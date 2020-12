W jakich przypadkach możemy przemieszczać się między samorządami?

Funkcjonariusze ocenią każdą sytuację indywidualnie i będą mogli podjąć dodatkowe kroki w celu oceny sytuacji

Tomas Bražėnas, starszy specjalista ds. komunikacji wileńskiej Komendy Powiatowej Policji, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim“ poinformował o ograniczeniach w przemieszczaniu się między samorządami.

– Przy wjazdach do samorządów pojawią się stacjonarne punkty kontrolne. Część wjazdów zostanie zablokowana, zamontowane zostaną kamery monitoringu, pojawią się znaki zakazu. Posterunki blokujące przy wjazdach do miast będą funkcjonować od 18 grudnia od godz. 13.00 do 20 grudnia do godz. 21.00, od 23 grudnia od godz. 13.00 do 27 grudnia do godz. 21.00 i od 31 grudnia od godz. 13.00 do 3 stycznia do godz. 21.00 – wyjaśnia Tomas Bražėnas.



Dojazd i przyjazd z lotnisk, portów, dworców autobusowych, realizujących międzynarodowe połączenia będzie dozwolony. W takim przypadku osoba podróżująca musi mieć dokumenty potwierdzające podróż międzynarodową, np. bilety lotnicze.

Osoba, która wróciła z zagranicy, jeśli nie podlega samoizolacji i posiada nieruchomość na Litwie, może dojechać i przebywać tylko tam. Natomiast osoby, które przyjechały z zagranicy, ale nie posiadają nieruchomości na Litwie, mogą udać się do krewnych, z którymi będą razem przebywać. W przypadku, gdy stosunki między osobami nie są prawnie sformalizowane, funkcjonariusze ocenią sytuację indywidualnie.

– Jeżeli ktoś ma jakieś pytanie do policji, czegoś nie rozumie lub nie wie, jakie musi mieć przy sobie dokumenty, proszę dzwonić na numer 8 700 60 000 w dni powszednie od godz. 7.00 do godz. 20.00, w sobotę, niedzielę oraz w dni świąteczne od godz. 8.00 do 17.00. Zwracamy się do wszystkich i prosimy – jeżeli nie ma potrzeby, to nie należy wyjeżdżać ze swojego samorządu. Policja wszystko będzie bardzo dokładnie sprawdzała – zaznacza Bražėnas.

Współpracownicy mogą podróżować jednym samochodem, liczba ograniczona jest jedynie maksymalną liczbą miejsc siedzących w pojeździe. W takim przypadku osoby muszą uzasadnić, że pracują wpólnie (np. umową o pracę, legitymacją pracownika itp.).



– Na razie nie możemy powiedzieć dokładnie, ile będzie posterunków w Wilnie. Na każdym posterunku będzie pracować co najmniej dwóch funkcjonariuszy, a na stanowiskach o dużym natężeniu ruchu będą pracować pomocnicy policji, członkowie Związku Strzelców Litewskich – podkreśla starszy specjalista ds. komunikacji wileńskiej Komendy Powiatowej Policji.

Policja dba o przestrzeganie zasad kwarantanny

Dzieci nie można przewozić do innych samorządów (np. do dziadków), także nie można ich zostawić u krewnych w tym samym samorządzie. Dozwolone jest sprowadzenie dzieci z innego samorządu, ale funkcjonariusze ocenią każdą sytuację indywidualnie i będą mogli podjąć dodatkowe kroki w celu oceny sytuacji. Dziecko może być przewiezione do innego samorządu z powodu usług edukacyjnych (tylko w takim przypadku, jeśli dana usługa edukacyjna nie jest świadczona zdalnie, np. w przedszkolu), w takim przypadku trzeba mieć przy sobie umowę o świadczeniu usług edukacyjnych.

Można udać się do innego samorządu w przypadku opieki nad osobą chorą lub niezdolną do zadbania o siebie. Osobom podróżującym zaleca się wówczas posiadanie dokumentów potwierdzających cel i charakter podróży (np. dotyczących stanu zdrowia osoby pod opieką).

– Jeżeli ktoś ma nadzieję przebrnąć przez las czy jakieś inne dróżki i ominąć posterunki, to nie radziłbym tego robić. Na takich dróżkach też mogą dyżurować funkcjonariusze i pamiętajmy, że zostały zainstalowane kamery, na podstawie nagrań bardzo łatwo można będzie znaleźć nieposłusznego obywatela. A więc, policja odradza mieszkańcom wyjazdów poza teren zamieszkania i samorządu, jeśli nie będzie można udokumentować legalności wyjazdu i pobytu – podkreśla Tomas Bražėnas.

Powrót z innego samorządu będzie możliwy tylko wtedy, gdy będziemy posiadali dokumenty poświadczające wcześniejszy cel podróży. Dozwolony jest dojazd do innych samorządów w celu uzyskania (planowanych) świadczeń zdrowotnych, wtedy zaleca się posiadanie dokumentów potwierdzających cel wyjazdu (np. e-potwierdzenie z zakładu opieki zdrowotnej).