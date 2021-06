Rozbudzajmy w dzieciach naturalną chęć poznawania świata…

Każde dziecko od urodzenia ma w sobie naturalną ciekawość świata i ogromny potencjał…

Dzieci to skarb narodu, skarb rodziny. Nasza przyszłość. Radość. Ważny jest ich rozwój i szczęście. Jak zdrowo, twórczo wychowywać i kształtować dzieci? Z okazji przypadającego 1 czerwca Międzynarodowego Dnia Dziecka rozmawiam o tym z Anetą Gracjaną Łapcun, dyrektorką Wileńskiej Szkoły Początkowej na Antokolu.

Poznałam panią, kiedy pracowała pani jeszcze w Szkole Przedszkolu „Wilia” w Wilnie i pamiętam, jak swymi edukacyjnymi pomysłami zarażała pani dzieci do zabawy i rozwoju…



Jako pedagog szkolny startowałam w 2014 r. z autorskim innowacyjnym programem „Logiczne myślenie”. Celem jego jest nauczanie dzieci logicznego, konstruktywnego i twórczego myślenia, rozbudzenie zamiłowania do gier logicznych i rozwiązywania łamigłówek, aby dzieci kontynuowały trening umysłu w przyszłości samodzielnie. Gry planszowe, logiczne są doskonałym nośnikiem rozrywki, ale mają również walory edukacyjne i rozwijające różne umiejętności. W tamtym czasie założyłam też koło szachowe. Gra w szachy bez względu na wiek rozwija koncentrację, zwiększa cierpliwość oraz uczy skupienia. Szachy i gry planszowe uczą też zdrowej rywalizacji, logicznego myślenia oraz pozytywnie wpływają na rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka. Ma to szczególne znaczenie we współczesnej skomputeryzowanej rzeczywistości.



Od 2017 roku była pani dyrektorką Żłobka Przedszkola „Saulėtekis” w Nowej Wilejce, gdzie również wdrożyła pani ten program. W tym roku wygrała pani konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Początkowej na Antokolu z polskim i rosyjskim jęz. nauczania. W nowej szkole już prowadzone są zajęcia z logicznego myślenia oraz szachów….



Oprócz tego wprowadzamy jeszcze jedną nowość – metodę ciągłego doskonalenia (Continuous Improvement -ang.) Szczególną uwagę poświęcamy nauce wielozmysłowej poprzez doświadczenie i działanie. Taki model nauczania zwiększa efektywność nauczania oraz wpływa pozytywnie na przyswajanie wiedzy.

Szkoła jest nowa, dopiero się tworzy. Mamy na swej drodze wiele wyzwań, ale mocno wierzymy w to, co robimy i wkładamy w to serce. Zapraszamy chętnych uczniów, pedagogów…

Jakie są nasze dzieci i o czym powinniśmy pamiętać my, dorośli?



Każde dziecko od urodzenia ma w sobie naturalną ciekawość świata, szczerość, umiejętność widzenia rzeczy i okoliczności w sposób inny niż my, dorośli, go postrzegamy. Dziecko posiada wrażliwość i bezgraniczne zaufanie, zauważa piękno, ufa nam bezwarunkowo. Jaki świat otworzymy dla nich, w takim będą żyły, gdy dorosną. Dlatego my, dorośli, niesiemy ogromną odpowiedzialność za przyszłość swoich dzieci, a także własną.

Pamiętajmy, że najlepiej dzieci uczą się przez naśladowanie, więc powinniśmy się starać dawać jak najlepsze wzorce, kształtować ich, schodząc do ich poziomu. Wówczas więź, która nas połączy z naszymi dziećmi, zrodzi najlepsze owoce.

Jeżeli otworzymy dla dzieci swoje serca, damy im miłość, poświęcimy im więcej czasu oraz nie będziemy tłamsić ich naturalnej chęci do poznawania świata, będą rosły im skrzydła i zobaczymy, jaki ogromny potencjał ukrywa się w naszych dzieciach. Życzmy naszym dzieciom wszystkiego, co najlepsze.