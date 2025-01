Znamy zwyciężczynię tradycyjnego plebiscytu „Kuriera Wileńskiego” o tytuł Polak Roku! Ten zaszczytny tytuł za rok 2024 Czytelnicy przyznali Marzenie Suchockiej, choreograf Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Wilia”.

– Jestem ogromnie wzruszona i serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które oddały na mnie głos – powiedziała Marzena Suchocka „Kurierowi Wileńskiemu” tuż po ogłoszeniu wyników.

Zasady wyboru „Polaka Roku”

Zgodnie z zasadami konkursu Polaka lub Polkę Roku wybierają Czytelnicy, którzy mogą zagłosować na wybranego faworyta spośród 10 zgłoszonych wcześniej kandydatów. Swój głos przyznaje także kapituła konkursu. Czytelnicy oddawali głosy, wypełniając specjalne kupony i umieszczając je w skrzynkach do głosowania w redakcji, Domu Kultury Polskiej w Wilnie lub przesyłając tradycyjną pocztą.

Zwycięstwo Marzeny Suchockiej pięknie wpisuje się w jubileusz zespołu „Wilia”, który w 2025 r. będzie obchodził 70-lecie działalności | Fot. Marian Paluszkiewicz

W czwartek 9 stycznia członkowie kapituły, w której skład wchodzą zdobywcy tytułu „Polak Roku” z poprzednich edycji plebiscytu, spotkali się w redakcji, by podliczyć nadesłane głosy i wyłonić zwycięzcę. W tym roku w spotkaniu wzięli udział: s. Michaela Rak, ks. prałat Wacław Wołodkowicz, Anna Adamowicz, Krystyna Adamowicz, Adam Błaszkiewicz, Antoni Jankowski. Członkowie kapituły również oddali głosy na swoich faworytów.

– Bardzo się ucieszyłam, że Polką Roku 2024 została właśnie Marzena Suchocka. Osobiście z całego serca jej kibicowałam, z tej prostej przyczyny, że uważam, że prezentuje bohaterską postawę silnej, oddanej swej pracy i swemu zespołowi kobiety. Uważam, że jej zwycięstwo to jest sprawiedliwość boskiej kancelarii – dzieli się emocjami Anna Adamowicz, członkini kapituły.

Anna Adamowicz: „Głosy Wilniuków to ukłon w stronę tych…”

Jak dodaje, o zwycięstwie laureatki zdecydowali przede wszystkim Czytelnicy, którzy sercem widzą to, co najważniejsze, czują i rozumieją. – Głosy oddane przez Wilniuków to też ukłon w stronę tych, których los w jakiś sposób doświadcza. Nigdy nie wiadomo, kiedy nas spotka kopnięcie losu – dodaje Anna Adamowicz.

W obradach kapituły wziął udział Adam Błaszkiewicz, ubiegłoroczny zdobywca tytułu „Polak Roku” | Fot. Marian Paluszkiewicz

– Z radością odebrałam to zwycięstwo – mówi s. Michaela Rak. – Jest to wyraz naszej jedności i wdzięczności. Zaangażowanie Marzeny Suchockiej otwiera ludzkie serca ku wyższym przestrzeniom, uczy solidarności, empatii, określenia tego, co jest ważne, pokonywania własnej słabości. Można byłoby się zamknąć w swoim problemie, a ona wychodzi i dlatego ludzie przychodzą również do niej – podkreśla członkini kapituły.

Zwycięstwo Marzeny Suchockiej wpisuje się w jubileuszowe obchody Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Wilia”, który w 2025 r. będzie obchodził 70-lecie działalności.

– W minionym roku obchodziliśmy 100-lecie litewskiego Święta Pieśni, w ramach którego „Wilia” pięknie się zaprezentowała. Zespół trzeba było przygotować do udziału w tym wydarzeniu. Te ciekawe tańce mogliśmy jeszcze raz podziwiać podczas koncertu noworocznego. To ogromna praca – podkreśla Anna Adamowicz.

| Fot. Marian Paluszkiewicz

W czwartkowym spotkaniu udział wzięli także redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego” Robert Mickiewicz oraz organizator plebiscytu, dyrektor komercyjny dziennika Andrzej Podworski.

– Cieszy mnie dzisiejsze zwycięstwo. Marzena Suchocka przez wiele lat po cichu i skromnie wykonywała ważną pracę, którą każdy tutaj, na Wileńszczyźnie, dostrzegał i podziwiał. Ta praca jest ważna dla ogółu społeczeństwa, gdyż kultura, polska pieśń i taniec, jest jedną z fundamentalnych wartości. Na scenie widzimy artystów, chórzystów i tancerzy, za których popisami stoi niewidoczna, codzienna praca ich chórmistrzów i choreografów. „Wilia” to ogromna rodzina, która w tym roku będzie obchodziła swoje 70-lecie – dzięki tej sztafecie pokoleń zachowuje polską kulturę i tradycje. Pani Marzena Suchocka jest właśnie w tej plejadzie zasłużonych działaczy. Cieszę się, że społeczeństwo dostrzegło jej zasługi. Wiemy, że przeżywa trudne chwile, życzymy jej jak najwięcej zdrowia i wytrwałości – mówi redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego” Robert Mickiewicz.

Pierwsze trzy miejsca pod względem głosów

Podczas liczenia nadesłanych kuponów stosiki rosły równo. Po ich podliczeniu okazało się, że na drugim miejscu znalazły się dwie osoby, które zdobyły identyczną liczbę głosów. Miejsce drugie ex aequo zajęły Renata Brasel, kierowniczka artystyczna Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Wilia”, oraz Janina Gieczewska, wieloletnia redaktorka polskich podręczników oraz działaczka społeczna.

– Czytelnicy wykazali duże zainteresowanie konkursem i chętnie głosowali – komentuje Andrzej Podworski, dyrektor komercyjny dziennika.

Spośród aktywnie głosujących Czytelników wylosowano 10 osób. Są to: Jadwiga Borowaja, Aleksander Brostawski, Franciszka Jankowska, Krystyna Jaroszewska, Romualda Łapszewicz, Leonora Milewska, Zofia Moroz, Joanna Račko, Mieczysław Skinder, Stanisława Wołodkowicz. Zapraszamy wymienione osoby na galę finałową, podczas której zostaną im wręczone symboliczne nagrody.

Podsumowanie konkursu odbyło się we czwartek 9 stycznia w obecności kapituły | Fot. Marian Paluszkiewicz

Plebiscyt naszego dziennika mający na celu uhonorowanie osoby, której aktywność była szczególnie zauważalna i doceniana w środowisku polskim na Litwie, był organizowany po raz 27. W ubiegłym roku tytuł „Polaka Roku” zdobył Adam Błaszkiewicz, dyrektor Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie.

Gala finałowa konkursu

Gala finałowa konkursu Polak Roku 2024 „Kuriera Wileńskiego” odbędzie się 2 lutego o godz. 16 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76). Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 2 (4) 11-17/01/2025