Odbyła się pielgrzymka rowerowa Turgiele-Mejszagoła

Zgodnie z wieloletnią tradycją Samorząd Rejonu Wileńskiego w niedzielę, 7 czerwca, już po raz ósmy zorganizował pielgrzymkę ku czci Księdza Prałata Józefa Obrembskiego. W związku z wprowadzoną w kraju kwarantanną tradycyjna piesza pielgrzymka przybrała w tym roku formę pielgrzymki rowerowej, która ma również na celu upamiętnienie Papieża Polaka Św. Jana Pawła II w 100. rocznicę Jego urodzin.



Pielgrzymka rozpoczęła się od mszy świętej w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Turgielach. Podczas nabożeństwa modlono się za pątników m. in. o wzmocnienie ich wiary, nadziei i miłości, o łaski i błogosławieństwo Boże dla pielgrzymów oraz opiekę Matki Bożej.

Przed wyruszeniem, wszystkich uczestników pielgrzymki przywitała mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, która również bierze w niej udział: „Cieszę się, że jesteście, dziękuję, że jesteście” – mówiła gospodyni rejonu. Maria Rekść podziękowała nie tylko uczestnikom pielgrzymki, ale też jej organizatorom, w szczególności wicemerowi rejonu wileńskiego Robertowi Komarowskiemu.

Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść podkreśliła, że tegoroczna pielgrzymka różni się od poprzednich:

„W tym roku niestety koronawirus trochę nam przeszkodził, ale mimo wszystko pielgrzymka jest organizowana, inna, rowerowa, bierze w niej udział około 50 osób”.

Pielgrzymka ma na celu upamiętnienie Papieża Polaka – trwa rok Świętego Jana Pawła II, niedawno też obchodziliśmy setną rocznicę Jego urodzin: „Mamy do pokonania 100 km na setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, pielgrzymi będą zatrzymywali się przy kościołach, gdzie będą odmawiane kolejne intencje różańca, będziemy przypominać nauki Świętego Jana Pawła II” – mówiła mer. Podkreśliła też, że pielgrzymka jet kontynuacją pielgrzymek poświęconych pamięci Patriarchy Wileńszczyzny, wielkiego Polaka, Księdza Prałata Józefa Obrembskiego.

I etap pielgrzymki zakończył się w Rudominie, gdzie pątników przywitali parafianie oraz społeczność Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca na czele z wicedyrektor szkoły Mirosławą Klim.

Trasa pielgrzymki trochę się różniła od ubiegłorocznej – wiodła m.in. przez Niemenczyn, Nową Wilejkę, dworek Piłsudskiego w Pikieliszkach i od tej strony pielgrzymi dotarli do Mejszagoły.

„W pielgrzymce bierze udział 51 osób, większość z nich to sportowcy z rejonu wileńskiego, także sportowcy metodyści, samorządowcy, politycy, mamy także dyrektora straży pożarnej” – mówił R. Komarowski.



Pielgrzymi w ciągu jednego dnia pokonali trasę z Turgiel do Mejszagoły liczącą 100 kilometrów. Liczba ta nawiązuje do 100. rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II. Uczestnicy pielgrzymki mieli chorągwie przedstawiające Księdza Prałata Józefa Obrembskiego, Świętego Jana Pawła II i Chrystusa Króla. Jest to swoistym przesłaniem dla społeczeństwa, że pielgrzymka jest dedykowana właśnie tym ważnym postaciom.

Pielgrzymka dotarła do celu około godziny 19.00.

Pierwsza pielgrzymka śladami Księdza Prałata Józefa Obrembskiego odbyła się w 2013 roku. Organizatorem pielgrzymki śladami Księdza Prałata Józefa Obrembskiego jest Samorząd Rejonu Wileńskiego. Wówczas jednym z podstawowych celów wyprawy było oddanie hołdu patriarsze Wileńszczyzny, śp. Księdzu Prałatowi Józefowi Obrembskiemu i zainspirowanie się Jego przykładem życia. Całe swoje życie kapłan zawierzył Bogu, wszelkim Jego przedsięwzięciom przyświecały wartości prawdy, miłości i pokoju. Kapłan szerzył i umacniał wiarę mieszkańców Wileńszczyzny. Jego życie i posługa kapłańska złotymi literami wpisały się w historię Wileńszczyzny, którą miłował całym swoim sercem.

24 kwietnia 2002 r. za zasługi dla Litwy i Wileńszczyzny Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego przyznała księdzowi prałatowi tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego.

W ub. roku pielgrzymce towarzyszyły obchody 10-lecia podpisania Aktu Intronizacji Chrystusa Króla w rejonie wileńskim. Modlitewna procesja stała się tradycją i co roku przyciąga coraz większą liczbę uczestników. W 2018 r. pielgrzymka zrzeszyła rekordową liczbę uczestników – ok. 930 osób połączyło się we wspólnej modlitwie na rzecz umocnienia wiary, świadomości obywatelskiej i patriotycznej.

Rok 2020 został z inicjatywy AWPL-ZChR ogłoszony na Litwie Rokiem Jana Pawła II z uwagi na 100. rocznicę urodzin Papieża Polaka i na pamiątkę Jego wizyty apostolskiej na Litwie w 1993 roku. Samorząd Rejonu Wileńskiego w sposób aktywny dołącza do obchodów rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II.

