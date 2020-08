Łukaszenka chce dywersyfikacji źródeł surowców

Uzależnienie od jednego, dwóch krajów stawia nas na słabej pozycji – powiedział we wtorek prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka w orędziu do narodu i parlamentu. Według niego w ciągu pięciu lat z powodu wojen handlowych, niesprawiedliwych cen i drogich kredytów Białoruś straciła 9,5 mld dolarów.

Odpowiedzią na to, jak powiedział prezydent, stało się m.in. dążenie do dywersyfikacji źródeł surowców. Jak wskazał Łukaszenka, z powodu sporów naftowych z Rosją Białoruś straciła 1,5 mld rubli białoruskich (ok. 540 mln euro).

Jednocześnie Łukaszenka podkreślił, że Rosja zawsze była i będzie najbliższym sojusznikiem Białorusi. Jego zdaniem jednak niepotrzebnie zamieniła „bratnie stosunki na partnerskie”.

W Pałacu Republiki w Mińsku, gdzie prezydent wygłasza orędzie, zgromadziło się ponad 2,5 tys. ludzi. Początkowo miało się ono odbyć w kwietniu, jednak zostało przełożone z powodu pandemii koronawirusa.

W niedzielę na Białorusi odbędą się wybory prezydenckie, w których Łukaszenka ubiega się o szóstą kadencję.

PAP