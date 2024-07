Właśnie mija rok, odkąd nasza rozmówczyni została kierowniczką tej placówki. Zastąpiła na tym stanowisku wieloletniego szefa Zbigniewa Siemienowicza, który przeszedł na emeryturę.

Pielęgniarka, lekarka, urzędniczka państwowa

Nowa dyrektorka szpitala nie jest rodowitą solczanką. Pochodzi z Czarnego Boru w rejonie wileńskim.

— Nie rozważałam innej ścieżki zawodowej poza medycyną, ponieważ mama jest medykiem i w rodzinie panowało przekonanie, że dobrze jest, gdy rodzice przekazują swoją specjalność dzieciom. Ukończyłam szkołę w Czarnym Borze ze złotym medalem, podjęłam studia na wydziale medycyny na Uniwersytecie Wileńskim. W czasie studiów pracowałam jako pielęgniarka w szpitalu św. Jakuba, jak również na pogotowiu rejonu wileńskiego — opowiada Valentina Vaitkienė.

Po ukończeniu studiów podjęła pracę jako lekarz rodzinny w Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Letniej, równolegle pracowała w Centrum Medycznym Northway. Otrzymała zaproszenie do pracy w charakterze eksperta w Służbie ds. Ustalania Zdolności do Pracy i Niepełnosprawności przy Ministerstwie Opieki Socjalnej i Pracy, gdzie została kierowniczką wydziału Kontroli Decyzji. Praca na służbie państwowej zmotywowała ją do podjęcia studiów i poszerzania wiedzy na kierunku prawa, dlatego ukończyła dodatkowo prawo na Uniwersytecie Michała Römera w Wilnie. W Instytucie Zarządzania i Nauk Politycznych tej uczelni dostała się dodatkowo na kierunek polityki zdrowotnej i zarządzania.

— Wraz z początkiem reformy systemu opieki zdrowotnej uznałam, że można dokonać wiele ważnych rzeczy. Przez rok zdobywałam doświadczenie w Ministerstwie Ochrony Zdrowia, równolegle odzyskałam licencję lekarza rodzinnego, praktyczne umiejętności poszerzałam jako lekarz rodzinny w Szpitalu na Wilczej Łapie. Kiedy dowiedziałam się o konkursie na stanowisko dyrektora szpitala w Solecznikach, postanowiłam spróbować swoich sił. Napisałam plan działalności, wzięłam udział w konkursie i zwyciężyłam — opowiada.

Pielęgniarka ogólnej opieki na sali operacyjnej Kristina Berdnikova (od lewej), lekarz chirurg Gintautas Oleka, lekarka Nijolė Savičienė

| Fot. Bartosz Frątczak

Pierwsze wrażenia i prawdziwe wyzwania

Już na starcie od mera Samorządu Rejonu Solecznickiego otrzymała zapewnienie o wsparciu.

— Bardzo się cieszę. Czuję, że jestem w miejscu, w którym chcę być — mówi.

Na nowym miejscu pracy zastała zadbany budynek szpitala. Bardzo pozytywne wrażenie sprawił Oddział Opieki Paliatywnej, a także doświadczone pielęgniarki. Podobnie pozytywne wrażenie sprawiły wspaniale wyposażone sale operacyjne, które nie ustępują w niczym salom operacyjnym z wileńskich placówek. W szpitalu działało również sprawnie laboratorium.

Niestety, nie brakło prawdziwych wyzwań. Szpital, w którym średnia wieku specjalistów sięgała wieku emerytalnego, od lat borykał się z problemem niedoboru lekarzy i pielęgniarek. Należało rozwiązać nie tylko braki kadrowe, ale też przywrócić pacjentów, którzy zaczęli coraz częściej wybierać usługi specjalistów w wileńskich placówkach medycznych lub korzystać z płatnych usług lekarskich.

— Okazało się, że instytucja nie podniosła się po pandemii. Wcześniej dokonała się tu restrukturyzacja, placówka próbowała rozwiązywać problemy finansowe i zmniejszała wydatki. Jednak ten środek, który miał obniżyć koszty, przyniósł bolesne konsekwencje w postaci nieuniknionych zwolnień personelu. Stało się tak, że zespół dość mocno „wykrwawił się”, wielu lekarzy i pielęgniarek znalazło pracę w Wilnie. Zmniejszyła się liczba i zakres świadczonych usług. Nie mogłam nie zauważyć również pewnych napięć w relacjach międzyludzkich — opowiada Valentina Vaitkienė.

