Unijne jubileusze – co z tego Litwie

Spektakl muzyczny „THE BEST OF”– Spektakl muzyczny „THE BEST OF” został wystawiony 26 grudnia w sali Teatru LEGENDOS. Występ opierał się na fragmentach wielu spektakli, takich jak „Próba kabaretu. Raz jeszcze Osiecka” —„Na Wileńskiej ulicy” —„Wileńskie do siego roku” —„Kalina” —a także na nowych, nieznanych jeszcze widzowi skeczach lub...