Samorząd Rejonu Wileńskiego rozszerza listę specjalizacji priorytetowych uprawniających do ubiegania się o stypendium samorządowe

Samorząd Rejonu Wileńskiego aktualizuje listę specjalizacji priorytetowych uprawniających do stypendium – proponuje się uzupełnienie jej o dwa nowe kierunki z zakresu nauk o zdrowiu. Inicjatywa ta ma na celu nie tylko zachęcenie przyszłych studentów do wyboru zawodów aktualnych dla rejonu, ale także długofalowe wzmocnienie kadr w placówkach oświatowych, socjalnych i medycznych o nowych specjalistów.

Autor: Inf. ASRW
Młodzi specjaliści.
Samorząd Rejonu Wileńskiego aktywnie wspiera młodych specjalistów na starcie zawodowym | Fot. vrsa.lt

„Wraz z szybkim rozwojem rejonu wileńskiego rośnie zapotrzebowanie na usługi, dlatego samorząd inwestuje w młodych ludzi, gotowych zostać specjalistami jutra tam, gdzie są oni najbardziej potrzebni. Tworzymy perspektywiczny rejon, w którym młody człowiek może śmiało planować przyszłość, realizować się i przekuwać swoją wiedzę zawodową w znaczący wkład w dobro wspólnoty” – mówi mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych ankiet w placówkach oraz możliwości zatrudnienia przyszłych specjalistów, w tym roku proponuje się dodatkowe włączenie do listy specjalizacji priorytetowych kierunków: pielęgniarstwo zaawansowanej praktyki oraz zdrowy styl życia.

„W tym roku rozszerzamy zakres wsparcia, włączając do listy specjalizacji priorytetowych nowe, poszukiwane kierunki z obszaru nauk o zdrowiu. Stypendium samorządowe to nie tylko ułatwienie finansowe w czasie studiów, ale także otwarte możliwości udanej kariery w rejonie wileńskim. Wierzymy, że wybrane priorytety pomogą wypełnić istotne luki kadrowe, wzmocnią potencjał naszych placówek oraz zapewnią mieszkańcom jeszcze wyższą jakość usług” – twierdzi wicemer rejonu wileńskiego Edyta Tamošiūnaitė.

Odpowiadając na zmieniające się potrzeby rejonu, Samorząd Rejonu Wileńskiego co roku aktualizuje listę specjalizacji priorytetowych. Na jej podstawie studenci różnych kierunków z rejonu wileńskiego mogą ubiegać się o miesięczne stypendium w wysokości 250 euro. Na mocy umowy dwustronnej studenci zobowiązują się po zakończeniu studiów do podjęcia pracy w rejonowych placówkach oświaty, kultury, sportu, opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej i przepracowania w nich co najmniej 3 lat.

Do listy specjalizacji priorytetowych włączone są następujące kierunki:

Studia pedagogiczne: logopedia, pedagogika specjalna, psychologia, filologia litewska, filologia angielska, filologia polska, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, matematyka, fizyka, biologia, chemia, technologie informacyjne;
Studia z zakresu pracy socjalnej: praca socjalna;
Studia z zakresu zdrowia publicznego, żywienia i technologii żywności: zdrowie publiczne, nauka o żywności i żywienie;
Studia z zakresu nauk o zdrowiu: pielęgniarstwo ogólne oraz proponowane w tym roku dwa nowe kierunki – pielęgniarstwo zaawansowanej praktyki i zdrowy styl życia.

Obecnie Samorząd Rejonu Wileńskiego ma podpisane 53 umowy ze studentami, którzy wybrali priorytetowe kierunki studiów. Większość stypendystów stanowią przyszli pedagodzy (38), a także studenci pracy socjalnej (11) oraz pielęgniarstwa ogólnego (4).

W 2025 r. wypłacono stypendia łącznie 58 studentom, na co przeznaczono 110 tys. euro z budżetu samorządu.

Ostateczną decyzję w sprawie aktualizacji listy specjalizacji priorytetowych Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego podejmie na najbliższym posiedzeniu, które odbędzie się 22 maja br.

Stronę przygotowano
na podstawie informacji
Samorządu Rejonu Wileńskiego

