać się, całować, jak na przykład Włosi. Nasze relacje międzyludzkie są zimniejsze – dodaje nasz rozmówca.

Od końca kwietnia na Litwie obserwowana jest tendencja spadkowa zachorowań na Covid-19.

„Biorąc pod uwagę stopniową poprawę sytuacji epidemiologicznej Covid-19, zarówno na Litwie, jak i w krajach europejskich, proponujemy zniesienie kwarantanny od 17 czerwca” – powiedział w środę, 10 czerwca, minister ochrony zdrowia Aurelijus Veryga.



Rządowa komisja ds. sytuacji ekstremalnych proponuje przedłużenie tymczasowej kontroli na granicach wewnętrznych do 16 lipca do północy. Oznacza to, że kontrole paszportowe będą ważne tylko w przypadku przylotów samolotem lub przybycia do kraju drogą morską. Od 17 do 30 czerwca masowe imprezy na otwartej przestrzeni będą mogły się odbywać dla grup liczących maksymalnie 700 uczestników, natomiast imprezy wewnątrz będą mogły odbywać się dla grup liczących maksymalnie 150 osób. Władze stopniowo, co dwa tygodnie, będą zwiększały liczbę uczestników różnego rodzaju przedsięwzięć.

Noszenie masek ochronnych nie będzie konieczne, a jedynie zalecane.

Proponowane jest wprowadzenie dwóch nowych kategorii cudzoziemców: osób posiadających wizy krajowe i osób z bezpiecznych, pod względem pandemii, krajów trzecich.

Działalność usługowa, handlowa, rekreacyjna i rozrywkowa, a także działalność restauracji, kawiarń, barów i innych placówek gastronomicznych, klubów nocnych, salonów gier i kasyn ma być prowadzona zgodnie z warunkami zarządzania przepływem osób, przestrzegania bezpiecznej odległości i innymi zasadami ustanowionymi przez szefa operacji nadzwyczajnych na poziomie państwa.