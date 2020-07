Po Święcie Morza może dojść do skoku zakażeń koronawirusem

Codziennie na Litwie odnotowuje się coraz większą liczbę nowych zachorowań na Covid-19. Według danych Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego w niedzielę, 26 lipca, na Litwie przebadano 1 366 próbek na obecność koronawirusa. Potwierdzono 11 nowych przypadków, z których pięć świadczy o tym, że do zakażenia doszło za granicą.

Trzy z nich dotyczą osób przybyłych na Litwę z Uzbekistanu do pracy w przedsiębiorstwie transportowym w Kownie. Przypadki te nie są jednak związane z wykrytym wcześniej ogniskiem w Kownie. Czwarty wwieziony przypadek dotyczy osoby, która wróciła z Wybrzeża Kości Słoniowej. Piąty przypadek wwieziony stwierdzono w okręgu kowieńskim u osoby, która wróciła na Litwę po podróżach w dniach 18-24 lipca na Ukrainę, do Irlandii i Francji.

Najwięcej niewwozowych, nowych przypadków zarejestrowano w okręgu kowieńskim, po jednym – w okręgach wileńskim i tauroskim. Ogólna liczba zakażeń wzrosła do 2 019.

Specjaliści Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego obawiają się, że może dojść do skoku zachorowań po Święcie Morza, które odbyło się w ubiegły weekend w Kłajpedzie. Zebrały się tam tłumy osób z całej Litwy.

– Uczestnicy imprezy zbagatelizowali zalecenia organizatorów o zachowaniu bezpiecznego dystansu oraz założeniu masek. Ludzie gromadzili się zapominając o środkach ostrożności. W maskach były tylko pojedyncze osoby. Na razie za wcześnie na prognozy, ale niewykluczone, że po tej imprezie dojdzie do większej liczby zachorowań na Covid-19 – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Rolanda Lingienė, szefowa wileńskiego departamentu Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego.

Jej zdaniem sytuacja z koronawirusem na Litwie ciągle się pogarsza.

– Najbardziej niepokoi, że coraz częściej nie możemy ustalić okoliczności, w jakich doszło do zakażenia. Całkiem możliwe, że już w najbliższym czasie noszenie maseczek ochronnych w miejscach publicznych będzie obowiązkowe – dodaje specjalistka.

Od 1 czerwca na Litwie stwierdzono 83 wwozowe przypadki Covid-19. Od 27 lipca za kraje zwiększonego ryzyka uznaje się te, w których liczba zakażeń koronawirusem za okres ostatnich 14 dni przekracza 16 wypadków w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców.

Przybywający z Konfederacji Szwajcarskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Luksemburga, Belgii, Czech, Austrii Rumunii, Szwecji, Bułgarii, Portugalii i Chorwacji muszą odbyć dwutygodniową samoizolację. Ponadto, obcokrajowcy przybywający z krajów znajdujących się na liście dotkniętych Covid-19, muszą skontaktować się z Infolinią 1808 lub innym ośrodkiem testowym w celu przeprowadzenia testu na koronawirusa w ciągu 24 godzin od momentu przybycia.



Lista krajów dotkniętych Covid-19 obejmuje ponad 60 państw, w tym Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgarię, Izrael, USA, Kazachstan, Mołdawię, Rosję, Serbię, Ukrainę. Od 27 lipca 2-tygodniowej izolacji powinni poddać się wszyscy wracający z Hiszpanii. Wjazd dla obcokrajowców z tego kraju na Litwę jest zakazany.

Ministerstwo ochrony zdrowia informuje, że wyniku zakażenia koronawirusem na Litwie zmarło 80 osób, choruje obecnie 306 osób, w izolacji przebywa 76, zaś 1 620 osób wyzdrowiało. Ogółem, w kraju zbadano 504 056 próbek (dane z 27 lipca). Liczba zakażonych koronawirusem na świecie przekroczyła 16,4 mln, a liczba zgonów – 652 tysięcy.

Uczestnicy Święta Morza w Kłajpedzie zbagatelizowali zalecenia organizatorów o zachowaniu bezpiecznego dystansu oraz założeniu masek

W najbliższym czasie noszenie masek ochronnych w miejscach publicznych może znów być obowiązkowe Fot. Marian Paluszkiewicz