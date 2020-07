Podróżowanie ze zwierzętami staje się coraz popularniejsze

Wielu właścicieli czworonogów zastanawia się, co zrobić z psem podczas urlopu. Często przyjaciela domu oddajemy w wakacje do znajomych czy rodziny, lub umieszczamy w psim hotelu. Są jednak i tacy odważni, którzy na wakacje wyruszają z psem. To rozwiązanie staje się coraz popularniejsze. Wakacje z psem nikogo już nie dziwią. Co więcej, coraz częściej hotele i inne ośrodki zakwaterowania pozwalają na nocowanie z czworonogiem.

– Pojawia się coraz więcej miejsc, gdzie można spędzić aktywne wakacje z psem czy kotem, i coraz chętniej gospodarze czworonogów z tego korzystają. Przed kilkoma laty to były jednostki, kiedy ktoś decydował się na wakacje w hotelu z pupilem. Dzisiaj natomiast to już normalne, codzienność. Większość hoteli i gospodarstw agroturystycznych na Litwie chętnie przyjmuje zwierzęta. Na pobyt zwierząt zazwyczaj nie pozwalają bardzo duże hotele i sanatoria. Większość hoteli pobiera dodatkowe opłaty za pobyt pupila. Najpopularniejsza stawka to 10 euro za noc. Niektóre stosują ograniczenia dotyczące gatunków zwierząt, wielkości. Należy pamiętać, że jeżeli zdecydujemy się na pobyt z czworonogim przyjacielem, to podczas rezerwacji należy o tym wspomnieć i dowiedzieć się, jakie są warunki pobytu – mówi dla „Kuriera Wileńskiego” Eglė Maldžiūnaitė, kierownik marketingu biura podróży Traveldeals LT.

Ważne jest, aby wiedzieć, że przepisy ustawowe i wykonawcze krajów ciągle się zmieniają, dlatego przed podróżą informacje na temat transportu i pobytu zwierząt w innym kraju należy sprawdzić u właściwych organów państw, przez które zamierzamy podróżować.

– Warunki podróży za granicę z domowym zwierzakiem są bardzo zróżnicowane. Wszystko zależy od państwa. Najczęściej podróżujący ze zwierzętami wybierają niezależne wycieczki samochodem. Rzadko kto zwraca się do nas z prośbą, że chce ze sobą zabrać zwierzaka na poznawcze lub rekreacyjne wyjazdy za granicę. Zwykle zwierzęta pozostawia się krewnym, czasem w hotelach dla zwierząt, które stają się coraz bardziej popularne na Litwie – podkreśla Eglė Maldžiūnaitė.



Maldžiūnaitė zaznaczyła, że to właściciel jest odpowiedzialny za wszystkie szkody, które pupil wyrządzi na mieniu hotelowym, jak również za zakłócanie spokoju innym gościom.

– Pamiętajmy, że pies, kot czy inne zwierzątko musi być czyste, zdrowe, zaszczepione i odrobaczone. Zabieramy ze sobą jego książeczkę zdrowia, a ponadto oczywiście miski na pokarm i wodę, posłanie (w przypadku psów jest zwykle obowiązkowe), dla psa także smycz i kaganiec, a dla kota – kuwetę ze żwirkiem. Nie wprowadzamy zwierząt do części gastronomicznej czy rekreacyjnej hotelu. Możemy natomiast wyprowadzać pupila na smyczy na terenach zielonych należących do obiektu. Nie zapomnijmy, że wyprowadzając psa, musimy zawsze po nim sprzątnąć. Niektóre hotele udostępniają jednorazowe woreczki na psie odchody – informuje rozmówczyni.

Coraz więcej osób decyduje się także na podróż promem ze swoim pupilem. Zgodnie z badaniem Spinter, zleconym przez DFDS, jednym z największych przewoźników promowych w Europie, 10 proc. respondentów zawsze podróżuje ze zwierzętami domowymi i kolejne 10 proc. – czasami.

„Dla wielu zwierzęta domowe stają się częścią rodziny, więc często ludzie szukają okazji, żeby nigdy z nimi się nie rozdzielać, nie zostawiać ich nieznanym lub mało znanym osobom. Ponadto ostatnio na promach zwrócono większą uwagę na komfort podróży dla zwierząt domowych. Na przykład, coraz częściej zwierzęta nie podróżują na promach w samochodach, ale w kabinie dostosowanej do ich potrzeb. Właściciele z psami mogą wychodzić na otwarty pokład. Zauważyliśmy, że na początku tego roku liczba podróżujących ze zwierzętami wzrosła” – mówi Vaidas Klumbys, dyrektor ds. public relations i komunikacji DFDS w krajach bałtyckich.

