Jedyna wizyta u lekarza – i zęby na całe życie

Osoby, które tracą część zębów czy nawet wszystkie zęby, często są w kłopotliwej sytuacji: co dalej? Dawniej istniał jedyny popularny sposób przywracania utraconego uzębienia – protezy, które jednak powodują wiele problemów, z których najbardziej rozpowszechnione jest uczucie dyskomfortu, uszkodzenie śluzówki jamy ustnej oraz atrofia szczęki.



Nowoczesne technologie w dziedzinie stomatologii pozwalają rozwiązać wszystkie te problemy. Innowacyjna metoda implantologii „wszystko na czterech” (metoda Pro Arch) umożliwia przywrócenie wszystkich utraconych zębów dolnej i górnej szczęki na 4 implantach w ciągu jednego dnia.

„Obecnie ponad 300 firm produkuje implanty na całym świecie. Szwajcarskie implanty Straumann, które wykorzystujemy w naszej pracy, wyróżniają się wyjątkowymi możliwościami zastosowania. Ich niezawodność została potwierdzona wieloma badaniami naukowymi i klinicznymi. Dzisiaj możemy śmiało zapewnić, że okres protez się zakończył, na jego miejsce wkroczyła nowa, sprawdzona przez czas, metoda odbudowy uzębienia – implantologia stomatologiczna, która umożliwia przywracanie zębów bez szkody dla sąsiadujących zębów”- mówi protetyk kliniki Euromed Kristina Bužinskaja.



W jaki sposób wszystko się odbywa



Implant dentystyczny – tytanowy gwint – wkręcany jest w kość szczęki w miejscu utraconego zęba. Zrasta się on z kością szczęki w ciągu określonego czasu i staje się podstawą dla koronki dentystycznej lub protezy innego typu.

„Podczas zabiegu, wykonywanego w sterylnym środowisku, pacjentowi poddanemu miejscowemu znieczuleniu wszczepia się do kości szczękowej implant, do którego następnie mocowana jest proteza. Sprawdzany jest zgryz i uśmiechnięty pacjent powraca do domu. Po około 10 dniach pacjent przychodzi na wizytę kontrolną” – tłumaczy protetyk Kristina Bužinskaja. – „W tym przypadku pomijamy kosztowny zabieg odbudowy kości, a implantowanie jednego implanta trwa 15-20 minut”.

Inwestycja na całe życie

Zgodnie z globalnymi badaniami, przeprowadzonymi na kilku kontynentach, w 99 proc. zabiegi odbudowy uzębienia na czterech implantach były udane.

W zasadzie metoda implantologii może być stosowana u wszystkich pacjentów, za wyjątkiem osób, które mają ciężkie formy choroby sercowo-naczyniowej, choroby wątroby, choroby onkologiczne oraz niekontrolowaną cukrzycę. Jeżeli przed zabiegiem wykryto wadę kości – proponowane jest leczenie indywidualne, pierwszym krokiem ku temu jest przygotowanie tkanki kostnej. Firma Straumann zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany implanta czy jego remontu, jeżeli powstanie problem nie z winy pacjenta.

Oczywiście pacjent po zabiegu implantacji jest odpowiedzialny za to, jak długo będą służyć implanty. „Prawidłowe dbanie o higienę jamy ustnej jest bardzo ważne. Koniecznie należy prawidłowo czyścić zęby, korzystać z nitek i szczotek dentystycznych oraz nie rzadziej niż raz do roku wykonać profesjonalną higienę jamy ustnej” – zaleca stomatolog chirurg Narine Saruchanian.

„Ani jednego dnia bez zębów” – to hasło nowoczesnej implantologii „wszystko na czterech” (Pro Arch) służące natchnieniem dla osób, które już straciły nadzieję na normalne spożywanie i żucie potraw. Szwajcarskie implanty pozwolą ponownie cieszyć się jedzeniem oraz zmniejszyć dyskomfort emocjonalny i psychologiczny, ponieważ ładny uśmiech – to jeden ze sposobów na pozbycie się napięcia i uniknięcie dziwnych spojrzeń otaczających nas ludzi.

Uprzejmie zapraszamy na nieodpłatne seminarium dla pacjetów 17 kwietnia br. w Solecznikach.