Dokument podpisali minister gospodarki i innowacji Aušrinė Armonaitė, minister ochrony kraju Laurynas Kasčiūnas oraz Maximilian Froch, dyrektor ds. rozwoju międzynarodowych programów strategicznych „Rheinmetall”.

Największa inwestycja obronna w historii Litwy

— To historyczny moment dla naszego kraju. Właśnie podpisaliśmy protokół ustaleń. Oznacza to, że udało nam się przyciągnąć największą inwestycję obronną w historii Litwy. Jest to również znaczący projekt, ponieważ jedna z największych na świecie niemieckich firm obronnych nie tylko stworzy dobrze płatne miejsca pracy na Litwie i da impuls litewskiemu przemysłowi, ale także wniesie znaczący wkład w sytuację bezpieczeństwa Litwy. Przed nami bardzo duże wyzwania. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy w stanie wypracować realne rozwiązania. Inwestycja niemieckiej firmy jest dowodem na to, że firma wierzy w naszych utalentowanych ludzi i że Litwa jest bezpiecznym krajem dla znaczących inwestycji — w dniu podpisania protokołu powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” minister gospodarki i innowacji Aušrinė Armonaitė.

Budowa rozważana jest w rejonie radziwiliskim

Niemiecki gigant przemysłu obronnego rozważa budowę fabryki amunicji w rejonie radziwiliskim, niedaleko miasteczka Baisogala, na gruntach państwowych należących do Litewskiego Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu (LSMU).

— Dokładnie nie jest jeszcze jasne, gdzie będzie miała miejsce budowa. Jak dotąd, rząd podpisał jedynie protokół ustaleń i zaczynamy również uzgadniać umowę inwestycyjną, więc wszystkie szczegóły zostaną ujawnione później — poinformowała nas minister Armonaitė.

Minister ochrony kraju Laurynas Kasčiūnas powiedział, że rosyjska inwazja na Ukrainę przyczyniła się do chęci zabezpieczenia produkcji amunicji w kraju.

„To jest to, do czego dążyliśmy przez wiele lat, a teraz staje się to rzeczywistością” — powiedział minister. „Niezależność od globalnych łańcuchów dostaw, produkcja na Litwie jest integralną częścią bezpieczeństwa narodowego i obrony” — dodał.

Poszukiwanie partnerów

Ministrowie wskazali również, że oczekują od „Rheinmetall” nawiązania kontaktów z lokalnymi firmami przemysłu obronnego i uniwersytetami na Litwie.

Przedstawiciel „Rheinmetall” Maximilian Froch powiedział, że wkład Litwy w budowę zakładu zostanie określony po znalezieniu partnerów w naszym kraju.

„To również jest przedmiotem dyskusji, którą zajmiemy się w najbliższych tygodniach. Szukamy partnerów na Litwie, a następnie zobaczymy, jaki może być ich wkład w konkretny projekt” — powiedział we wtorek dziennikarzom Froch.

Budowa fabryki amunicji artyleryjskiej planowana jest w związku ze znacznym pogłębieniem stosunków obronnych między Litwą a Niemcami. W zeszłym roku Niemcy obiecały rozmieszczenie na Litwie brygady wojskowej do 2027 r., Litwa kupuje od Niemiec różne rodzaje broni, a niedawno ogłosiła zamiar zakupu niemieckich czołgów Leopard 2.

Czytaj więcej: Rada Obrony Państwa zdecydowała o utworzeniu dywizji piechoty i zakupie czołgów Leopard 2