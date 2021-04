Koronawirus nie zniechęci do urlopowych wyjazdów

Ograniczenia dotyczące podróży obowiązują na całym świecie

Dzisiaj w dobie pandemii wielu mówi, że na wakacje jest łatwiej wyjechać do Egiptu niż do rodzinnej Połągi. Wkraczając w drugi rok pandemii, zapytaliśmy przedstawicieli branży turystycznej, jak w tym roku będzie wyglądał najbardziej wyczekiwany sezon urlopowy w historii.

– Tegoroczny sezon wakacyjny rozpoczął się w lutym, od wznowienia lotów na Teneryfę i do Egiptu. Z Litwy na Teneryfę zaczęliśmy latać od 5 lutego, a do egipskich kurortów od 20 lutego. Od połowy lutego ofertę wakacyjnych destynacji uzupełniły także Zjednoczone Emiraty Arabskie, a od marca – Malediwy. Od kwietnia zostaną wznowione codzienne loty do Turcji – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Dovilė Zapkutė, kierownik komunikacji biura podróży „Novaturas”.

Rząd Wysp Kanaryjskich zobowiązuje się do opieki nad wszystkimi podróżnymi, którzy przejdą test na Covid-19 podczas pobytu, a także ich bliskimi podróżującymi razem. Rząd pokryje koszty zakwaterowania i leczenia. Egipt nadal pozostaje popularny. Mieszkańcy Bałtyku od wielu lat podróżują do kurortów tego kraju i wiedzą, czego się spodziewać – gwarantowana jest wspaniała pogoda, piaszczyste plaże, bogaty podwodny świat, możliwość uprawiania wielu sportów wodnych i rekreacji „all inclusive”. Fakt, że obecnie można tam spędzać czas swobodniej niż na Litwie, również przyczynia się do popularności Egiptu. Miłośnicy wakacji za granicą z niecierpliwością czekają również na Turcję, która po rocznej przerwie będzie otwarta dla podróżujących z Litwy. Pierwszy samolot z Litwy w Turcji wyląduje pierwszego kwietnia i w zależności od okresu samoloty będą codziennie startować do tureckich kurortów.

– Wakacje o charakterze zawodowym stały się ostatnio bardzo popularne. Duża liczba osób pracuje zdalnie, a dzieci uczęszczają na lekcje na tej samej zasadzie. Dzięki temu w podróży można wygodnie łączyć pracę, naukę dzieci i wypoczynek. Przed wyjazdem zawsze radzimy naszym podróżnym, aby szczegółowo zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w kraju i przypominamy, że wiele zależy od ich własnej odpowiedzialności i dyscypliny. Przed wyjazdem na wakacje należy wypełnić specjalne formularze, w których pasażerowie podają dane osobowe i szczegóły podróży. Konieczne jest również posiadanie negatywnego wyniku testu na Covid-19 – zaznacza Dovilė Zapkutė.

Jedną z najważniejszych informacji jest to, kto zaopiekuje się podróżnym, jeśli zostanie zarażony wirusem podczas wakacji. Dodatkowe koszty zakwaterowania lub leczenia wynikające z samoizolacji, jeśli takie istnieją, są pokrywane z polis ubezpieczeniowych wykupionych przez rząd przyjmujący lub przez podróżnych. Ubezpieczeniem musi zająć się każdy podróżny; zarówno litewscy, jak i zagraniczni partnerzy ubezpieczają od skutków Covid-19. Dobra wiadomość jest taka, że ​​sektor turystyczny bardzo szybko dostosowuje się do nowych wymagań – w krajach przyjmujących coraz łatwiej jest robić testy: akredytowane laboratoria, szpitale, lotniska, wiele hoteli ma możliwość testowania.

– Urlopowiczom pomagają nasi partnerzy i przedstawiciele za granicą, udzielają informacji o tym, gdzie podróżni mogą wykonać testy, pomagają w rejestracji, doradzają, jak dotrzeć w odpowiednie miejsce, czy test można wykonać w hotelu, w którym przebywają podróżni, pomagają zorganizować cały proces – podkreśla kierownik komunikacji w „Novaturasie”.

