„Baćki nie trzeba się bać. W telewizji o nim różne rzeczy mówią, a on po prostu nie daje robić krzywdy swojemu narodowi — uważa Anna, 60-letnia Polka mieszkająca w litewskich Dziewieniszkach” — tak się zaczyna artykuł „Polacy na Litwie mieszkają w »ślepej kiszce«. Ich słowa mogą zaskakiwać” autorstwa Marcina Terlika, który ukazał się na jednym z największych portali internetowych w Polsce — onet.pl.

Zaciekawiło miejsce na mapie

Artykuł jest relacją z wyjazdu dziennikarza do dziewieniskiej enklawy. W rozmowie z „Kurierem Wileńskim” autor publikacji oświadczył, że do przygranicznego terenu w rejonie solecznickim trafił w zasadzie przypadkowo.

— Moim podstawowym celem było napisanie o Rosjanach w Dyneburgu. Patrząc na mapę dostrzegłem tę „ślepą kiszkę”, o której istnieniu wcześniej nie wiedziałem. Początkowo zaciekawiło mnie jako miejsce na mapie, które z trzech stron jest okrążone przez sąsiedni kraj. Uwzględniając obecną sytuację geopolityczną jest to kraj wrogi wobec Litwy. Zacząłem szukać informacji o tym miejscu i dowiedziałem się, że większość mieszkańców tego regionu to są Polacy — tłumaczy Marcin Terlik.

„Dobrzy Polacy i źli Białorusini”

W dużym skrócie obraz litewskich Polaków w rejonie solecznickim w onetowskim artykule mocno się różni od patriotycznych laurek serwowanych przez liczne organizacje współpracujące z tzw. byłymi kresami wschodnimi. Przytaczamy kilka fragmentów: „Halina po kilku słowach przechodzi na rosyjski. Uczyła się w szkole w tym języku, jeszcze w Związku Radzieckim. Po polsku rozumie, ale z mówieniem ma problem”; „Jak ktoś jest normalny, to mu się żyje normalnie — odpowiada kobieta, gdy pytamy ją, jak to jest mieszkać na skrawku terenu otoczonym przez Białoruś. — Problem jest tylko taki, że nas nie puszczają do naszego Baćki”; „Ryba psuje się od głowy. Kłopotem są nasi politycy (…) Mówią: Polacy dobrzy, a Rosjanie i Białorusini źli. Po co tak mówić? Gdzie w tym jest 10 przykazań? Wszyscy ludzie są dobrzy. Mądrze by było żyć w przyjaźni. Nie wiem, dlaczego w Polsce ludzie milczą. Dlaczego nie wystąpią przeciw swoim politykom”, „Kwestia grobów na Białorusi wraca co i rusz w rozmowach z mieszkańcami Dziewieniszek. Czuć, że to dla nich ważny temat. I często bolesny. — Chciałabym odwiedzić bliskich na cmentarzu, ale się boję. Czego? Że mnie nie wpuszczą z powrotem na Litwę. Takie to czasy”, „Polska pomaga Ukrainie? Robi to, co jej każe Ameryka. Prawdziwa pomoc to by była wtedy, gdyby Polska starała się zatrzymać wojnę, a nie wysyłała czołgi”.

Reportaż a nie badania naukowe

Autor tekstu, w rozmowie z naszym dziennikiem, podkreśla, że w żadnym wypadku nie pisał reportażu z tezą.

— Nie było tak, że te wypowiedzi przychylne Łukaszence na siłę wyszukiwałem lub podkręcałem. Rozmawiałem z kilkunastoma osobami i ci ludzie mówili, jak to podałem w tekście. Dla Polaków z Polski, to być może nie jest do końca zrozumiałe, ale ta granica podzieliła rodziny. Na granicy z Niemcami, Czechami lub obwodem królewieckim nie ma raczej takich sytuacji, że po drugiej stronie zostały rodzinne groby. Natomiast tutaj ten wątek pojawiał się nader często i to chciałem również zaakcentować w reportażu. Ten aspekt właśnie pozwala zrozumieć silną więź z drugim państwem — dzieli się swymi wrażeniami Terlik.

