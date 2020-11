Warsztaty Bartasa Szymoniaka w DKP

Odkrywaliśmy po prostu swoje kraje i pasje młodzieży na Łotwie, w Polsce i na Litwie – mówi Mikołaj Falkowski (po prawej)

Pandemia w roku 2020 skorygowała mnóstwo inicjatyw i planów. Nie patrząc na to, że spotkania w realu są utrudnione, w minionym tygodniu w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyły się warsztaty muzyczne dla młodzieży polskiej z Litwy i Łotwy. Warsztaty poprowadził Bartas Szymoniak – muzyk i wokalista z Polski oraz twórca nowego gatunku muzycznego.



Szymoniak koncertował na Litwie w ramach festiwalu „TransMisje” we wrześniu bieżącego roku. Na rok następny ma zaplanowaną trasę po Łotwie.

– Poprzez warsztaty chciałbym przekazać to, co wykonuję, czyli beatrock. Jest to połączenie beatboxu z wokalami, czyli taka rozbudowana forma naśladownictwa dźwięku, która nie ogranicza się tylko do naśladowania, ale jest przede wszystkim podstawą do tworzenia utworów muzycznych. Mało tego – chcę to jeszcze poszerzyć o… wątek historyczny. Bo pierwsza moja płyta nagrana w stylu beatrock została zarejestrowana do słów poetów polskich: Baczyńskiego, Gajcego i Słonimskiego – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” piosenkarz. Dodał, że w Wilnie jest po raz drugi, ale za każdym razem odkrywa nowe elementy.

Projekt został sfinansowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków Kancelarii Premiera RP w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Poprzez warsztaty chciałbym przekazać to, co wykonuję, czyli beatrock – powiedział Bartas Szymoniak

To, co nas łączy



Realizowany projekt w pierwszej kolejności polega na organizacji otwartego panelu dyskusyjnego, zapraszającego uczestników do zapoznania się z ciekawymi tematami oraz przedstawicielami różnych dziedzin: sportu, polityki, kultury, sztuki, muzyki, biznesu i architektury. Tematem przewodnim projektu w 2020 r. była muzyka z uwzględnieniem polskiej kultury i historii.

W tym samym czasie na Litwie był kręcony film dokumentalny o kapitanie Aleksandrze Zygmuncie Myszkowskim, do którego muzykę napisał właśnie Bartas Szymoniak. Obecnie kapitan Myszkowski jest być może postacią trochę zapomnianą, jednak był to człowiek, który faktycznie przyczynił się do zachowania niepodległości przez Łotwę. Był zaufanym człowiekiem Józefa Piłsudskiego oraz autorem wojskowego sojuszu polsko-łotewskiego. Jego życie jest porównywane z przygodami słynnego agenta 007 Jamesa Bonda. W filmie zagrali aktorzy Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie Edward Kiejzik oraz Łukasz Kamiński.

– Projekt „Ławka 100. Niepodległość Jednoczy” powstał w 2018 r. Inicjatorem tego działania był młody Polak z Dyneburga, który skrzyknął swoich przyjaciół z Litwy, Łotwy, Estonii i Polski oraz wystąpił do nas z wnioskiem o zorganizowanie takiego pomostu współpracy dla młodzieży. Oczywiście w ramach tego działania zorganizowaliśmy spotkania w Polsce i na Łotwie. Przede wszystkim to były panele dyskusyjne dotyczące architektury, wspólnych postaci historycznych, wspólnego patrzenia na historię regionu, odkrywanie tego, co nas współcześnie łączy, a nie dzieli. Odkrywaliśmy po prostu swoje kraje i pasje młodzieży na Łotwie, w Polsce i na Litwie. Zestawialiśmy je z dokonaniami i dorobkiem z tego, z czego każdy może być dumny. Taka była idea przewodnia projektu – wytłumaczył „Kurierowi Wileńskiemu” Mikołaj Falkowski, prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

W roku obecnym projekt był realizowany online. Poza młodzieżą z Wilna w warsztatach wzięli udział uczniowie z Państwowego Gimnazjum Polskiego im. J. Piłsudskiego w Dyneburgu oraz członkowie Zespołu Tańca Ludowego „Kukułeczka” z Dyneburga.

– W kolejnym roku udało się nam doprowadzić do zjazdu młodych ludzi i zaproszenia ciekawych rozmówców. I ta debata była prowadzona na stadionie narodowym z udziałem wielu osób z Polski, Litwy, Łotwy, a nawet z Białorusi (…). W tym roku też mieliśmy zaplanowane działania tego typu, ale musieliśmy zmienić formułę – podkreślił Falkowski.

Tematem przewodnim projektu była muzyka z

uwzględnieniem polskiej kultury i historii

Współczesne aranżacje z patriotycznym przekazem

Bartas Szymoniak jest absolwentem Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach i laureatem polskiej edycji programu dla młodych talentów „Idol”. W latach 2008-2015 był frontmanem zespołu Sztywny Pal Azji. Jest artystą tworzącym własny styl muzyczny – beatrock, łączący elementy beatboxu, wokali i żywych instrumentów. Muzyk tworzy dźwięki sam, na żywo, własnym aparatem mowy, naśladując takie instrumenty jak m.in.: bas, perkusja i trąbki. Na koncertach towarzyszy mu jedynie multiinstrumentalista – Michał Parzymięso. Duet w ciągu niespełna czterech lat zagrał ponad 300 koncertów. Bartas występował m.in. na festiwalach: Naturalnie Mazury Węgorzewo, Songwriter Łódź Festiwal, NNW Gdynia, TopTrendy Sopot Festiwal, Festiwal w Opolu, Taste Of Polonia w Chicago a także w Austrii, Czechach, Belgii i na Ukrainie.

W 2017 r. legendarne wydawnictwo S.P. Records wydało płytę „Alarm”, na której artysta stworzył ilustrację muzyczną do słów Antoniego Słonimskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Gajcego. Ze względu na patriotyczny wydźwięk album został nominowany do nagrody „Strażnika historii”. W 2020 r. ukazała się nowa płyta Bartasa „Wojownik z miłości”, na której znalazły się nowatorskie interpretacje wierszy Bolesława Leśmiana. W swej muzyce muzyk łączy nowoczesne nowatorskie wręcz aranżacje z patriotycznym przekazem o niepodległościowym charakterze.