Ponadto szpital nie świadczył obowiązkowych całodobowych usług właściwych dla małego rejonowego szpitala, nie była rozwijana działalność Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Oddział Chorób Wewnętrznych, niektóre sale szpitalne i gabinety były szczególnie zaniedbane. Wyraźnie brakowało sprzętu medycznego lub go nie używano, brakowało nawet komputerów, a wypis pacjenta ze szpitala był spisywany odręcznie. Szpital wyraźnie zmierzał w kierunku statusu zakładu świadczącego usługi opiekuńcze dla seniorów, a usługi konsultacyjne, często płatne, zaczęły być świadczone w rejonie poprzez rozwijające się prywatne ośrodki medyczne.

Lekarz chorób dziecięcych Joana Mikulevič

| Fot. Bartosz Frątczak

Początek dobrych zmian

W ciągu ostatniego roku zaszło tu wiele poważnych zmian. Szpital w Solecznikach zyskał już nie tylko nowy szyld. Przede wszystkim udało się zatrudnić 22 młodych kompetentnych lekarzy. Ponadto udało się zapewnić całodobową pracę Oddziału Pediatrii. Całodobowe usługi świadczy Szpitalny Oddział Ratunkowy, a także otwarto sale operacyjne, w których wykonywane są dziś niektóre planowe zabiegi chirurgiczne.

— Podczas gdy w kraju odbywa się reforma systemu opieki zdrowotnej, szczególny nacisk kładzie się na usługi ambulatoryjne, dzienne, a także usługi chirurgii jednego dnia. W ubiegłym roku resort zdrowia i Państwowe Kasy Chorych ogłosiły, że wszystkie te usługi — niezależnie od tego, jak dużo ich będzie — będą w pełni opłacone. Musieliśmy więc zakasać rękawy i szybko działać — mieliśmy na to raptem pół roku i stało się jasne, że ten samolot trzeba naprawić w locie, bo brakowało chirurgów zdolnych do wykonywania zabiegów, pielęgniarek asystujących podczas operacji i sprzętu — wyjaśnia dyrektor.

— Mamy w szpitalu trzech chirurgów, ale żaden z nich nie prowadzi samodzielnie operacji. Dlatego zaprosiłam lekarza z zewnątrz. To znany chirurg o złotych rękach, dr nauk medycznych Gintautas Oleka, który jako pierwszy na Litwie zaczął przeprowadzać laparoskopowo operacje przepukliny brzusznej. Pacjenci z rejonu mogą zgłaszać się do niego na konsultacje, jak również na zabiegi w ramach dziennej chirurgii, kiedy po zabiegu w tym samym dniu mogą udać się do domu — wskazuje dyrektor.

W szpitalu poszerzono również usługi kardiologiczne. Zaproszono kardiologa, nabyto niezbędne specjalistyczne urządzenia do badań, w czym pomógł samorząd, który zrekompensował koszty zakupu urządzeń.

— Rozwinęliśmy również usługi rehabilitacyjne, zatrudniliśmy kinezyterapeutów, ergoterapeutkę, masażystę, którzy zaczęli świadczyć usługi nie tylko na Oddziale Rehabilitacji, ale również na Oddziale Opieki Paliatywnej. Przyszła do nas doświadczona lekarz rehabilitacji Danuta Undzienė — wylicza dyrektor.

„Przetrzeć ścieżkę do szpitala na nowo”

Ponadto szpital podpisał umowę z Centrum Dializ, co pozwoliło świadczyć usługi pacjentom dializowanym nie tylko na Oddziale Opieki Paliatywnej Szpitala, ale również w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

Po to, żeby rozwijać usługi, trzeba było też pozyskać pacjentów. Trzeba było dotrzeć z informacją, że te usługi są świadczone i przetrzeć ścieżkę do szpitala na nowo.

— Już od października ubiegłego roku w Solecznikach zaczął działać całodobowo Szpitalny Oddział Ratunkowy. Wcześniej podpisaliśmy porozumienia o współpracy ze wszystkimi przychodniami podstawowej opieki zdrowotnej w rejonie: z solecznickim Centrum Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z „Omedica”, Rodzinną Kliniką w Jaszunach, Ejszyskim Centrum Opieki Zdrowotnej, Ejszyskim Centrum Zdrowia Rodziny. Pacjenci tych placówek w nagłych wypadkach mogą zwrócić się na SOR w Solecznikach, poza godzinami pracy tych placówek i otrzymać pomoc na miejscu — wyjaśnia rozmówczyni.

W szpitalu ruszyły też badania w ramach programów prewencyjnych raka jelita grubego, jak również chorób krążenia.

Kierowniczka laboratorium Vanda Paliulian

| Fot. Bartosz Frątczak

Wielki krok do przodu

Decyzją Komisji ds. Oceny i Wyboru Baz Rezydentury Uniwersytetu Wileńskiego Szpital w Solecznikach stał się bazą rezydencyjną, co oznacza, że na czas studiów lekarze rezydenci mogą odbywać w Solecznikach praktyki. Dla rejonowego szpitala oznacza to z jednej strony wzrost prestiżu, z drugiej — to wielka szansa na przyciągnięcie młodego specjalisty. Rolę kierownika lekarza rezydenta, inaczej mówiąc — mentora — przejmie pracująca od niedawna w szpitalu internistka Ieva Skarulytė-Miloševič.

