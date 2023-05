Litwa żegna Almę Adamkienė, byłą Pierwszą Damę

„Alma Adamkienė była wspaniałą Pierwszą Damą. Doskonale reprezentowała Litwę, nawiązując ciepłe, osobiste kontakty z małżonkami prezydentów państw zagranicznych, była też prawdziwym wsparciem dla prezydenta Valdasa Adamkusa, towarzysząc mu w wyjazdach po Litwie i wizytach zagranicznych. Była przy boku męża zarówno w szczytowych momentach, jak też w trudnych chwilach. Dzięki swemu człowieczeństwu i serdeczności Pierwsza Dama Alma Adamkienė zyskała sympatię i miłość całego narodu, dla wielu pozostała niedoścignionym wzorem mądrości i elegancji” — czytamy w kondolencjach Gitanasa Nausėdy.

Zaangażowana w pomoc innym

Na samym początku prezydentury męża Alma Adamkienė mocno zaangażowała się działalność charytatywną.

„Jej pomoc płynęła z serca, a nie z obowiązku. Była osobą taktowną, mądrą, niezwykle skromną” — w rozmowie z mediami zaznaczyła Violeta Gaižauskaitė, była rzeczniczka prasowa prezydenta Valdasa Adamkusa. Dodała też, że ​​współpraca z takimi ludźmi jak Alma i Valdas Adamkusowie była dla niej darem losu.

Alma Adamkienė od pewnego czasu borykała się z problemami zdrowotnymi. W kwietniu br. doznała udaru mózgu i była leczona w klinikach Santaros w Wilnie. Pożegnanie ze zmarłą rozpoczęło w poniedziałek, 22 maja, w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego oraz potrwa do wtorku, 23 maja, do godz. 9.00–11.30. Jak poinformował Urząd Prezydenta, wyniesienie trumny zaplanowano na wtorek na godzinę 12.10. W komunikacie zamieszczono prośbę, by ludzie nie przynosili kwiatów, ale przekazali pieniądze na cele charytatywne. O godz. 12.30 w wileńskiej Katedrze zostanie odprawiona Msza św., pogrzeb odbędzie się we wtorek o 16.00 na cmentarzu Petrašiūnai w Kownie.

Biogram Almy Adamkienė

Alma Adamkienė (z domu Nutautaitė) urodziła się 10 lutego 1927 w Szawlach. Jej ojciec Stasys Nutautas był przedsiębiorcą i urzędnikiem. W 1944 r., w obliczu nacierającej armii sowieckiej, rodzina wyjechała do Niemiec. Alma skończyła tam liceum, a później studiowała filologię na Uniwersytecie Fryderyka i Aleksandra. W 1949 r. wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie najpierw pracowała jako laborantka w fabryce stali, później podjęła pracę w towarzystwie ubezpieczeniowym. Brała aktywny udział w życiu litewskiej społeczności emigracyjnej w Stanach Zjednoczonych.

Alma Adamkienė była żoną byłego prezydenta Litwy, Valdasa Adamkusa | Fot. Marian Paluszkiewicz

W 1951 r. poślubiła Valdasa Adamkusa. Pełniąc funkcję Pierwszej Damy za kadencji prezydenckiej męża w latach 1998–2003 i 2004–2009, angażowała się w liczne inicjatywy społeczne i dobroczynne. W 1999 r. założyła fundację Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondas.

W 2009 r. została Odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.