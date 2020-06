Mega zabawa odbędzie się 21 sierpnia, w piątek, godz. 18:00

WILNO – Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wileńskiego. Oddział parku „VINGIS”. (Ul. M. K. Čiurlionio 110)



BILETY DOSTĘPNE NA BILIETAI.LT https://bit.ly/2YB389Y

Ivan Komarenko i Katarzyna Zvonkuvienė zapraszają na swój jedyny, wyjątkowy letni koncert w Wilnie!

Ivan Komarenko – energiczny, zjawiskowy, rozśpiewany i roztańczony Artysta. Zdobył polską scenę 16 lat temu przyjeżdżając z małej syberyjskiej wioski oddalonej od Polski 6 tys. kilometrów. Polacy go pokochali za talent, szczerość i otwartość. Artysta, znany zarówno ze swego udziału w niezwykle popularnym niegdyś projekcie „Ivan i Delfin”, jak również udanej kariery solowej. Do tej pory zagrał ponad 3 tys. koncertów w Polsce i za granicą. Zagrał w serialu „M Jak miłość” (2005), reprezentował Polskę w 50. Konkursie Piosenki Eurowizji (2005), uczestniczył w projekcie „Taniec z gwiazdami” – II miejsce (2006).

Ivan Komarenko wraca na Litwę, jak sam twierdzi, by nie tylko odczuć raz jeszcze osławioną wileńską gościnność, lecz przede wszystkim, by przeżyć niezapomniany wieczór wraz ze swymi wiernymi fanami z Litwy.

Ivan Komarenko, twórca takich przebojów jak:

„Sto Lat” https://www.youtube.com/watch?v=h8oHm6SXqMo

„Dom na wiślanym brzegu” https://www.youtube.com/watch?v=_otfuJ-Q7sE

„Jej czarne oczy” https://www.youtube.com/watch?v=VBNCvgYoQyU

czy legendarnego hitu „Mamo nie pytaj mnie dlaczego” https://www.youtube.com/watch?v=Nayk_3Ze3UE

Katarzyna Zvonkuvienė – piękna, rozśpiewana, wielce utalentowana Polka z Litwy. Katarzyna Zvonkuvienė jest znaną piosenkarką na litewskiej scenie muzycznej. Jest również żoną znanego litewskiego kompozytora oraz producenta muzycznego Deivydasa Zvonkusa. Polska Artystka, która zdobyła miłość litewskiej publiczności. Brała udział w wielu projektach telewizyjnych, jak na przykład, wystąpiła jako jury w projekcie „Głos Litwy” (Lietuvos Balsas), dowodziła chórem Kasztanowym w projekcie telewizyjnym „Bitwa Chórów” (Chorų karai), zwyciężyła w projekcie „Taniec z gwiazdami”. Razem z Ivanem Komarenko nagrali piosenkę „Dom na wiślanym brzegu”.

Katarzyna Zvonkuvienė – wykonawczyni takich piosenek jak:

„Tikėjau” https://www.youtube.com/watch?v=yV9eb4Hau8o

„Tuštuma” https://www.youtube.com/watch?v=Y-gpHPBV4RY&list=PLluB4OthhRpoDayMZ6B5ldeMokQf3153V

„Myliu gyvenimą” https://www.youtube.com/watch?v=MDGwdaKtNy0

Wiązanka największych przebojów, przeplatanych najnowszymi piosenkami Artystów, serdeczna energia i radość, tryskająca ze sceny, oraz szalona impreza – to wszystko czeka na Państwa już 21 sierpnia o godz. 18:00 pod otwartym niebem Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wileńskiego, Oddziału parku „VINGIS” (Ul. M. K. Čiurlionio 110).

Organizator VšĮ „Barbara SHOW“