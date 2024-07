Dzieje dzielnicy „Krasnucha” na wystawie w Wilnie

W ramach wystawy można też zwiedzić ciekawe, lecz niedostępny na co dzień obiekt.

— Zapraszamy do odwiedzenia dawnej siedziby Litewskiego Państwowego Archiwum Historycznego przy ul. Gerosios Vilties 10. Czynna jest tu wystawa, która opowiada o dziejach dzielnicy obejmującej ulice Savanorių, Vilkpėdės, Gerosios Vilties, S. Konarskio, Skroblų V. Pietario, Žemaitės i in. — zapowiada Agnė Šimkūnaitė, koordynatorka ds. komunikacji w Muzeum Wilna.

Wirtualny spacer i nieoficjalna nazwa

Tradycyjnie w organizacji wystawy udział wzięli mieszkańcy Wilna, m.in. członkowie Związku

Osób Niewidomych i Słabowidzących.

— Dlatego ekspozycja przystosowana jest także dla ludzi z niepełnosprawnością wzroku. Stworzone zostały specjalne warunki zwiedzania, niektóre eksponaty można dotykać, można też skorzystać z audioprzewodnika. Zwiedzających zapraszamy na dostępny w języku litewskim, angielskim i polskim wirtualny spacer po różnych zakątkach dzielnicy — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” — Agnė Šimkūnaitė.

„Krasnucha” nie istnieje w oficjalnych dokumentach. Nieformalne określenie dzielnicy pochodzi od dawnej nazwy jej głównej arterii, której w czasach sowieckich nadano nazwę Alei Armii Czerwonej (ros. Krasnoj Armii), obecnej alei Savanorių. Przed II wojną światową była to ulica Legionowa, a jeszcze wcześniej Prowentowa, Trakt Trocki, Generalgubernatorskaja.

Dawna siedziba archiwum na Dobrej Radzie

Gmach przy ul. Gerosios Vilties 10 był siedzibą Litewskiego Państwowego Archiwum Historycznego do 2017 r. Obecnie najstarsze wileńskie archiwum mieści się przy ul. Mindaugo 8. Lokal został przed kilku laty odrestaurowany i zmodernizowany. Gmach przy ul. Mindaugo (przed II wojną światową ul. Juliusza Słowackiego), oddano do użytku na początku lat 30. ub. wieku. Funkcjonowało tu wówczas Archiwum Państwowe Wilna. Do nowego budynku zostały przeniesione dokumenty z założonego w 1852 r. Centralnego Archiwum Akt Dawnych w Wilnie. Powołane za rządów cara Mikołaja I archiwum nie posiadało stałej lokalizacji. W 1962 r. archiwum z ul. Mindaugo zostało przeniesione na Dobrą Radę. W 2017 archiwum wróciło do zmodernizowanego i rozbudowanego gmachu przy ul. Mindaugo.

Wystawa w dawnej siedzibie archiwum czynna jest w czwartki i piątki w godz. 15:00–19:00 oraz w soboty i niedziele w godz. 11:00–19:00.

Dialog z mieszkańcami

Jest to już kolejna zorganizowana przez Muzeum Wilna ekspozycja, przybliżająca historię stołecznych dzielnic. Niedawno mieszkańcy stolicy byli zapraszani do udziału w tworzeniu wystawy o Śnipiszkach (lit. Šnipiškės).

Na początku czerwca w tej dzielnicy powstał czasowy salon fotograficzny, w którym były fotografowane rekwizyty przyniesione przez mieszkańców. Mogły to być najprzeróżniejsze przedmioty — od deski z płotu czy drewnianej okiennicy po archiwalne fotografie. Powinny one były w jakikolwiek sposób nawiązywać do Śnipiszek. Po tym, jak uwieczniono je na zdjęciach, zostały zwrócone właścicielom. Można było też podzielić się wspomnieniami albo ciekawymi historiami z życia wziętymi, nawiązującymi do tej dzielnicy.

— W tworzeniu wystawy o tym unikatowym zakątku Wilna zależało nam na dialogu z mieszkańcami miasta — zaznacza Agnė Šimkūnaitė.

Zebrane eksponaty trafią do Muzeum Wilna oraz Muzeum Miejskiej Architektury Drewnianej. Przedtem będą zaprezentowane dla społeczności na wystawie w Wilnie.

Czytaj więcej: Jerzy Karpowicz: „Marzę, by wydać nowy album o Wilnie, materiału mam dużo”

.