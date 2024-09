Festiwal Filmu Polskiego 2024 w Wilnie i Solecznikach

CHŁOPI

Animacja, dramat, 2023, 110 min., Polska, Litwa, Serbia

Reżyseria: DK Welchman, Hugh Welchman

Scenariusz: DK Welchman, Hugh Welchman

Zdjęcia: Radosław Ładczuk, Kamil Polak, Szymon Kuriata

Obsada aktorska: Kamila Urzędowska, Robert Gulaczyk, Mirosław Baka, Sonia Mietielica, Małgorzata Kożuchowska, Dorota Stalińska, Ewa Kasprzyk, Cezary Łukaszewicz, Sonia Bohosiewicz, Andrzej Konopka, Mateusz Rusin, Maciej Musiał

Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych rozgrywają się losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny. To właśnie kobiety, w szczególności tragiczna postać Jagny, znajdą się w sercu fabuły. Unikalny mikroświat wiejskiej wspólnoty stanie się pretekstem do opowiedzenia uniwersalnej i niesamowicie aktualnej historii. Historii o tragicznej miłości i życiu w małej społeczności, gdzie reguły i brutalne zasady gry wyznaczają każdemu określone miejsce w grupie, a wyjście poza ciasne ramy grozi upokorzeniem i odrzuceniem.

Nagrody:

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (2023) – Nagroda Publiczności

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (2023) – Nagroda Specjalna Jury za „unikalną formę filmową”

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (2023) – Nagroda „Chopard Loves Cinema” (Kamila Urzędowska)

Polska Nagroda Filmowa „Orzeł” (2024) – Nagroda w kategorii: Najlepsza muzyka (Łukasz Rostkowski)

Polska Nagroda Filmowa „Orzeł” (2024) – Nagroda Publiczności

Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Tofifest” (2024) – „Złoty Anioł” w konkursie filmów polskich „From Poland”

DK Welchman (właśc. Dorota Kobiela-Welchman) — polska reżyserka, scenarzystka i producentka filmów animowanych. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Reżyserka i scenarzystka takich filmów animowanych jak: Kochaj mnie, Przedbiegi, List, Serce na dłoni, Mały listonosz, Szkice Chopina. Za zrealizowany wspólnie z mężem, Hugh Welchmanem, pełnometrażowy film Twój Vincent (2017) otrzymała wiele nagród i wyróżnień, w tym nominację do Oscara i Złotego Globu. Również kolejny ich film Chłopi został zgłoszony jako polski kandydat do Oscara.

Hugh Welchman — brytyjski producent filmowy. Jest producentem krótkometrażowych i animowanych filmów takich jak: Wronie jajo, Piotruś i wilk, The Most Beautiful Man in the World, Nocna wyspa, Państwo Chomikowie, Skrzaty fortepianu, Szafa Zbigniewa, Strach na wróble, Szkice Chopina, Kleks, Magiczny fortepian, Latająca maszyna, Mały listonosz, Chłopi. Za zrealizowany wspólnie z żoną, Dorotą Kobielą, pełnometrażowy film Twój Vincent (2017) otrzymał wiele nagród i wyróżnień.

Zwiastun: https://www.youtube.com/watch?v=rILKSimhfA4

SEANSE:

04.10.2024 o godz. 18:00 — Centrum Kultury w Solecznikach

CZERWONE MAKI

Dramat, wojenny, 2024, 140 min., Polska

Reżyseria: Krzysztof Łukaszewicz

Scenariusz: Krzysztof Łukaszewicz

Zdjęcia: Arkadiusz Tomiak

Obsada aktorska: Michał Żurawski, Nicolas Przygoda, Leszek Lichota, Magdalena Żak

„Czerwone maki” to pierwszy polski film fabularny o słynnej i zwycięskiej bitwie o Monte Cassino. Historia bitwy ukazana z perspektywy młodego chłopaka — Jędrka, który przeszedł przez łagrowe piekło i opuścił Rosję wraz z Armią Andersa jako jedna z tysięcy sierot. Czas niewoli zmienił go z chłopca z dobrej rodziny w kombinatora i drobnego złodziejaszka, który zrobi wszystko, aby przetrwać. Wkrótce na froncie ma dojść do decydującego ataku na broniony przez niemieckie oddziały klasztor położony na wzgórzach Monte Cassino — ta spektakularna bitwa zadecyduje o życiu wielu żołnierzy i dalszym ataku armii aliantów we Włoszech oraz zmieni na zawsze życie Jędrka.

