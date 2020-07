Czwarty rok z rzędu w Centrum Kryzysowym Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego odbyła się imponująca uroczystość „Miłość tworzy rodzinę”. Impreza jest przeznaczona dla rodziców adopcyjnych, opiekunów, dzieci i wszystkich tych, którzy nie są obojętni na los dzieci pozostawionych bez opieki rodzicielskiej.



Od 2017 roku w pierwszą niedzielę lipca na Litwie jest obchodzony Dzień Opiekunów. W tym roku w skali Litwy cały tydzień był poświęcony, by podziękować opiekunom. Centrum kryzysowe w Kowalczukach też dołączyło do tej inicjatywy. W tym tygodniu w centrum odbyły się różne wydarzenia dla opiekunów i dzieci dorastających w ich rodzinach – wykłady, wspólny wyjazd do Onikszt, dzieci wzięły udział w konkursie rysunków, a 3 lipca odbyło się podsumowanie całego tygodnia.

Wśród honorowych gości święta „Miłość tworzy rodzinę” znaleźli się Gražina Tamašauskienė, radna Samorządu Rejonu Wileńskiego, Krystyna Malinowska, kierowniczka Wydziału Pomocy Społecznej Rodzinie i Dziecku w Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, st. specjalistki wydziału Silva Lukoševičienė i Iwona Stasiłowicz, a także dyrektor Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Szumsku Krystyna Najmowicz i dyrektor Centrum Kultury w Kowalczukach Vilija Nowicka.

Jak co roku, uczestnicy treściwie i wspaniale spędzili czas. Podczas imprezy odbywały się spotkania ze specjalistami, dyskusje i zajęcia edukacyjne dla dzieci. Na najmłodszych czekały nadmuchiwane trampoliny, wata cukrowa, zajęcia sportowe i gry na świeżym powietrzu. Na scenie zaprezentowali się przyjaciele centrum kryzysowego z Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Szumsku, którzy zachwycili świetnymi utworami muzycznymi.

Po uroczystej części na uczestników czekał smaczny poczęstunek, a dzieci następnie udały się na rozrywkę.

„Drodzy opiekunowie, przybrani rodzice, ogromnie dziękujemy za życzliwość, miłe obcowanie, troskę, szczerość, prostotę, za Wasze prawdziwe i ciepłe uśmiechy.” – wyrazy wdzięczności składała Leokadia Pawtel, dyrektor Centrum Kryzysowego Rodziny i Dziecka.

Inf. i zdj. Centrum Kryzysowe Rodziny i Dziecka