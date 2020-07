Sejm RL w minionym tygodniu mianował wykładowcę akademickiego i działacza mniejszości tatarskiej na Litwie Adasa Jakubauskasa na dyrektora Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy (CBLROML). Niespodziewanie został on jednak zaatakowany przez część działaczy tatarskich, którzy zarzucili mu m.in. powiązania z Rosją oraz wywieranie presji na dyrektorkę Departamentu Mniejszości Narodowych. Jakubauskas wszelkie oskarżenia nazwał oszczerstwem.

Głosowanie w sprawie nowego dyrektora centrum odbyło się 25 czerwca. W tajnym głosowaniu kandydaturę Jakubauskasa poparło 71 posłów, 15 głosowało przeciw, 10 wstrzymało się od głosu, jedna karta do głosowania została zniszczona. Przed głosowaniem, na wniosek posła konserwatysty Arvydasa Anušauskasa, kandydat musiał wytłumaczyć się ze swych powiązań z władzami Tatarstanu, który jest częścią Rosyjskiej Federacji. Jakubauskas oświadczył, że jego życiorys został zbadany przez odpowiednie służby państwowe, zaś obecnie jest on osobą non grata na terenie Rosji.

Instrument Kremla

W tym samym dniu część działaczy tatarskich na Litwie wystosowała list do najważniejszych osób w państwie. List został skierowany do prezydenta, premiera, przewodniczącego sejmu oraz grupy posłów. W piśmie napisano, że Jakubauskas nie jest odpowiednią osobą na stanowisku dyrektora tak ważnej instytucji w państwie.

Autorzy listu zarzucili Jakubauskasowi powiązania z Kremlem. Przypomniano, że w 2008 r. został odznaczony przez rosyjskie MSZ specjalnym dyplomem, którym byli odznaczani tzw. sooteczestwiennicy, czyli rosyjskojęzyczni rodacy mieszkający poza granicami Rosji. Litewski kontrwywiad uważa, że ruch sooteczestwienników (po polsku rodaków) jest instrumentem Kremla mającym poszerzać rosyjskie wpływy poza granicami kraju.

„Nie jest tajemnicą, że prorosyjsko nastrojona grupa osób chce mieć swych ludzi (obywateli Litwy) w instytucjach państwowych na wpływowych stanowiskach. Najlepszym przykryciem dla prorosyjskości jest manipulacja oparta na litewskim patriotyzmie. Działalność posła na Sejm RL Iriny Rozowej, lidera zabronionej na Litwie partii Algirdasa Paleckisa oraz Rafaela Muksinowa, jest nazywana prorosyjską, ale ich zasługi są niczym wobec zasług Adasa Jakubauskasa względem Rosji (…). Za jakie zasługi względem Rosji Adas Jakubauskas otrzymał odznaczenie? Wymienieni Rozowa, Paleckis i Muksinow takich nagród nie mieli i nie mają” – napisano w liście, pod którym podpisali się: przewodnicząca Tatarskiej Wspólnoty Okręgu Wileńskiego Galina Miškinienė, przewodniczący Wspólnoty Tatarskiej Kraju Wileńskiego Aleksandras Beganskas, przewodniczący Muzułmańskiej Wspólnoty Sunitów Niemieża Tairas Kuznecovas, przewodnicząca Stowarzyszenia Tatarów Rejonu Orańskiego Liusia Gaidukevičienė oraz przedstawicielka muzułmańskiej wspólnoty Kowna Nelli Mažitova.