Wyścig z czasem, pełen napięcia proces planowania natarcia i ogromny ciężar nieodwracalnych decyzji podejmowanych przez dowódców II Korpusu czynią z „Czerwonych maków” kino pozostawiające niezapomniane emocje, a bohaterstwo polskich żołnierzy, którzy zdobyli Monte Cassino, zyskuje nareszcie właściwe upamiętnienie.

Krzysztof Łukaszewicz — reżyser i scenarzysta filmów fabularnych. Absolwent studiów ekonomicznych (2000) na Uniwersytecie Szczecińskim i dziennikarskich (2004) na Uniwersytecie Warszawskim. Członek Polskiej Akademii Filmowej. Twórca wielokrotnie nagradzanych filmów: Lincz, Karbala, Orlęta. Grodno’39 (m.in. Nagroda Specjalna Jury i Nagroda Publiczności na Festiwalu Filmu Polskiego w Ameryce w Chicago 2015, Złoty Anioł dla najlepszego filmu polskiego na MFF Tofifest w Toruniu 2015, Golden Reel Award na MFF w Tiburon 2022).

Zwiastun: https://www.youtube.com/watch?v=ZpALdfikr5o

SEANSE:

25.09.2024 o godz. 18:30 – Multikino (film otwarcia, wstęp za zaproszeniami, sala nr 6)

28.09.2024 o godz. 19:00 – Multikino (sala nr 1)

01.10.2024 o godz. 14:00 – Multikino (sala nr 5)

DOPPELGÄNGER. SOBOWTÓR

Thriller, psychologiczny, polityczny, 2023, 115 min., Polska

Reżyseria: Jan Holoubek

Scenariusz: Andrzej Gołda

Zdjęcia: Bartłomiej Kaczmarek

Obsada aktorska: Jakub Gierszał, Tomasz Schuchardt, Emily Kusche, Wiktoria Gorodeckaja, Joachim Raaf, Andrzej Seweryn, Katarzyna Herman, Jessica McIntyre

„Doppelgänger” to dramat psychologiczny z elementami thrillera i filmu szpiegowskiego, inspirowanym prawdziwą historią Jamesa Bonda epoki PRL-u, który pod przybraną tożsamością, udając syna Niemki, zbudował rodzinne relacje, dzięki którym osiągną sukces w swojej szpiegowskiej karierze. To historia o tym jak świat wielkiej polityki wpływa na życie zwykłych ludzi. To historyczna opowieść z przełomu lat 70-tych i 80-tych w stylu Oskarowego „Życia na podsłuchu”. Film o rozdarciu człowieka, który pod wpływem miłości chce zawrócić z drogi, z której nie ma powrotu. Zamiast miłości sieje zniszczenie, ale jako agent jest doskonały. „Doppelganger” to nie tylko zapis działania komunistycznego agenta wywiadu, które niszczy życie wielu ludzi. To również film o relacjach międzyludzkich, a przede wszystkim o emocjach. Opowieść o sile, wytrwałości, nadziei i wierze w sprawiedliwość. To także historia o dochodzeniu do prawdy, szukaniu własnej tożsamości i konieczności odnalezienia się w nowej rzeczywistości.

Nagrody:

Polska Nagroda Filmowa „Orzeł” (2024) – Nagroda w kategorii: Najlepsza drugoplanowa rola męska – Tomasz Schuchardt

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (2023) – Nagroda za reżyserię (Jan Holoubek), Nagroda za rolę drugoplanową (Tomasz Schuchardt), Nagroda za zdjęcia (Bartłomiej Kaczmarek), Nagroda za kostiumy (Weronika Orlińska) i Nagroda za scenografię (Marek Warszewski)

Jan Holoubek — operator, reżyser i scenarzysta. Ukończył PWSFTviT w Łodzi na Wydziale Operatorskim. Autor zdjęć do licznych produkcji filmowych i telewizyjnych. Od kilku lat pracuje jako reżyser. W swoim dorobku ma takie seriale jak: Odwróceni. Ojcowie i córki, Rojst, Wielka woda. Jego pełnometrażowy fabularny debiut reżyserski 25 lat niewinności był jednym z najgłośniejszych i najczęściej nagradzanych filmów w 2020 roku.