Rasa Levickaitė, kierownik biura podroży „Baltic Tours“ w rozmowie z „Kurierem Wileńskim“ powiedziała, że zbyt śmiałe byłoby stwierdzenie, że wyjazdy za granicę są łatwiejsze niż wycieczki po kraju, ale dla tych, którzy chcą podróżować tam, gdzie jest ciepło, gdzie można cieszyć się morzem, plażami, pysznym jedzeniem – naprawdę jest to możliwe.

Liczniej podróżują osoby samotne

– Największym ograniczeniem w podróżowaniu do dziś jest samoizolacja po podróży. Testowanie przed i po podróży stają się już normą i nie odstrasza podróżnych. Gdzie zaplanować letnie wakacje? Ograniczenia dotyczące podróży obowiązują na całym świecie. Są kraje, które są w stanie szybciej dostosować infrastrukturę do podróży po pandemii i ożywić turystykę. Egipt, Turcja, wyspy greckie, Madera, Wyspy Kanaryjskie to obecnie najpopularniejsze podróże wśród turystów z Litwy – mówi Rasa Levickaitė.

Rok pandemii to wystarczająco dużo czasu, aby ukształtowały się nowe nawyki. Planowane są dłuższe wyjazdy. Jest to racjonalne rozwiązanie, ponieważ zarówno badanie Covid-19 jest wymagane podczas podróży do i z kraju przyjmującego, jak i samoizolacja jest stosowana po podróży.

– Wiosenne wakacje i nauka na odległość dały większą swobodę podróżowania z rodzinami. Osoby podróżujące samotnie są również liczniejsze niż przed pandemią. Najwięcej podróżują pary, które mają możliwość pracy zdalnej. Segment podróżniczy jest obecnie dużo młodszy niż przed pandemią – zaznacza rozmówczyni.

W czasie pandemii coraz więcej osób pyta, czy wypoczynek za granicą można połączyć z nauką na odległość lub pracą, czy będzie szybki internet, możliwość skanowania, drukowania.

– Ze względu na mniejsze obłożenie hoteli ceny zakwaterowania są znacznie niższe. Nie we wszystkich krajach są restauracje i bary, więc posiłki są organizowane w pokojach hotelowych, w których podawane są posiłki i napoje na żądanie. Ceny biletów lotniczych są zbliżone do tych sprzed pandemii, należy rozumieć, że koszty operacyjne nigdzie nie zniknęły, dlatego musimy zapłacić za szybki i wygodny sposób podróżowania. Obowiązkowe testy zwiększają koszty podróży. Podsumowując, ceny pozostaną naprawdę atrakcyjne o tej porze i na sezon letni – zapewnia przedstawicielka biura podróży.

Jest znacznie więcej osób, które chcą podróżować, niż tych, które mogą. Podczas kwarantanny ludzie zgromadzili i nie wykorzystali budżetów na wakacje, więc pieniądze nie są pierwszą kwestią, która ogranicza podróże. Wątpliwości, lęk przed zachorowaniem podczas podróży, niechęć do izolacji to główne problemy, które ograniczają chęć podróżowania.

– Podczas kwarantanny ludzie są oczywiście zmęczeni, istnieje obawa przed zarażeniem, nieodpowiedzialnym zachowaniem, ale musimy zrozumieć, że zdrowie psychiczne i długofalowe konsekwencje są również bardzo ważne. Podróż to jeden z najlepszych sposobów na przezwyciężenie zmęczenia, monotonii, odzyskanie sił fizycznych i psychicznych. Należy pamiętać, że szczepienia nabierają tempa na całym świecie, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że krzywa ruchu turystycznego zacznie rosnąć pod koniec roku. Podróże, poznawanie świata, przygoda, zmiana środowiska to jeden z najskuteczniejszych sposobów na wzmocnienie ciała i ducha. Podróże pomagają pozbyć się stereotypów, pozwalają doświadczać świata na własne oczy. Podróż to wartość niematerialna, wspomnienia, wrażenia. To jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie człowiek może zrobić w życiu – podsumowuje Rasa Levickaitė z „Baltic Tours” .