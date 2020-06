Z dniem 16 czerwca br. na Litwie zakończyła się kwarantanna. Od 17 czerwca w kraju obowiązuje stan wyjątkowy.



Centralna Przychodnia Rejonu Wileńskiego apeluje, by jej pacjenci, a także mieszkańcy korzystający z usług pozostałych placówek zdrowotnych rejonu wileńskiego przestrzegali następujących zasad:

– do przychodni, ambulatorium czy gabinetu lekarza terapeuty pacjent powinien przyjść nie wcześniej niż na 10 minut przed umówionym czasem wizyty;

– pacjent powinien mieć przy sobie dokument tożsamości oraz zasłonić usta i nos maseczką;

– jeśli osoba przybywa nie sama, do zakładu opieki zdrowotnej może przyjść z co najwyżej jedną osobą towarzyszącą.

Po przyjściu do przychodni, ambulatorium czy gabinetu lekarza terapeuty zostanie zmierzona temperatura ciała pacjenta oraz dane rejestracji na wizytę do lekarza.

„Dbamy o bezpieczeństwo pacjentów i pracowników, dlatego prosimy o odpowiedzialne zachowanie” – apeluje Centralna Przychodnia Rejonu Wileńskiego.