Zwiastun: https://www.youtube.com/watch?v=_EBvyaWK38s

SEANSE:

26.09.2024 o godz. 19:00 — Multikino (sala nr 3)

EUROPA, EUROPA

Psychologiczny, wojenny, 1990, 107 min., Francja, Niemcy

Reżyseria: Agnieszka Holland

Scenariusz: Agnieszka Holland

Zdjęcia: Jacek Petrycki

Obsada aktorska: Marco Hofschneider, André Wilms, Ashley Wanninger, Klaus Abramowsky, Michele Gleizer

Tuż przed wybuchem II wojny światowej żydowska rodzina ucieka z nazistowskich Niemiec i osiedla się w Łodzi. Jednak spokój nie trwa długo. Aby uchronić dzieci przed niebezpieczeństwem rodzice wysyłają Sally’ego i Davida na Wschód. Film, zgodnie z ideą Agnieszki Holland, utrzymany w konwencji powiastki filozoficznej z kilkoma zabawnymi komediowymi sytuacjami, opowiada o wojennych przygodach Sally’ego, który dostaje się kolejno pod panowanie dwóch totalitarnych systemów. Najpierw sowieckiego — w Grodnie jako członek komsomolskiej organizacji zostaje poddany komunistycznej indoktrynacji i z zapałem recytuje formułki o walce klas i „religii — opium dla Ludu”. Potem hitlerowskiego — po wybuchu wojny radziecko-niemieckiej, dzięki znajomości języka niemieckiego i serii zbiegów okoliczności, pod przybranym imieniem Jupp, jako młody bohater wojenny zostaje wysłany do elitarnej szkoły w Niemczech, kształcącej przyszłe kadry państwowe.

Nagrody:

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Viareggio (1990) – nagroda za reżyserię

Nagroda Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej w Hollywood „Złoty Glob” (1992) – w kategorii: film obcojęzyczny

Nagroda Amerykańskiego Stowarzyszenia Krytyków Filmowych (NSFC, 1992)

Agnieszka Holland — reżyserka i scenarzystka. Ukończyła Wydział Filmowy i Telewizyjny Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze (FAMU). W latach 1972–1981 członkini Zespołu Filmowego X. Od 1981 roku mieszka i pracuje także w Europie Zachodniej i USA. Członkini Polskiej Akademii Filmowej, w latach 2008–2012 jej prezydent. Członkini Europejskiej Akademii Filmowej, od roku 2014 przewodnicząca Zarządu Akademii. Niejednokrotnie nominowana do Oscara, laureatka m.in. Złotego Globu za film „Europa, Europa” oraz Srebrnego Niedźwiedzia i Złotych Lwów za film „W ciemności”.

Zwiastun: https://www.youtube.com/watch?v=JqMBNCo7LPE

SEANSE:

03.10.2024 o godz. 18:30 — Skalvija

NIEBEZPIECZNI DŻENTELMENI

Komedia kryminalna, 2022, 103 min., Polska

Reżyseria: Maciej Kawalski

Scenariusz: Maciej Kawalski

Zdjęcia: Paweł Dyllus

Obsada aktorska: Tomasz Kot, Marcin Dorociński, Andrzej Seweryn, Wojciech Mecwaldowski

Tadeusz Boy-Żeleński, Witkacy, Joseph Conrad i Bronisław Malinowski budzą się po mocno zakrapianej, całonocnej imprezie. Głowy pękają im od kaca, nikt nic nie pamięta, a sytuacji nie poprawiają znalezione na podłodze zwłoki nieznanego mężczyzny. Dodatkowo, do drzwi domu dobijają się właśnie stróże prawa, a to dopiero początek kłopotów. Rozpoczyna się wyścig z czasem, w którym bohaterowie muszą uwolnić się nie tylko od podejrzeń, ale także od równie niebezpiecznych środowiskowych plotek i jak najszybciej wyjaśnić zagadkę tajemniczej śmierci.

Nagrody:

Ogólnopolski Festiwal Filmów Satyrycznych „Pyszadło” (2023) – Nagroda dla najlepszego filmu długometrażowego

Maciej Kawalski — polski reżyser i scenarzysta filmowy, lekarz. Ukończył studia medyczne na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Równolegle z nauką na SUM podjął studia w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego. Jako reżyser debiutował w 2011 roku. Film „Niebezpieczni dżentelmeni” jest jego pierwszym pełnometrażowym filmem.

Zwiastun: https://www.youtube.com/watch?v=vr_jBNXvQVM

SEANSE:

27.09.2024 o godz. 19:00 — Multikino (sala nr 3)

30.09.2024 o godz. 19:10 — Skalvija

05.10.2024 o godz. 18:00 — Centrum Kultury w Solecznikach

O PSIE, KTÓRY JEŹDZIŁ KOLEJĄ

Familijny, przygodowy, 2023, 93 min., Polska

Reżyseria: Magdalena Nieć

Scenariusz: Mojca Tirs, Marcin Siemiątkowski

Zdjęcia: Andrzej Wojciechowski

Obsada aktorska: Mateusz Damięcki, Liliana Zajbert, Monika Pikuła, Adam Woronowicz