Warto podkreślić, że wspomniany w liście działacz tatarskiej i rosyjskiej mniejszości na Litwie, Rafael Muksinow, który wcześniej był też radnym AWPL-ZChR w radzie miasta Wilna, w 2016 r. otrzymał z rąk ambasadora Rosyjskiej Federacji, Aleksandra Udalcowa, medal Puszkina, który jest przyznawany przez prezydenta Rosji. Medal Puszkina jest przyznawany obywatelom Rosji oraz obcokrajowcom za zasługi wobec kultury, oświaty i dziedzictwa kulturowego Rosji. Muksinow na łamach różnych mediów niejednokrotnie krytykował NATO oraz chwalił ZSRS. Był też zastępcą przewodniczącego Światowej Rady Koordynacyjnej Rosyjskich Rodaków, przewodniczącym Republikańskiej Rady Koordynacyjnej Rosyjskich Sooteczestwienników przy ambasadzie Federacji Rosyjskiej na Litwie oraz zasiadał w Radzie ds. Rodaków przy Dumie Federacji Rosyjskiej. Posłanka Irina Rozowa była oskarżana o nielegalne kontakty z rosyjskimi dyplomatami, natomiast Algirdas Paleckis jest oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji.

Podwójne standardy

Jedna z sygnatariuszek listu, Galina Miškinienė, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedziała, że chciała zaprotestować przeciwko podwójnym standardom.

– To nie był list skierowany przeciwko konkretnej osobie, ale przeciwko stosowanym podwójnym standardom. Bardzo często w jednym przypadku zwraca się na pewne rzeczy dużo uwagi, a w drugim tego się nie dostrzega. Znam kandydata, teraz już dyrektora, osobiście wiele lat. Dla mnie nie jest osobą godną zaufania, a wszystkie fakty są wymienione w naszym liście. To są fakty ze źródeł otwartych, z mediów. Z każdym z tych faktów można się zapoznać – komentuje działaczka tatarska.



Autorzy pisma zarzucili Jakubauskasowi, że posiada kompromitujące materiały dotyczące dyrektorki Departamentu Mniejszości Narodowych, Vidy Montvydaitė, która pod presją nielegalnie wciągnęła na listę członków Rady Wspólnot Narodowych krewnego Adasa Jakubauskasa, Motiejusa Jakubauskasa. Z pisma wynika, że dwukrotnie, w 2015 i 2019 r., Montvydaitė zarządziła dodatkowe głosowanie, aby członkiem rady została wspomniana osoba.

– Pisaliśmy do sejmu. Nikt nie zareagował. Niestety, to jest u nas normalna praktyka. Dyskusje i negocjacje z wiatrakami są bardzo trudne – zapewnia Miškinienė.

Tymczasem przedstawicielka Departamentu Mniejszości Narodowych w pisemnej odpowiedzi dla „Kuriera Wileńskiego” stwierdziła, że dyrektorka działała zgodnie z prawem. „Odpowiadając na pańskie pytanie informujemy, że statut Rady Wspólnot Narodowych zezwala dyrektorowi Departamentu na wciąganie dodatkowych osób w skład rady. W punkcie 11. pisze się: »Ze względu na zapotrzebowanie mniejszość narodowa może zaproponować więcej kandydatów niż to przewidziano«. W punkcie 10.: »Decyzją dyrektora Departamentu w skład Rady mogą zostać wciągnięte dodatkowe osoby oddelegowane przez wspólnoty narodowe«” – napisała Vaiva Vėželytė-Pokladova, kierowniczka Działu analizy polityki narodowościowej i informacji Departamentu Mniejszości Narodowych przy rządzie RL.

Sejm nie uwzględnił

Adas Jakubauskas wszelkie oskarżenia działaczy tatarskich nazywa oszczerstwem.

– To jest paszkwil warty kubła na śmieci. Przyjmując decyzję, sejm nawet nie uwzględnił tego listu. Taki byłby mój komentarz. To jest zemsta i zazdrość osób, którym kiedyś pomogłem – odpowiedział „Kurierowi Wileńskiemu” nowy dyrektor Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy.



Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy jest litewską instytucją państwową powołaną w 1992 r. przez Radę Najwyższą. Centrum zajmuje się badaniem przejawów ludobójstwa i zbrodni przeciw ludzkości, prześladowaniami w czasie sowieckiej i niemieckiej okupacji oraz zbrojnego i pokojowego ruchu oporu przeciwko okupacji.

Fot. Marian Paluszkiewicz