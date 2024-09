Pomoc rzeczowa będzie przyjmowana w Wilnie, w holu przy głównym wejściu do Domu Kultury Polskiej (ul. Naugarduko 76). Rzeczy można przynosić i wrzucać do odpowiednio oznaczonych pudeł od 19 września od godz. 10:00. Zbiórka potrwa do 30 września.

Najbardziej potrzebne przedmioty to suchy prowiant, który obejmuje produkty zamknięte o długim terminie ważności, takie jak konserwy, pasztety, dżemy, olej, mąka, cukier, kasza, makaron, ryż, płatki śniadaniowe, kawa i herbata, a także artykuły żywnościowe dla dzieci, takie jak słoiczki, kaszki i mleko w proszku.

Niezbędne są również środki czystości i higieny osobistej takie jak: płyny do mycia naczyń i powierzchni, proszki i kapsułki do prania, ścierki, tampony, podpaski, mydło, żele pod prysznic, szampony oraz pasta do zębów.

Potrzebna jest również karma dla zwierząt w hermetycznie zamkniętych opakowaniach, latarki, baterie, powerbanki, gumowe buty.

Organizatorzy proszą, aby wszystkie przekazywane przedmioty były nowe lub w dobrym stanie. Ze względu na ograniczone możliwości przechowywania, nie będą przyjmowane artykuły, które nie są na powyższej liście potrzebnych rzeczy. Produkty spożywcze będą przyjmowane jedynie w nienaruszonych opakowaniach, aby zapewnić ich bezpieczeństwo.

Mieszkańcy Litwy mogą również dołączyć do zbiórki finansowej, przekazując darowizny międzynarodowym przelewem. Poniżej znajdują się dane potrzebne do wykonania przelewu:

Odbiorca: Fundacja TVP

Kraj: Polska

Adres: ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa

Bank: Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Numer konta (IBAN): PL46103015080000000822761001

Kod SWIFT (BIC): ALBPPLPW

W miniony weekend silne deszcze doprowadziły do tego, że rzeki w Polsce wystąpiły z brzegów, wywołując poważne powodzie. Najbardziej dotknięte zostały zachodnie i południowe regiony, gdzie zalane są miasta i wsie, a zniszczeniu uległy tamy, wały i mosty. Tysiące ludzi zostało ewakuowanych, a około dziesięciu zginęło. Akcje ratunkowe i poszukiwawcze trwają, a sytuacja wciąż jest bardzo trudna. Na ewentualną falę powodziową przygotowuje się również trzecie co do wielkości miasto w Polsce, Wrocław.

Wsparcie dla osób poszkodowanych w powodzi organizuje Fundacja TVP we współpracy z Polska Press Grupa oraz Polskie Radio. Na Litwie działania koordynuje TVP Wilno.

Najważniejsze informacje o akcji są dostępne na stronach internetowych www.tvp.info/razemdlawas i www.razemdlawas.tvp.pl.

TVP Wilno