Życie Zuzi, której tata Piotr pracuje na kolei, zmienia się nie do poznania, kiedy wkracza w nie Lampo — niezwykły pies-podróżnik. Wyjątkowy owczarek, którego wyprawy pociągiem są sensacją i hitem internetu, z miejsca zostaje najlepszym przyjacielem mającej problemy z sercem dziewczynki. Niestety, zazdrosny o sławę Lampo Dyrektor robi wszystko, żeby pozbyć się psa ze swojej stacji. Kiedy mu się to udaje, rozdzielona z ukochanym pupilem Zuzia zaczyna chorować. Chociaż wszyscy starają się jej pomóc, szybko staje się jasne, że tylko bliskość i przyjaźń czworonoga mogą być lekarstwem, którego dziewczynka tak bardzo potrzebuje.

Nagrody:

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (2023) – Złote Lwiątka im. Janusza Korczaka (nagroda w konkursie „Gdynia Dzieciom”)

Nagroda Stowarzyszenia „Kina Polskie” (2023) – Platynowy Bilet

Magdalena Nieć — aktorka, scenarzystka, reżyserka. W przeszłości związana z Teatrem Ludowym w Krakowie, potem ze stołecznymi Teatrem Współczesnym i Teatrem Kamienica. Jej talent i wrażliwość zaowocowała szeregiem kreacji głównych ról teatralnych i filmowych. Rozwija się także jako scenarzystka i reżyserka. W 2022 r. współreżyserowała film familijny „Detektyw Bruno”. Film „O psie, który jeździł koleją” — to samodzielny reżyserski debiut fabularny Magdaleny Nieć.

Zwiastun: https://www.youtube.com/watch?v=YqUeJbVajhU

SEANSE:

03.10.2024 o godz. 13:00 — Multikino (sala nr 5)

04.10.2024 o godz. 11:00 — Centrum Kultury w Solecznikach

ŚWIĘTO OGNIA

Komedia obyczajowa, 2023, 95 min. Polska

Reżyseria: Kinga Dębska

Scenariusz: Kinga Dębska

Zdjęcia: Witold Płóciennik

Obsada aktorska: Paulina Pytlak, Tomasz Sapryk, Joanna Drabik, Kinga Preis, Karolina Gruszka

Anastazja to uzależniona od komiksów 20-latka, zakochana w chłopaku z sąsiedztwa. Gdyby tylko mogła, porwałaby go na randkę albo na koniec świata. Niestety to tylko marzenia, bo od dziecka jest przykuta do wózka, a z otoczeniem porozumiewa się za pomocą specjalnego programu. Mimo wszystkich ograniczeń Nastka nie traci pogody ducha, a optymizmem zaraża wszystkich. Najlepszą relację ma z nią starsza siostra Łucja — wschodząca gwiazda Baletu Narodowego, która właśnie stanęła u progu wielkiej kariery. Anastazję samotnie wychowuje ojciec Poldek. Wkrótce życie całej trójki wkroczy w nowy etap, kiedy do ich drzwi zapuka przebojowa sąsiadka z naprzeciwka — Józefina. To za jej sprawą Anastazja i jej bliscy odkryją siebie na nowo, a przy okazji staną twarzą w twarz z rodzinną tajemnicą, która aż nazbyt długo czekała na rozwiązanie.

Nagrody:

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (2023) – Nagroda za debiut aktorski (Paulina Pytlak), Nagroda za drugoplanową rolę kobiecą (Kinga Preis)

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (2023) – Złoty Kangur (nagroda australijskich dystrybutorów)

Kinga Dębska — polska reżyserka i scenarzystka filmowa. Absolwentka kulturoznawstwa na Wydziale Orientalistycznym UW (1996), Camerimage Film School w Toruniu (2001) oraz reżyserii w FAMU w Pradze (2007). Członkini Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Jej film dokumentalny „Tu się żyje” o pierwszym i jedynym hospicjum w Wilnie, prowadzonym przez siostrę Michaelę Rak, uzyskał wyróżnienie w 2018 na Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Kino z duszą” w Warszawie.

