Przemyt papierosów rośnie. Wyobraźnia przemytników też

„W ciągu 9 miesięcy tego roku wykryto 486 przypadków przemytu; w analogicznym okresie 2022 r. takich przypadków było 394. Oznacza to, że liczba przypadków przemytu wykrytych w pierwszych trzech kwartałach tego roku wzrosła o 23,4 proc. w porównaniu z tym samym okresem w 2022 r.” — poinformowano nas w Państwowej Służbie Ochrony Granic.

Rosnąca liczba aresztowań i coraz większe ilości zatrzymanych papierosów wskazują, że fizyczne i techniczne środki podjęte przez VSAT w celu wzmocnienia ochrony granic, wprowadzenie i rozwój nowych kryminalnych narzędzi wywiadowczych oraz wdrożenie wspólnych działań z innymi instytucjami kontrolnymi i podmiotami gospodarczymi przynoszą rezultaty — przemytnikom coraz trudniej jest wykonywać swoją nielegalną działalność.

„Główne sposoby transportu przemycanych towarów przez »zieloną« granicę (przemycane bezpośrednio przez ogrodzenie oddzielające granicę państwową — przyp. red.) pozostają niezmienne od kilku lat, zmieniła się jedynie częstotliwość. Najczęstszą metodą jest przywiezienie papierosów do linii granicznej po białoruskiej stronie granicy państwowej, następnie nielegalny przemyt na Litwę, gdzie po stronie litewskiej czekają przemytnicy. Średnia liczba paczek papierosów nielegalnie przemycanych przez »zieloną« granicę zmniejszyła się w tym roku z 2 800 do 1 600 w porównaniu z rokiem ubiegłym. Spadek ten wynika ze zmian w metodach transportu, umożliwiających przewożenie niewielkich ilości bezzałogowymi statkami powietrznymi” — poinformowano w Państwowej Służbie Ochrony Granic.

Drony pomocne, ale balonik nie dotarł

W tym roku, w ciągu 10 miesięcy, VSAT odnotował 95 przypadków prób przerzutu kontrabandy z Białorusi na Litwę za pomocą dronów. W ubiegłym roku takich prób było trzy razy mniej w tym samym okresie, a w całym 2021 r. — 17. Metoda ta jest jednak wykorzystywana do transportu niewielkich partii papierosów. Próby transportu kontrabandy balonami meteorologicznymi nie są jeszcze popularne. W tym roku straż graniczna odnotowała dwie próby wykorzystania takich balonów przez przemytników, obie w nocy.

Wyroby tytoniowe są najczęściej przemycanym towarem. W tym roku przechwycono 2 304 103 paczek, co stanowi spadek o prawie jedną piątą w porównaniu do 2022 r. Jest to spowodowane spadkiem przemytu papierosów koleją. Wpływ na to miało zamknięcie kolejowego punktu kontrolnego Stasiły, przez który próbowano przemycić szczególnie duże ilości kontrabandy w wagonach pociągów towarowych z Białorusi. Wzmocnienie ochrony „zielonej” granicy poprzez wprowadzenie systemów nadzoru i instalację fizycznej bariery spowodowało, że przemytnicy częściej wybierają „zdalne” metody przemytu. Papierosy są przemycane przez „zieloną” granicę na wodach granicznych i za pomocą dronów.

19 listopada wieczorem funkcjonariusze Jednostki Granicznej im. A. Barauskasa Straży Granicznej Obwodu Warneńskiego patrolowali we wsi Katra. W pobliżu granicy z Białorusią zauważyli opadający z wysokości około 3 m balon meteorologiczny z lateksu. Do balonu przyczepiony był ładunek 750 paczek papierosów NZ Gold owinięty w polietylen. Papierosy były również wyposażone w nadajnik GPS, który niewątpliwie miał umożliwić wspólnikom białoruskich przemytników na Litwie dokładne zlokalizowanie ładunku.

