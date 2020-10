Miłość – Muzyka – Kobieta. O wyzwaniach, jakie stoją przed artystkami

To trudny rok dla wszystkich, nie tylko dla artystów, którzy po odwołaniu większości koncertów zostali uziemieni w domach – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Ewelina Saszenko, która na przekór pandemii wystartowała z wyjątkowym projektem.

W tych trudnych czasach piosenkarka się nie załamała. W sierpniu podzieliła się ze swoimi fanami nową piosenką pt. „Szczęśliwy poranek”, do której słowa napisała znana na Wileńszczyźnie polska poetka Marzena Mackojć. Następnie Saszenko wystartowała z wyjątkowym projektem „Miłość – Muzyka – Kobieta” (Meilė – Muzika – Moteris). Na swoim kanale YouTube Ewelina Saszenko opowiada o bliskich dla niej piosenkarkach i aktorkach: Hance Ordonównie, Marilyn Monroe, Édith Piaf, Marlene Dietrich czy Nelly Paltinienė.

– Nim zacznę pracować nad utworem, dużo czytam na temat jego wykonawczyni. A losy kobiet, których repertuar śpiewam, są bardzo interesujące i inspirujące. Każda z nich skrywa ciekawą historię. To, co je łączy, to przede wszystkim miłość do muzyki i mężczyzn oraz trudny los. Wszystkie były z biednych rodzin, natomiast pasja do muzyki i talent pomagały im przezwyciężyć ciężkie sytuacje życiowe – tłumaczy piosenkarka.



Dodaje, że większość bohaterek jej projektu łączy również wdzięk osobisty. – Te kobiety nie były idealnie piękne, oprócz Marilyn Monroe i Marlene Dietrich, które poddały się wielu operacjom, natomiast nie przeszkodziło im to w zdobyciu międzynarodowego uznania – zaznacza Ewelina Saszenko.

Wraz z początkiem pandemii Rada Kultury przy Ministerstwie Kultury RL ogłosiła konkurs, który był skierowany do przedstawicieli świata kultury. – Nie chciałam dawać koncertów online. Mam wiele nagranych występów i doszłam do wniosku, że powtarzanie tego nie ma sensu. Chodziło mi o pokazanie czegoś wyjątkowego, stąd pomysł na projekt „Miłość – Muzyka – Kobieta”, o kobietach pierwszej połowy XX w. – opowiada o swojej koncepcji. – Lubię okres lat przedwojennych i powojennych, modę, style, kolory. To wszystko jest mi bardzo bliskie. Cieszę się, że litewskiej publiczności mogę zaprezentować sylwetkę Hanki Ordonówny, którą odkryłam dla siebie już dawno temu. Wspólnie z moimi siostrami tworzyłyśmy kiedyś projekt retro z utworami właśnie tej piosenkarki. Ale dopiero później zaczęłam się interesować jej losem – mówi.

Ewelina Saszenko uważa, że bycie kobietą artystką jest ogromnym wyzwaniem. I to się nie zmienia. – Moje bohaterki nie miały łatwo. Kobiety we wszystkim mają trudniej. Męscy wokaliści są zdecydowanie bardziej doceniani. W tym zawodzie kobiety zawsze stanowiły większość i może to stąd? Mężczyźni nie muszą wkładać w to tyle pracy. Natomiast dość ciekawym odkryciem był dla mnie fakt, że w czasach przedwojennych na Litwie nie było żadnej wokalistki. Było za to trzech mężczyzn – zaznacza w rozmowie z magazynem „Kuriera Wileńskiego”.

Już niedługo, 20 listopada, Ewelina Saszenko wystąpi w kościele św. Katarzyny z nowym projektem „La vie Parisienne” (Paryskie życie), nad którym pracowała wspólnie ze znanym saksofonistą Rafałem Jackiewiczem.

– Wykonam piosenki jazzowe po francusku. Od jakiegoś czasu nosiłam się z tym pomysłem – zapewnia i jednocześnie zachęca do przyjścia na koncert.

W tym roku odbędzie się też premiera płyty piosenkarki. – Będzie to zbiór pieśni religijnych w języku litewskim. Pomysł wyszedł od Rafała Jackiewicza. Wspólnie napisaliśmy projekt. Wspólnie pracowaliśmy nad tym w Gdańsku z polskimi muzykami. Dlaczego tam? Bo przede wszystkim to inna kultura muzyczna, Polacy po prostu bardzo dobrze grają. Ponadto ceny w Polsce są o wiele niższe, a my nagrywaliśmy w jednym z najlepszych studiów nagraniowych w Polsce – kończy rozmowę z naszym magazynem.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym “Kuriera Wileńskiego” nr 43(124) 24-30/10/2020