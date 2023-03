Atak na Jana Pawła II

Rozpowszechniają one oskarżenia, jakoby Karol Wojtyła jako kardynał w Krakowie tuszował przypadki pedofilii wśród księży w podległej mu archidiecezji. Wszystkie te zarzuty opierają się na wątłym i łatwym do zakwestionowania materiale dowodowym. Podczas zorganizowanej przeze mnie w Warszawie konferencji czterech badaczy życia i dorobku Jana Pawła II, którzy mieli wgląd do państwowych i kościelnych archiwów, całkowicie obaliło narrację przedstawianą przez medialnych oskarżycieli. Wskazali oni na liczne przekłamania, przemilczenia, nieścisłości, insynuacje, manipulacje, a także podstawowe błędy warsztatowe, takie jak m.in. brak krytycznej analizy i weryfikacji źródeł, ahistoryczność czy prezentyzm, które całkowicie dyskredytują wnioski pracowników TVN24 oraz ich towarzyszy. Obecni na konferencji profesorowie historii stwierdzili, że gdyby jakiś student przyniósł im pracę na tak niskim poziomie, to wyrzuciliby ich za drzwi z oceną niedostateczną.

Tak więc na podstawie nieuczciwych i nierzetelnych materiałów oskarżono największego Polaka w naszych dziejach (co potwierdzają wszystkie badania socjologiczne) o współudział w zbrodni (ponieważ tuszowanie jest współudziałem w przestępstwie, a pedofilia w myśl obowiązującego w Polsce prawa to zbrodnia). Zrobiono to w wyrafinowanej formie charakterystycznej dla dokumentalnych seriali o seryjnych mordercach: ponure obrazy, mroczna muzyka, wolno przesuwające się kadry oddziałujące na emocje i budzące niepokój widza oraz stale powtarzane retorycznie te same pytania, mające wbić odbiorcy do głowy pożądany przekaz, czyli wyrok na Karola Wojtyłę. Przy okazji oskarżono też o pedofilię kard. Adama Sapiehę, metropolitę krakowskiego do 1951 r., opierając się niewiarygodnych źródłach. Według nich schorowany 80-letni dostojnik miał ganiać młodszego o pół wieku księdza, żeby go molestować seksualnie. Cały ten atak na największy polski autorytet to uderzenie w samo serce naszej wspólnoty narodowej i kościelnej.

Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 11(32) 18-24/03/2023