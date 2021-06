Pierwszy dzień lata z myślą o dzieciach

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Dom Kultury Polskiej w Wilnie zaprosił widzów na spektakl ,,Kopciuszek” w wykonaniu Polskiego Studia Teatralnego

W pierwszy dzień lata przypada święto dzieci. Tradycja świętowania 1 czerwca jako Międzynarodowego Dnia Dziecka liczy przeszło pół wieku. Został on ustanowiony w celu upowszechnienia ideałów i celów związanych z prawami dziecka. Powstał w 1954 roku z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i obchodzony jest od 1955 roku w wielu krajach na świecie. Tradycyjnie w tym dniu odbywają się imprezy skierowane specjalnie do najmłodszych. Niektóre z nich zaczynają się wcześniej.



Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Dom Kultury Polskiej w Wilnie zaprosił widzów na spektakl ,,Kopciuszek” w wykonaniu Polskiego Studia Teatralnego.

„Wybieramy te bajki tradycyjne, które niby są znane od wieków, ale dzieci dziś już ich nie czytają. Dlatego staramy się brać akurat to, co powinno być znane. A „Kopciuszek” chyba w każdym wieku się nadaje, bo nie tylko małe dzieci mogą go oglądać, ale na pewno lubią go i starsi” – mówiła reżyserka spektaklu i dyrektorka PST Lilia Kiejzik. Poza tradycyjnie opowiedzianą historią o Kopciuszku, częściowo rymowaną, w spektaklu pojawiły się także projekcje audiowizualne.

Z powodu pandemii w tym roku obchody święta dzieci będą skromniejsze niż zazwyczaj. Pomimo napiętej sytuacji epidemiologicznej zorganizowano imprezy w rejonie wileńskim. Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie zaprosił do wzięcia udziału w akcji „Wesoły klaun wyrusza do Was!”. Należało tylko uprzednio zarejestrować się, po czym klaun odwiedził najmłodszych mieszkańców tej miejscowości w domu i złożył im życzenia z okazji ich święta.

Centrum Kryzysowe Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego w Kowalczukach organizuje z tej okazji imprezę na świeżym powietrzu.

– Dla dzieci, uczęszczających do Centrum Dziennego, czyli świetlicy, zostaną zorganizowane sztafety, grillowanie, wspólne rysowanie plakatu. Zaś wychowankowie rodzinnego domu opieki wybiorą się na wycieczkę do Wilna. Zwiedzą park w Zakrecie, gdzie będą mogli wesoło spędzić czas. Nasi wychowankowie nie zostaną bez uwagi w dniu swego święta – będą balony, prezenty i wesołe zabawy – mówi w rozmowie z ,,Kurierem Wileńskim” Leokadia Pawtel, dyrektorka Centrum.

Ilona Leganowicz, pracowniczka Samorządu Rejonu Wileńskiego poinformowała, że Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Niemenczynie także szykował się do święta.

1 czerwca o godz. 18.00 WOKN oddział w Kabiszkach i wspólnota Kabiszek zapraszają świętować Międzynarodowy Dzień Dziecka. W programie przewidziano kreskówkę dla dzieci, popcorn, watę cukrową, konkursy.

Samorząd stołeczny w dniu 1 czerwca w Wilnie zaplanował trzy imprezy skierowane do dzieci. W tym dniu zostanie wręczona Nagroda im. Mieczysława Dordzika. Pomysłodawcą nagrody oraz premii w wysokości 1000 euro, którą co roku zostaje uhonorowany najbardziej odważny mieszkaniec Wilna w wieku do 19 lat, jest mer Remigijus Šimašius. W ten sposób miasto upamiętnia czyn Polaka, Mieczysława Dordzika, który ceną własnego życia ratował w 1931 r. z wezbranych wód Wilenki żydowskie dziecko.



O godz. 11 przy moście do parku w Zakrecie odbędzie się prezentacja nowego projektu dla dzieci „Išeik į kiemą“. Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka uczniowie stołecznych szkół zostaną uhonorowani statuetkami Małego Krzysztofa. O godz. 15.00 na tarasie Pałacu Władców przywita ich mer Wilna.