Pisząc tekst dziennikarz zdawał sobie sprawę, że może się komuś nie spodobać.

— Nie wiem, czy ci ludzie popierają Łukaszenkę. Powiedziałbym, że niektórzy o nim ciepło się wyrażają. Chciałbym podkreślić, że to jest reportaż. Tekst prasowy. To nie były badania socjologiczne. Nie chciałbym formułować ogólnych wniosków, że mieszkańcy Dziewieniszek popierają lub nie popierają kogoś — zaznacza reportażysta.

Świat postsowiecki

Posłankę Beatę Pietkiewicz, która w 2020 r. trafiła do Sejmu z solecznicko-wileńskiego okręgu jednomandatowego, wypowiedzi mieszkańców Dziewieniszek zbytnio nie zdziwiły.

— Takie poglądy są znane. Niestety żyjemy w postsowieckim świecie i nie wszystkim z tego postsowieckiego świata udało się wyjść. Zresztą takie poglądy nie dotyczą tylko litewskich Polaków. Takie poglądy zauważam również wśród Litwinów. Bardziej to jest odczuwalne w regionach, w miejscowościach leżących dalej od wielkich miast — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” polityk.

„Jestem przekonany, że dla nich Ukraina jest taką samą abstrakcją, jak Gruzja, Armenia czy Bangladesz” — mówi Mariusz Antonowicz

Fot. Marian Paluszkiewicz

Politolog Mariusz Antonowicz z Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego uważa, że wpływ na poglądy mieszkańców ma kilka aspektów.

— Po lekturze reportażu odnotowałem kilka rzeczy. Po pierwsze część rozmówców przechodziła z polskiego na rosyjski. Jedna osoba chyba powiedziała, że jest po rosyjskiej szkole. Socjalizacja, która ukształtowała ich światopogląd, miała charakter rosyjski. Po drugie, większość rozmówców charakteryzowała swoją postawę, którą można określić przysłowiem „moja chata z kraja”. Odniosłem wrażenie, że ich sympatia wobec Białorusi wyraża się przede wszystkim w takich życiowych sprawach. Na zasadzie, żeby Łukaszenka zezwalał im na odwiedzanie cmentarzy i rodziny. Szerszy kontekst geopolityczny ich w ogóle mało interesuje. Generalnie z przytoczonych w artykule wypowiedzi czuje się pewien stan depresyjny. Starzy umierają, młodzi wyjeżdżają, pracy nie ma, brak odpowiedniej uwagi ze stron władz centralnych. Właśnie brak uwagi ze strony władz państwowych popycha ich w drugą stronę. Po trzecie, podejrzewam, że powtarzają to, co im opowiada łukaszenkowska propaganda. Nie wierzę, że mieszkańcy Dziewieniszek zasiadają wieczorem w domu i zaczynają analizować sytuację w regionie i dochodzą do wniosku, że Ameryka popycha Polskę do wojny z Rosją. Jestem przekonany, że dla nich Ukraina jest taką samą abstrakcją, jak Gruzja, Armenia czy Bangladesz — podkreśla w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Mariusz Antonowicz.

Historia i polityka regionalna

Beata Pietkiewicz sądzi, że wpływ na nastroje społeczne w regionie miała najnowsza historia.