Zwiastun: https://www.youtube.com/watch?v=ABjA_V7KsKQ

SEANSE:

01.10.2024 o godz. 17:00 — Skalvija

04.10.2024 o godz. 19:00 — Multikino (sala nr 3)

06.10.2024 o godz. 18:00 — Centrum Kultury w Solecznikach

ŚWIĘTY

Kryminał, 2023, 110 min., Polska, Węgry

Reżyseria: Sebastian Buttny

Scenariusz: Sebastian Buttny

Zdjęcia: Łukasz Gutt

Obsada aktorska: Mateusz Kościukiewicz, Lena Góra, Michał Włodarczyk, Dobromir Dymecki, Leszek Lichota

Rok 1986. Z Gnieźnieńskiej Katedry skradziona zostaje otoczona wyjątkową czcią, srebrna rzeźba św. Wojciecha. Szef komendy powierza sprawę mało doświadczonemu, ale ambitnemu Andrzejowi Baranowi. Choć relacje Państwo-Kościół są wyjątkowo napięte (kradzieży dokonano niecałe dwa lata po śmierci księdza Jerzego Popiełuszki…), a okoliczności społeczno-polityczne bardzo niekorzystne, pierwszy „sukces” przychodzi podejrzanie szybko. Andrzej rozpoczyna swoje równoległe śledztwo, a obsesyjna hipoteza doprowadzi go do doświadczenia czegoś znacznie większego od kolejnej politycznej prowokacji.

Sebastian Buttny — reżyser i scenarzysta filmowy. Laureat nagrody im. Andrzeja Munka za pełnometrażowy debiut fabularny Heavy Mental, którego światowa premiera miała miejsce na 29. Warszawskim Festiwalu Filmowym w 2013 roku. Zdobywca Brązowego Dinozaura na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym „Etiuda” w Krakowie za kreacyjny dokument Cezary w miastach. Absolwent i wykładowca PWSFTviT w Łodzi. W latach 2011-2014 członek zarządu i prezes Stowarzyszenia FILM 1,2.”

Zwiastun: https://www.youtube.com/watch?v=uYX_CQeXEa8

SEANSE:

05.10.2024 o godz. 19:00 — Multikino (sala nr 3)

06.10.2024 o godz. 15:00 — Centrum Kultury w Solecznikach

ZIELONA GRANICA

Dramat, 2023, 147 min., Polska, Czechy, Francja, Belgia

Reżyseria: Agnieszka Holland

Scenariusz: Maciej Pisuk, Gabriela Łazarkiewicz-Sieczko, Agnieszka Holland

Zdjęcia: Tomasz Naumiuk

Obsada aktorska: Jalal Altawil, Maja Ostaszewska, Behi Djanati Atai, Tomasz Włosok, Mohamad Al Rashi, Dalia Naous

Po przeprowadzce na Podlasie psycholożka Julia staje się mimowolnym świadkiem i uczestnikiem dramatycznych wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej. Świadoma ryzyka i konsekwencji prawnych, przyłącza się do grupy aktywistów pomagających uchodźcom, którzy koczują w lasach w strefie objętej stanem wyjątkowym. W tym samym czasie uciekająca przed wojną domową syryjska rodzina i towarzysząca jej nauczycielka z Afganistanu, nie wiedząc, że są narzędziem politycznego oszustwa białoruskich władz, próbują przedostać się do granic Unii Europejskiej. W Polsce los zetknie ich z Julią oraz młodym pogranicznikiem Janem. Rozgrywające się wokół wydarzenia zmuszą ich wszystkich do postawienia sobie na nowo pytania — czym jest człowieczeństwo?

Nagrody:

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji (2023) – Nagroda Specjalna Jury

Międzynarodowy Festiwal Filmowy 3Kino (2023) – Nagroda dla najlepszego filmu

Polska Nagroda Filmowa „Orzeł” (2024) – Nagroda w kategorii: Najlepszy film

Agnieszka Holland — reżyserka i scenarzystka. Ukończyła Wydział Filmowy i Telewizyjny Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze (FAMU). W latach 1972–1981 członkini Zespołu Filmowego X. Od 1981 roku mieszka i pracuje także w Europie Zachodniej i USA. Członkini Polskiej Akademii Filmowej, w latach 2008–2012 jej prezydent. Członkini Europejskiej Akademii Filmowej, od roku 2014 przewodnicząca Zarządu Akademii. Niejednokrotnie nominowana do Oscara, laureatka m.in. Złotego Globu za film „Europa, Europa” oraz Srebrnego Niedźwiedzia i Złotych Lwów za film „W ciemności”.

Zwiastun: https://www.youtube.com/watch?v=LMn_DSksa0w

SEANSE:

02.10.2024 o godz. 20:30 — Skalvija

Organizator:

Instytut Polski w Wilnie

Partnerzy:

Centrum Kultury w Solecznikach

Multikino

Centrum filmowe „Skalvija”

Partnerzy medialni: TVP Wilno, Radio „Znad Wilii”, portale ZW.lt, Wilnoteka.lt, L24.lt, dziennik „Kurier Wileński”