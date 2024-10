Polityka wobec mniejszości narodowych: zmiana czy kontynuacja?

W tym wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” zamieszczamy rozmowę, którą Antoni Radczenko przeprowadził z nowym dyrektorem Departamentu Mniejszości Narodowych i Emigracji przy Rządzie RL Dainiusem Babilasem. Tak się zbiegło, że w dziedzinie polityki mniejszości narodowych stoimy u progu pewnych zmian.

Mamy nowego dyrektora departamentu. Zastąpił on na tym stanowisku Vidę Montvydaitė, która kierowała polityką państwa litewskiego wobec mniejszości narodowych przez ostatnie dziesięć lat. Robiła to, trzeba przyznać, wyjątkowo nieudolnie, przynajmniej z punktu widzenia mniejszości. Sejm wreszcie przyjął Ustawę o mniejszościach narodowych. No i co chyba najważniejsze – mamy nowy skład parlamentu i rządu, w gestii których są kluczowe narzędzia do przeprowadzenia długo oczekiwanych zmian w tej dziedzinie.

Czy rzeczywiście te zmiany wpłyną na polepszenie sytuacji mniejszości, czy przybliżą Litwę w tej dziedzinie do standardów europejskich – pokażą najbliższe miesiące. Wiadomo, że świeżo przyjęta Ustawa o mniejszościach narodowych nie odpowiada oczekiwaniom samych mniejszości. W obecnym kształcie ten dokument bez większej przesady można nazwać atrapą. Zresztą o potrzebie nowelizacji tej dopiero przyjętej ustawy przyznał w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” także nowy dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych. I w pewnym sensie jest to dobry znak. Przedstawiciel administracji rządowej nie broni, jak to zazwyczaj bywało, przyjętej ustawy. Pozostaje mieć nadzieję, że taki punkt widzenia jest swoistą formą zapowiedzi reaktywacji samego departamentu. Przez ostatnią dekadę ta państwowa instytucja pozostawała w letargu, raczej imitując opiekę nad mniejszościami. Ale czy rzeczywiście istnieje wola zmian, pokażą działania nowego dyrektora.

Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” ” Nr 39 (118) 19-25/10/2024