— Z jednej strony większość litewska nie mogła nam wybaczyć prób tworzenia autonomii. Mówię „nam”, chociaż moje i młodsze pokolenia nie miały z tymi próbami nic wspólnego. Z drugiej strony miejscowi Polacy nie mogli wybaczyć władzom centralnym wprowadzenia zarządzania komisarycznego. Niestety w ciągu ponad 30 lat niepodległości nie udało się zbudować wzajemnego zaufania. W tym miejscu dostrzegam winę po dwóch stronach. Władzom państwowym nie udało się do końca zintegrować litewskich Polaków z pozostałym społeczeństwo. Być może dlatego, że często te próby integracji były robione w sposób nieprzyjazny. Dobrym przykładem jest brak Ustawy o mniejszości narodowych od roku 2010, czy wprowadzenie ujednoliconego egzaminu z języka państwowego. To wszystko nie wzmacniało zaufania. Sądzę, że to wszystko można było zrobić w inny sposób. AWPL-ZChR ma na swoim koncie również rzeczy pozytywne, tym niemniej wykorzystuje te niezadowolenie i brak zaufania. Poza tym aspiracje do zgarnięcia głosów wszystkich mniejszości narodowych prowadzą, świadomie lub nie, do prokremlowskiej retoryki — oświadcza posłanka, która wyjście z zaistniałej sytuacji widzi w bardziej ścisłej współpracy z Polską i stworzeniu wśród litewskich Polaków takiego podejścia do spraw europejskich i globalnych, które byłoby zbieżne z postawą państwa polskiego.

Ważna rola lokalnych liderów społecznych

Pewne braki w polityce państwa litewskiego dostrzega też Antonowicz.

— Popieram to, co jest zapisane w projekcie Ustawy o mniejszościach narodowych przygotowanym przez Ewelinę Dobrowolską. Z projektu wynika, że to właśnie Departament Mniejszości Narodowych ma być odpowiedzialny za kształtowanie polityki względem mniejszości narodowych. Czego dotychczas nie było. Dotychczas za poszczególne kwestie dotyczące mniejszości narodowych odpowiadały różne instytucje. Za coś był odpowiedzialny Departament, za coś Ministerstwo Oświaty lub Kultury. Bardzo często polityka jednego resortu była sprzeczna z polityką drugiego — podkreśla politolog.

Rozmówca dodaje, że polityka regionalna również musiała iść w innym kierunku.

— Politykę regionalną postrzegam trochę inaczej niż większość polityków. W przypadku Wileńszczyzny, to uważam, że ten region powinien stać się integralnym podbrzuszem Wilna. Powinna być stworzona odpowiednia infrastruktura, aby ludzie z Solecznik lub Dziewieniszek mogli szybko i bezproblemowo dojeżdżać do stolicy do pracy lub na studia. Nie trzeba mieć złudzeń, że dzięki jakimś inwestycjom w Dziewieniszkach lub innej miejscowości powstanie wiele miejsc pracy. Gdyby była odpowiednia infrastruktura, to te tereny by się nie wyludniały — dzieli się swymi przemyśleniami naukowiec.

Antonowicz rozumie żal mieszkańców przygranicznych terenów, że obecnie wyjazd na Białoruś, gdzie są ich rodziny lub groby bliskich, jest mocno utrudniony. Pomocna w rozwiązaniu tego problemu, jego zdaniem, byłaby rola lokalnych liderów społecznych:

— Właśnie posługując się logiką określenia „moja chata z kraja”, ci ludzie są przekonani, że ze względu na ich status społeczny wyjazd na Białoruś w niczym im nie zagraża. Polityką zajmują się przysłowiowi Landsbergis z Cichanouską. Oni są daleko od polityki, dlatego nikt ich bezpodstawnie nie zatrzyma i nie wsadzi do więzienia. Sądzę, że najskuteczniejszym wyjściem z sytuacji byłaby sytuacja, gdy miejscowy działacz, mer, starosta lub ksiądz powie im wprost: kochani, ja również mam rodzinę oraz groby bliskich w Białorusi, ale będę czekał, dopóki poprawi się sytuacja polityczna. To by miało sens, bo gdyby to samo powiedziała Ingrida Šimonytė, to te słowa trafiłyby w pustkę.

Na portalu Onet pojawił się reportaż o mieszkańcach Dziewieniszek

| Fot. Apolinary Klonowski