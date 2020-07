Muzyczno-plastyczna podróż w czasie

W Domu Kultury Polskiej w Wilnie rozpoczęły się letnie warsztaty artystyczne dla najmłodszych. W muzyczno-plastyczną podróż, która potrwa do 31 lipca, dzieci w wieku 6-9 lat poprowadzą Katarzyna Parszuta i Irena Brazis.

– Dzieci są bardzo spragnione bycia razem, wspólnej zabawy. Nie mam wątpliwości, że na zakończenie warsztatów przygotujemy wspaniały pokaz naszych umiejętności – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Katarzyna Parszuta.

To już piąta edycja warsztatów, na które co roku bardzo czekają dzieci i rodzice. Tym razem, jak łatwo się domyślić, długo nie było oczywiste, czy się odbędą, ze względu na pandemię.

– W tym roku w czasie warsztatów chcemy nawiązać do naszej historii i kultury, stąd hasło „Artystyczna podróż w czasie. Mozaika kultur”. Celem warsztatów jest rozwijanie w atrakcyjny sposób dziecięcej wyobraźni i kreatywności poprzez działalność w wielu wymiarach. W trakcie zajęć uczestnicy w formie zabawy będą stymulowani do twórczego działania, rozwijania kreatywności i fantazji. Warsztaty zainspirują dzieci do nowych pomysłów, umiejętności i inicjatyw – wyjaśnia „Kurierowi Wileńskiemu” Bożena Mieżonis, koordynatorka projektów kulturalnych DKP.

– W ubiegłym roku „podróżowaliśmy” z dziećmi po kontynentach, w tym roku postanowiliśmy zaprosić uczestników warsztatów do „podróży” w czasie. Zaczynając od prehistorii aż po kulturę współczesną, odkrywamy kulturę danej epoki, pieśni, tańce, sztuki plastyczne – opowiada Katarzyna Parszuta.

Pierwszy dzień zajęć był przeznaczony na integrację i poznawanie najstarszych dziejów ludzkości.

– Staraliśmy się sobie wyobrazić, jak wyglądało życie ludzi pierwotnych, jak rozpalali ogień. Próbowaliśmy również lepić naczynia – wyjaśnia prowadząca warsztatów.

W tym roku dzieci miały wyjątkowo mało okazji do zabawy w dużym gronie rówieśników. Jak integrują się po kwarantannowej przerwie?

– Dzieci są zawsze dziećmi, są otwarte, pełne energii. Ale rzeczywiście, widać, że stęskniły się za byciem razem. Nie mam wątpliwości, że mają ogromny potencjał, który na pewno wykorzystamy do przygotowania uroczystego zakończenia naszych warsztatów, podczas którego dzieci zaprezentują zdobyte umiejętności – zapewnia Parszuta.

W warsztatach bierze udział 30 uczestników.

– Ten projekt jest realizowany dzięki wsparciu Departamentu Mniejszości Narodowych i Samorządu Miasta Wilna. Chcieliśmy stworzyć taką grupę, w której dzieci mogłyby się czuć komfortowo, by odpowiedzieć jak najpełniej na ich potrzeby. Projekty wakacyjne dla dzieci są jednymi z najlepiej odbieranych działań DKP. Te zajęcia są bardzo potrzebne. Najlepiej świadczy o tym fakt, że lista zapełniła się już w 25 minut od rozpoczęcia rejestracji – zauważa Mieżonis.



Zapowiada również, że warsztaty artystyczne nie będą jedyną propozycją dla dzieci tego lata.

– Planujemy jeszcze półkolonie, które rozpoczną się na początku sierpnia. Nie jest to jeszcze wydarzenie potwierdzone, ale mam nadzieję, że w najbliższych dniach rozpoczniemy rejestrację – informuje koordynatorka projektów DKP.

Podobnie, jak w przypadku warsztatów, organizatorzy spodziewają się dużej liczby chętnych, stąd z rejestracją warto się pospieszyć.

– Jeśli nawet ktoś nie zdąży trafić na podstawową listę uczestników, zachęcam do rejestracji, bo sporządzamy zawsze listę rezerwową. Zwykle zdarza się, że ktoś z różnych powodów rezygnuje, wtedy zapraszamy dzieci z listy rezerwowej – zaprasza Mieżonis.

Fot. Marian Paluszkiewicz