Codziennie ok. 12 zwierząt domowych, w większości psów, podróżuje promami DFDS po trasach Morza Bałtyckiego. 10 proc. wszystkich podróżujących zwierząt to koty, popularne wśród podróżujących są także fretki.

Lato to sezon wakacyjny, kiedy więcej osób podróżuje promem w celach wypoczynkowych, więc jedna trzecia wszystkich zwierząt podróżujących promem w ciągu roku jest transportowana w ciągu zaledwie trzech miesięcy letnich. W tym roku DFDS przetransportował już ponad 700 psów na trasie Kłajpeda – Köln (Niemcy), prawie pół tysiąca innych psów podróżowało już na trasie Klaipeda – Karlshamn (Szwecja).

„Zwierzęta zwykle podróżują ze swoimi właścicielami, wszystko, co muszą zrobić, to zadbać o niezbędne dokumenty, certyfikaty i szczepienia. Niektóre kraje są wyjątkowo surowe i nie pozwalają na wprowadzenie na przykład nieszczepionego zwierzaka. Zdarzały się wypadki, że zwierzęta nie miały odpowiednich dokumentów lub szczepień i państwa nie wpuszczały ich, więc żeby zwierzęta nie były uśpione, sprowadzaliśmy je z powrotem na Litwę” – komentuje Klumbys.

Tymczasem weterynarz Tadas Berlinskas twierdzi, że nie każdy zwierzak nadaje się na podróżnika.

– Niektóre mogą być zestresowane faktem opuszczenia domu, zwłaszcza koty nie lubią opuszczać swego miejsca zamieszkania. Jeżeli już decydujemy się na podróż z pupilem, to musimy być pewni, że on przystosuje się do nowego miejsca zamieszkania. Jeżeli to już jest starsze zwierzę, które nigdy nie zmieniało na krótko miejsca zamieszkania, nie radziłbym go ze sobą zabierać. Pamiętajmy, że zwierzę powinno być zdrowe i mieć szczepienia. Często, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym, zwracają się ludzie do nas z prośbą o przygotowanie zwierząt do podróży. Jakie szczepienia i jakie dokumenty powinien mieć pupil określają odpowiednie instytucje tego państwa, dokąd zamierzamy jechać – podkreśla.

Niestety, dla wielu psów i kotów wakacje to najsmutniejsza pora roku: z domowych ulubieńców i wiernych przyjaciół stają się problemem, z którym nie wiadomo, co zrobić. W schroniskach przybywa porzuconych zwierząt, których właściciele nie zabrali ze sobą na wakacje lub nie zapewnili opieki na czas wyjazdu.

WAKACJE Z PUPILEM NA LITWIE

O chęci przybycia z pupilem należy poinformować obsługę hotelu podczas dokonywania rezerwacji. Opłata za jedną dobę pobytu czworonoga najczęściej zależy od jego wagi.

W Birsztonasie z pupilem można zatrzymać się w hotelu „Audenis” – opłata za zwierzę to 3 euro za noc. W gospodarstwie agroturystycznym „Panemunio sodyba” – także 3 euro za noc, w uzdrowisku „Vytautas Mineral SPA” – 25 euro (przyjmuje się tam zwierzęta do 9 kg).

W Druskiennikach w hotelach: „Dainava” – płaci się 5 euro za noc, „Europa Royale Druskininkai” – zwierzęta do 10 kg – 15 euro, ponad 10 kg – 30 euro, „Goda” – zwierzę do 10 kg – 13 euro, „Inza” – 10 euro. Gospodarstwo agroturystyczne „Ignė” pobiera opłaty za zwierzę do 5 kg – 5 euro, za ponad 5 kg – 10 euro.

W Połądze opłaty w hotelach przedstawiają się następująco: „Alka” – 15 euro za noc, „Grand Baltic Dunes” – 15 euro „Pušų paunksnėje” (zwierzę do 10 kg) – 15 euro, od 10 do 15 kg – 29 euro, „Vanagupė” – 29 euro, „Gabija” – 30 euro, „Melt” – 10 euro, „Medūza” – 12 euro, „Palangos žuvėdra” – 8 euro, „Pušų paunksnėje” (zwierzę do 10 kg) – 15 euro, 10–15 kg – 29 euro. W kompleksie rekreacyjnym „Atostogų parkas” – 15 euro za noc. Willa „Smilčių Vilos” pobiera 15 euro za cały pobyt pupila. W hostelu „Sakalo 44” opłata wynosi 10–15 euro.