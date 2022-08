Kolejne „Wilno w Gdańsku”

Do Gdańska zawita wielu twórców reprezentujących rozmaite dziedziny, od muzyki poprzez literaturę po teatr i film. Obecni będą polscy i litewscy prozaicy, poeci, publicyści. Odbędzie się tradycyjny jarmark wileński. Szczegółowy program będzie opublikowany w drugiej połowie września, jednak już dzisiaj mogę zdradzić, że wystąpi jeden z najlepszych i najbardziej znanych współczesnych litewskich zespołów – The Roop. Cieszy też, że imprezie towarzyszyć będą w przestrzeni Gdańska liczne wystawy, w tym obrazów artystów gdańskich o wileńskich korzeniach, fotografii ukazujących piękno miasta nad Wilią czy też specjalnie przygotowana przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku ekspozycja online prezentująca zbiory literatury litewskiej w Gdańsku.

Nie zabraknie pokazów filmów, warsztatów, a także ciekawych spotkań. Dzięki współpracy z magazynem „Kuriera Wileńskiego” oraz kwartalnikiem „Znad Wilii” odbędzie się podczas wszystkich festiwalowych dni tradycyjna prezentacja wydawnictw wileńskich. Festiwal od lat pokazuje to, co łączy Wilno i Gdańsk, Polskę i Litwę, a jednocześnie jest okazją do nawiązywania nowych więzi. Integrujemy różne przestrzenie kultury, ale także społecznego zaangażowania. Dlatego także tym razem naszym gościem będzie s. Michaela Rak z zespołem i wolontariuszami ukochanego wileńskiego hospicjum. Warto też podkreślić, że partnerami 19. edycji festiwalu jest aż 15 gdańskich i wileńskich instytucji i organizacji.

Cieszymy się też patronatem honorowym Ambasadora RL w Polsce Eduardasa Borisovasa. Warto przybyć do Gdańska w pierwszy weekend września i wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do wspólnego świętowania. Zresztą od niedawna ponownie między Wilnem a Gdańskiem funkcjonuje bezpośrednie i niedrogie połączenie lotnicze. Na zakończenie dodam tylko, że najwyższy budynek w Trójmieście – wieżowiec Olivia Star – należący do nowoczesnego kompleksu Olivia Centre w Gdańsku-Oliwie, będzie w czasie festiwalu oświetlony górującą nad miastem iluminacją w litewskich barwach narodowych, tworząc „Serce dla Wilna w Gdańsku” i „Serce dla Litwy”. W ten symboliczny sposób także pokażemy naszą gdańską miłość do ukochanego miasta nad Wilią.

Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 32 (94) 13-19/08/2022