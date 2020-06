Spotkanie prezydentów Polski i USA

Andrzej Duda był pierwszym przywódcą państwa, który po wybuchu pandemii odwiedził USA. W środę, 24 czerwca, spotkał się w Białym Domu z Donaldem Trumpem. Prezydenci Polski i USA rozmawiali najpierw w „cztery oczy”, potem odbyły się rozmowy delegacji pod przewodnictwem obu liderów, a na koniec – konferencja prasowa w Ogrodzie Różanym.



„Polska jako pierwszy kraj po pandemii koronawirusa jest zaproszona na spotkanie do Białego Domu po to, by rozmawiać o najważniejszych kwestiach dotyczących przyszłości, dotyczących tego, jak będą wyglądały relacje Stanów Zjednoczonych w przestrzeni gospodarczej z Polską, jak będą wyglądały te relacje w przestrzeni militarnej, jak będą wyglądały te relacje w przestrzeni współpracy w zakresie ochrony zdrowia, wszystkich tych elementów, które dzisiaj są kluczowe” – podkreślił w czasie konferencji prasowej Andrzej Duda.

Jak zauważył, dużą część rozmowy prezydenci poświęcili sprawie koronawirusa, sytuacji w przestrzeni europejskiej i światowej. W badaniach nad koronawirusem Polska i USA zapowiedziały ścisłą współpracę. „Mam nadzieję, że dzięki temu, dzięki tej współpracy, te leki będą również dla moich rodaków, dla Polaków, dostępne jak najszybciej” – podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent przypomniał również o nowych inwestycjach amerykańskich firm w Polsce. „Miesiąc temu amerykańska, wielka, światowa firma Microsoft ogłosiła, że inwestuje w Polsce miliard dolarów w nowoczesne centrum przetwarzania danych, dzisiaj oficjalnie firma Google opublikowała informację, że będzie także inwestowała w centrum nowoczesnych technologii w Polsce, również technologii informatycznych. Że to będzie jeszcze większa inwestycja niż inwestycja firmy Microsoft” – powiedział prezydent RP.

Andrzej Duda podjął również kwestię wycofania żołnierzy amerykańskich z Niemiec, z których część, zgodnie z zapowiedziami amerykańskiego prezydenta, ma zostać przeniesiona do Polski. „Jako Europejczycy nie mamy wątpliwości, że gdyba jakakolwiek część wojsk armii Stanów Zjednoczonych, największej armii Sojuszu Północnoatlantyckiego, została z Europy w ogóle wycofana, byłoby to bardzo niekorzystne dla bezpieczeństwa europejskiego i w związku z tym jest w naszym przekonaniu głęboko uzasadnione, aby wojska Stanów Zjednoczonych w Europie pozostały” – podkreślił.

„Podczas dzisiejszego spotkania potwierdziliśmy istotny i ważny sojusz między naszymi krajami (…) Gratuluję Polsce i Polakom jeżeli chodzi o ich poświęcenie odnośnie ochrony granic Polski, bardzo silnych granic. W zeszłym roku udało nam się dodać Polskę do programu bezwizowego, ponieważ zasługuje na to. Polska bardzo dużo robi, żeby utrzymać praworządność – powiedział po spotkaniu z Andrzejem Dudą Donald Trump.

„Jesteśmy prawdziwymi przyjaciółmi i partnerami, to trwa ponad 250 lat, jesteśmy na zawsze zjednoczeni. Będziemy razem w imię Boga, w imię naszej wolności. Naszej i Waszej! Jest bardzo szczególna relacja między nami, nasz sojusz jest bardzo silny, to świadectwo tego, co wolni ludzie mogą uczynić wspólnie” – podsumował amerykański prezydent.

W Waszyngtonie podpisana została wspólna deklaracja obu prezydentów. Zakłada ona pogłębianie współpracy obronnej przez rozwój planów wzmocnienia więzi wojskowych oraz rozpoczęcie nowego rozdziału we współpracy energetycznej przez partnerstwo na rzecz rozwoju polskiego sektora energetyki jądrowej.

Prezydenci podkreślili w niej, że Polskę i USA łączy wielowiekowa przyjaźń i partnerstwo oparte na wspólnych wartościach i interesach, silnych więziach międzyludzkich oraz wzajemnym szacunku, które stały się szczególnie ważne w dobie pandemii COVID-19.

„Polska i Stany Zjednoczone, w porozumieniu z innymi sojusznikami oraz podobnie myślącymi partnerami, będą wspólnie pracować na rzecz odbudowy naszych gospodarek jako silniejszych, bardziej odpornych i lepiej zintegrowanych oraz ochrony naszej krytycznej infrastruktury i technologii, a także dywersyfikacji łańcuchów dostaw. Połączymy też siły w walce z dezinformacją, w szczególności w odniesieniu do faktów historycznych dotyczących II wojny światowej” – czytamy w dokumencie.

Polska i Stany Zjednoczone zobowiązały się do kontynuowania bliskiej współpracy przy opracowywaniu terapii oraz szczepionek przeciwko COVID-19 jak również pogłębiania współpracy obronnej i w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego.

„Podkreślając fakt, że bezpieczeństwo energetyczne jest tożsame z bezpieczeństwem narodowym, Polska i Stany Zjednoczone będą promować dywersyfikację energetyczną, wolny rynek energii oraz wzmocnioną współpracę. Wyrażamy szczególne zadowolenie z naszego partnerstwa jeśli chodzi o dostawy dla Polski amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG), a także rozpoczęcia nowego rozdziału w naszej współpracy energetycznej poprzez partnerstwo na rzecz rozwoju polskiego sektora cywilnej energii jądrowej” – podkreślili prezydenci.

Przywódcy państw wyrazili swoje wsparcie dla Inicjatywy Trójmorza, która usprawni połączenia energetyczne, transportowe i wymianę informacji w regionie.

Podkreślili również współpracę w dziedzinie gospodarki, przypominając, że od 2016 r. wymiana handlowa pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi wzrosła o ponad 50 proc. „Będziemy też nadal dążyć do zwiększenia wolumenu wymiany handlowej i inwestycji, zwłaszcza w dziedzinie nowoczesnych technologii” – napisali. W dokumencie oba kraje zobowiązały się do współpracy w rozwijaniu rozwiązań technologicznych następnej generacji, a także do korzystania wyłącznie z usług bezpiecznych i zaufanych dostawców, sprzętu oraz łańcuchów dostaw w ramach sieci 5G.

Opr. IL