— Samo pojęcie mentora w przygotowaniu lekarzy rezydentów powstało pod koniec 2022 roku, po tym jak Sejm zatwierdził nowelizacje ustawy o praktyce medycznej. Należy wspomnieć, że nie zapadły jeszcze niezbędne decyzje zarówno w sprawie finansowania kursów mentorskich, jak i czasu trwania szkolenia. Liczymy jednak na szybkie rozwiązania i będziemy już gotowi — zapowiada dyrektorka.

W ciągu ostatniego roku równolegle odbywało się wiele innych działań: formowanie zespołu, licencjonowanie, poszukiwanie specjalistów, rozmowy kwalifikacyjne, digitalizacja, informatyzacja, montowanie nowoczesnego systemu wzywania lekarzy przez pacjentów, wprowadzanie systemu ESIS.

Zastrzyk świeżej krwi

Od 1 sierpnia 2023 r. udało się pozyskać dla szpitala w Solecznikach 22 nowych lekarzy. Średnia ich wieku wynosi 38 lat. W ciągu ostatniego roku siedmiu lekarzy przeszło na emeryturę. Ogólna średnia wieku personelu szpitala wynosi obecnie 56 lat.

— „Mój” lekarz jest przywiązany do pacjenta, jest empatyczny, czuje sentyment do tego rejonu. Rejon solecznicki jest szczególny. Jest co najmniej trójjęzyczny, mieszkańcy rozmawiają po polsku, litewsku, rosyjsku czy białorusku, dlatego są tu lekarze, którzy potrafią się komunikować w różnych językach. Mamy kompetentnych specjalistów, oddanych szpitalowi, którzy w jakiś sposób są związani z rejonem solecznickim i których cieszą dokonujące się zmiany. Chcemy stworzyć godne środowisko pracy i komunikację z pacjentem opartą na szacunku — podkreśla dyrektorka.

Specjaliści laboratorium: technolodzy biomedyczni Marija Steckaja, Irena Sokolauskienė, kierowniczka Vanda Paliulian, technolog biomedyczny Lilija Milnovič

| Fot. Bartosz Frątczak

Środki zachęty ze strony samorządu

W październiku 2022 r. Rada Samorządu Rejonu Solecznickiego zdecydowała o zastosowaniu różnorodnych środków zachęty w celu pozyskania lekarzy i lekarzy rezydentów brakujących specjalizacji do pracy w placówkach opieki zdrowotnej rejonu solecznickiego.

— Personel medyczny korzysta ze wsparcia ze strony Samorządu Rejonu Solecznickiego. Lekarze pracujący na pełnym etacie otrzymują 12 tys. euro rocznie wsparcia. Lekarze pracujący na część etatu otrzymują odpowiednio mniej. Taki dodatek przysługuje obecnie dwóm lekarzom pediatrom, dwóm kardiologom oraz dwóm lekarzom rodzinnym w szpitalu. W przychodni w Solecznikach z tej oferty skorzystał lekarz dziecięcy oraz lekarz chorób wewnętrznych. Z budżetu samorządu na ten cel ma być przeznaczona suma w wysokości 48 200 euro — wskazuje mer Zdzisław Palewicz.

Samorząd oferuje również inną formę zachęty — mieszkanie służbowe, w którym obecnie mieszka lekarz chorób wewnętrznych.

— Lekarce chorób dziecięcych przyznaliśmy dofinansowanie na poszerzanie kompetencji zawodowych, które umożliwiło rozpoczęcie świadczenia usług pediatry socjalnego na oddziale wczesnego rozwoju dzieci. Mamy też dwa wnioski o dofinasowanie kolejnych szkoleń zawodowych oraz wniosek lekarza rezydenta o pokrycie kosztów studiów radiologii — wymienia mer.

Lekarze otrzymują także rekompensatę na pokrycie kosztów dojazdu. Została ona przyznana 39 specjalistom. Na mocy decyzji Rady samorząd płaci również stypendia studentom kierunków medycznych w wysokości 250 euro.

Samorząd przeznacza również środki na zakup nowego sprzętu medycznego.

— 141 000 euro skierowano na rekonstrukcję wydziału pielęgniarstwa, a 120 000 euro przeznaczyliśmy na remont kuchni szpitala. Realizujemy również projekt europejski, którego suma wynosi 2 mln. euro. Środki zostaną przeznaczone na polepszanie jakości usług zdrowotnych, modernizację pomieszczeń szpitalu oraz zakup sprzętu — podkreśla mer Zdzisław Palewicz.

