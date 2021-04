Jak przygotować się na szczepienie?

Szczepienia przeciw COVID-19 to największa szansa na pokonanie trwającej pandemii i powrót do normalności

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Szczepienia przeciw COVID-19 to największa szansa na pokonanie trwającej pandemii i powrót do normalności. Co zrobić, żeby szczepienie na COVID-19 przebiegło sprawnie i bez komplikacji – w rozmowie z „Kurierem Wileńskim“ opowiada Vytautas Usonis, doktor habilitowany nauk medycznych, profesor Kliniki Chorób Dziecięcych Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Wileńskiego.

– Jeżeli idziemy szczepić się przeciwko COVID-19, nieważne jaką szczepionką, Pfizer, Moderna czy AstraZeneca, nie trzeba specjalnie się przygotowywać. Nie ma szczególnych wytycznych dotyczących przygotowania się do szczepienia, ale należy pamiętać o kilku rzeczach. Przed otrzymaniem szczepionki nie należy na własną rękę, pod żadnym pozorem, odstawiać lub modyfikować dawek przyjmowanych leków. W przypadku wątpliwości radziłbym skonsultować się przed terminem szczepienia z lekarzem prowadzącym. Pod żadnym pozorem nie należy rozpoczynać profilaktycznego przyjmowania kwasu acetylosalicylowego (popularnej aspiryny) przed, w trakcie czy po przyjęciu szczepionki przeciw COVID-19. Oczywiście, jeżeli mamy zlecony ten lek, to należy go przyjąć – zaznacza profesor.

Nie należy też profilaktycznie przyjmować leków przeciwzakrzepowych (antagonistów witaminy K – acenokumarolu/warfaryny, nowych doustnych antykoagulantów – ksabany/dabigatranu ani heparyny) przed, w trakcie czy po przyjęciu szczepionki.

Vytautas Usonis

| Fot. vytautas.usonis.lt

– Jeżeli cierpimy na jakieś choroby przewlekłe, to obowiązkowo musimy ustabilizować swój stan. A więc, jeżeli cierpisz na chorobę przewlekłą, która jest niestabilna, powinieneś skontaktować się z lekarzem prowadzącym w celu ustabilizowania stanu klinicznego przed otrzymaniem szczepionki. Alkohol, zwłaszcza spożywany w nadmiarze, ma niekorzystny wpływ na funkcjonowanie układu odporności. Ponadto może potęgować działania niepożądane występujące po szczepieniu, dlatego na kilka dni przed szczepieniem i po jego otrzymaniu wyeliminuj alkohol bądź znacząco ogranicz – radzi Vytautas Usonis.

Przed podaniem szczepionki każda osoba zgłaszająca się do punktu szczepień przechodzi rozmowę z lekarzem. W trakcie kwalifikacji do szczepienia obowiązkowo należy poinformować lekarza o przyjmowanych stale lekach. Jeżeli pamiętamy, że kiedyś w przeszłości wystąpiła ostra reakcja alergiczna (na szczepionkę bądź inny składnik), to także o tym należy poinformować lekarza. Dzięki temu personel medyczny będzie mógł się odpowiednio przygotować, by zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa. Kobiety w ciąży lub w okresie laktacji powinny poinformać o tym fakcie lekarza podczas kwalifikacji do szczepienia.

– Do szczepienia nie musisz zgłaszać się na czczo. W dniu otrzymania dawki szczepionki spożyj normalnie wszystkie posiłki, w tym śniadanie. Pozwala to w momencie szczepienia na uniknięcie ew. hipoglikemii (niedocukrzenia), która sprzyja zasłabnięciu i może potęgować działania niepożądane po podaniu szczepionki. Pamiętajmy – nieważne czym się szczepimy –żadnych specjalnych przygotowań nie ma – zapewnia specjalista.

Rozmówca przypomina, że występujące po otrzymaniu szczepionki działania niepożądane mogą ograniczyć aktywność, na ogół przez 1-3 dni. W związku z tym warto poinformować bliskich i pracodawcę o możliwości wystąpienia przejściowo ograniczonej dyspozycyjności.

– Bardzo pozytywnie oceniam pomysł, żeby po szczepieniu człowiek otrzymał wolny dzień. Każdy inaczej reaguje i bardzo dobrze by było, gdyby jeden dzień mógł spędzić w domu, spokojnie. Przecież wiemy, że osoba, która źle się czuje, to też gorzej pracuje. Nie myślę, że z tego powodu mocno ucierpiałaby gospodarka. Na razie tę propozycję sejm tylko rozważa i to wszystko potrwa, więc bardzo dobrze by było, gdyby pracodawcy samodzielnie wyznaczyli dzień wolny osobie po szczepieniu na COVID-19 – podkreśla profesor Kliniki Chorób Dziecięcych Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Wileńskiego.

Działania niepożądane pojawiające się po otrzymaniu szczepionki mają charakter przejściowy i nie wymagają przyjmowania żadnych leków.

Każda osoba zgłaszająca się do punktu szczepień przechodzi rozmowę z lekarzem

| Fot. Marian Paluszkiewicz

– Jeżeli jednak dolegliwości są dla ciebie niekomfortowe (gorączka, ból głowy, mięśni), to najlepiej przyjąć paracetamol. Nie wpłynie to na odpowiedź układu odpornościowego na szczepionkę. Skutki uboczne wszystkich trzech szczepionek są bardzo podobne. Według statystyk osoby, które zostały zaszczepione AstraZeneką, mówią, że gorzej czuły się otrzymując pierwszą dawkę, natomiast ci, którzy byli szczepieni Pfizer, odwrotnie, mówią, że gorzej czuli się w czasie drugiej dawki – mówi specjalista.

Po otrzymaniu szczepionki należy odczekać w punkcie szczepień 15 min. (30 min. w przypadku osób, u których w przeszłości wystąpiły ostre reakcje alergiczne). To dla naszego bezpieczeństwa. W przypadku wystąpienia silnego, gwałtownego i niepożądanego zdarzenia personel medyczny będzie w stanie pomóc. Ta reguła obowiązuje zresztą w przypadku jakiekolwiek innego szczepienia.

– Po przyjęciu szczepionki radziłbym w domu dobrze wypocząć, no i jak najwięcej pić wody, herbaty czy soków. Oczywiście, jeżeli zobaczymy jakieś bardzo niepokojące skutki uboczne, nie należy zwlekać i zgłosić się do specjalisty – zaznacza rozmówca.