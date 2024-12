Czekając na święta Bożego Narodzenia

Za kilka dni będziemy obchodzili święta Bożego Narodzenia. To jedno z najważniejszych świąt w życiu każdego chrześcijanina. W oczekiwaniu na te święta redakcja „Kuriera Wileńskiego” przygotowała specjalne bożonarodzeniowe wydanie magazynowe.

To, jakie główne przesłanie płynie do nas z Betlejemskiego Żłóbka, rozważa w rozmowie z Anną Pieszko ks. Tadeusz Jasiński. „Myślę, że jest to przesłanie, że nie jesteśmy sami, że nie jesteśmy porzuceni przez Pana Boga, że nie jesteśmy Mu obojętni, skoro dla naszego zbawienia przysyła nam swojego Syna” – tłumaczy ks. Tadeusz Jasiński. Chciałbym też zwrócić uwagę Czytelników na jeszcze jeden wątek rozmowy z czcigodnym kapłanem. Na jego wspomnienia z rozmowy śp. ks. prałata Józefa Obrembskiego z dziećmi. „Ksiądz prałat zapytał małego chłopczyka, ile ma lat. Dziecko mówi: Mam sześć. Ksiądz prałat na to: O, to ty jesteś mój przyjaciel, bo ja też miałem kiedyś sześć lat. Myślę, że podobnie Pan Bóg też chce nam powiedzieć: O, to ty jesteś mój przyjaciel – ja też kiedyś byłem taki jak ty” – mówi ks. Tadeusz.

Nasz stały autor z Gdańska Tomasz Snarski dzieli się swoimi wspomnieniami z pielgrzymki do Betlejem. „Prócz tego, że Betlejem może i powinno oznaczać twoje przylgnięcie do Dzieciątka Jezus, warto też myśleć o nim jako pretekście do refleksji, gdzie dzisiaj narodziłby się Jezus” – pisze Tomasz Snarski.

Z kolei Honorata Adamowicz porusza kwestie aktów życzliwości, które możemy czynić, oczekując na Boże Narodzenie. Pisze o Caritas, kościelnej organizacji charytatywnej, która przygotowała na te święta 17 tys. koszy hojności do rozdania potrzebującym na Litwie. A Jarosław Tomczyk proponuje Państwu ciekawe pozycje książkowe, które mogą się stać doskonałymi prezentami pod choinkę. Aby dowiedzieć się więcej, zapraszam do przeczytania niniejszego wydania magazynowego.

W oczekiwaniu na Boże Narodzenie życzę Czytelnikom „Kuriera Wileńskiego” spokojnych i radosnych Świąt i oczywiście pokoju u nas i na całym świecie.

Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 48 (144) 21-27/12/2024