Rozbudowa DKP największą inwestycją o charakterze polonijnym

Piotr Gliński wziął udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Wicepremier Polski Piotr Gliński wraz z delegacją odwiedził w poniedziałek Wilno. Wziął on udział w uroczystości poświęcenia rozbudowywanej części Domu Kultury Polskiej oraz w prezentacji planów budowy nowego studia TVP Wilno. Spotkał się też ze swym litewskim odpowiednikiem Simonasem Kairysem.

W skład polskiej delegacji weszli m.in. szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, wicemarszałek sejmu Małgorzata Gosiewska, pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk, prezes Zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Mikołaj Falkowski oraz posłowie.

Podziękowania Glińskiego

Od razu z lotniska delegacja udała się do Domu Kultury Polskiej w Wilnie, gdzie gościom zaprezentowano krótki zarys działalności placówki oraz pokazano wizualizację rozbudowy DKP. „Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim tym, którzy dbają tutaj w tym miejscu i w ogóle na całej Wileńszczyźnie i Litwie o dziedzictwo kultury polskiej. Opiekują się naszym dziedzictwem w bardzo wielu wymiarach, pracując z Polakami na Litwie. Jest wiele wspaniałych programów, które są realizowane. Dziękujemy za to” – zwrócił się do zebranych wicepremier oraz minister kultury, dziedzictwa narodowego oraz sportu Piotr Gliński, podkreślając, że praca ta przekłada się na rozwój. „Rozwój to nowa inwestycja, czyli rozbudowa Domu Kultury Polskiej, a także wielka inicjatywa, istniejąca od dwóch lat, to znaczy jedyny oddział zagraniczny Telewizji Polskiej TVP Wilno. Wiemy, że ta stacja doskonale się rozwija. Jest częścią naszej większej stacji, czyli stacji polonijnej, ale nie mniej ważna i dynamicznie rozwijająca się” – podkreślił polityk.

„Jako wicepremier, osoba odpowiedzialna ze resort kultury, dziedzictwa narodowego i sportu muszę powiedzieć, że zawsze będziemy wspierać inicjatywy zarówno związane z kulturą oraz zrzeszających i integrujących Polaków mieszkających za granicą, jak i inicjatywy medialne. To jest bardzo ważne przesłanie, bo niesie możliwość dialogu, możliwość współpracy, możliwość rozmowy. To wszystko, co jest podstawą funkcjonowania współczesnej demokracji i współczesnych wspólnot kulturowych oraz politycznych. To są bardzo cenne akcenty” – zaznaczył Gliński.

Sytuacja międzynarodowa

Wicepremier RP wspomniał też o dialogu polsko-litewskim i nawiązał do obecnej sytuacji geopolitycznej. „W ostatnich latach ta atmosfera jest znacznie lepsza niż kiedyś. To dobrze. To jest bardzo pozytywny akcent dla obu naszych wspólnot politycznych, dla Polski i Litwy. To świadczy naprawdę o wielkiej dojrzałości Polaków na Litwie, naszych instytucji, które tutaj funkcjonują. Naprawdę wszystkich nas martwi sytuacja polityczna, międzynarodowa na naszych granicach. Optymistyczną informacją jest to, że wspieramy się bardzo silnie. Obecność polska i europejska jest bardzo silna na Litwie. Litwini tego potrzebują i Polacy tego potrzebują. Dla nas kwestia suwerenności, obrony interesów Litwy jest, jak to kiedyś wyraźnie przedstawił prezydent Lech Kaczyński, kwestią racji stanu Polski. Zawsze będziemy tutaj wspomagać państwo litewskie w obronie przed agresją z zewnątrz. Problem jest wspólny, bo, jak państwo widzicie, ta agresja narasta. Mamy od pewnego czasu presję hybrydową na polskich granicach, która wchodzi w kolejne etapy. Musimy być świadomi tego zagrożenia. Musimy być twardzi i zdecydowani, jeśli chodzi o odpowiedź. Nie odpuścimy tej sprawy. Nie ma jakiejkolwiek możliwości ingerencji w granice Unii Europejskiej i granice Litwy lub Polski” – stanowczo zaznaczył Piotr Gliński.

Jedyna taka instytucja

Sekretarz stanu ds. polityki europejskiej, Polonii oraz dyplomacji publicznej i kulturalnej MSZ RP Szymon Szynkowski vel Sęk podkreślił, że dla niego bycie teraz w Wilnie jest dużym zaszczytem i powodem do radości. „Dwa lata temu premier Mateusz Morawiecki w tej sali otwierał galę TVP Wilno w obecności kilkuset zebranych osób z wielkimi nadziejami na rozwój tej anteny, ale już wówczas mówiliśmy o tym, że to centrum, w którym rozwija się działalność Polaków w stolicy Litwy. W którym też teraz mieści się studio TVP Wilno wymaga nakładów i rozbudowy, bo po prostu jest tutaj ciasno (…) Rok później, we wrześniu 2020 r., też tutaj byliśmy i podpisywaliśmy porozumienie o współpracy. Wówczas ten projekt rozbudowy Domu Kultury Polskiej, można powiedzieć, był w realnych datach. Było pewne stadium zaawansowania realizowania projektu” – mówił przedstawiciel polskiej dyplomacji.

Polska delegacja odwiedziła plac rozbudowy DKP

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk zwrócił uwagę zebranych na dwa elementy. „Dom Kultury Polskiej w Wilnie, a właściwie jego rozbudowa, której budżet jest opiewany na około 40 mln złotych, to jest największa inwestycja poza granicami kraju o charakterze polonijnym, czyli realizowaną na rzecz Polaków mieszkających poza granicami kraju, w ciągu ostatnich kilku lat” – oświadczył minister Dworczyk. „Druga sprawa, na co chciałem zwrócić uwagę, że Dom Kultury Polskiej w Wilnie jest jedyną na świecie taką placówką, która po zainwestowaniu środków ze strony państwa polskiego potrafi sama się utrzymywać. Założenie przez ostatnich kilkadziesiąt lat było takie, że setki milionów złotych wydane na inwestycje polonijne lub polskie poza granicami kraju, miały przynosić owoce poza wymiarem kulturalnym, poza stworzeniem miejsc dla polskich środowisk, miały się też same utrzymywać. Niestety, tak udało się tylko w przypadku tej jednej inwestycji” – dodał polityk. Dworczyk podkreślił, że TVP Wilno ma stać się pewną kuźnią młodej polskiej inteligencji, która będzie mogła przeciwstawić się rosyjskiej propagandzie.

TVP Wilno ruszyło we września 2019 roku. Rozbudowa DKP ma zakończyć się do 2022 roku. W rozbudowanym gmachu mają znaleźć się kawiarnia, pokoje hotelowe, sala konferencyjna oraz studio i pomieszczenia biurowe TVP Wilno. Projekt przygotowała firma „Statybos inžinierių konsultantų biuras”. Architektem jest Mirosław Szejnicki.

Po uroczystości w DKP Piotr Gliński spotkał się z ministrem kultury Litwy Simonasem Kairysem. „Można powiedzieć, że w ciągu ostatnich lat atmosfera rozmów jest znacznie lepsza i coraz więcej konkretnych rozwiązań czy postulatów jest realizowanych. My w tej chwili już zbliżamy się do także realizacji tych postulatów, które dot. kwestii języka, szkolnictwa tutaj, jeżeli chodzi o Polaków na Litwie” – oświadczył po spotkaniu polski polityk. Delegacja złożyła również wieńce przy Mauzoleum Matki i Serca Syna oraz w Kaplicy Powstańców na cmentarzu na Rossie.