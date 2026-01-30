Już w tę niedzielę — gala plebiscytu „Polak Roku 2025”

Coroczna tradycyjna gala jest też okazją do spotkania w społeczności Polaków na Litwie i omówienia licznych spraw. Do tego, po plebiscycie, jest okazja porozmawiać z Laureatką i Finalistami plebiscytu.

Przed i po gali można odebrać najnowsze wydania „Kuriera Wileńskiego” i wyjątkowy kalendarz na rok 2026, którego głównymi bohaterami jest Kapela Kawalerów Podwileńskich.

Finałowa dziesiątka plebiscytu „Polak Roku 2025”

W tegorocznej dziesiątce w plebiscycie „Polak Roku 2025” znaleźli się (alfabetycznie):

Renata Brasel , kierowniczka artystyczna Zespołu Pieśni i Tańca „Wilia”

, kierowniczka artystyczna Zespołu Pieśni i Tańca „Wilia” Iwona Czerniawska , dyrektorka Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie;

, dyrektorka Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie; Ks. Rajmund Jurolaitis , proboszcz parafii w Wisagini;

, proboszcz parafii w Wisagini; Barbara Jundo-Kaliszewska , doktor nauk humanistycznych, autorka monografii pt. „Zakładnicy historii”, organizatorka konferencji i licznych spotkań, w tym współorganizowała „Maj nad Wilią” w 2025 r.;

, doktor nauk humanistycznych, autorka monografii pt. „Zakładnicy historii”, organizatorka konferencji i licznych spotkań, w tym współorganizowała „Maj nad Wilią” w 2025 r.; Alina Ewelina Kieżun , była przewodnicząca Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, przedstawicielka Litwy w Polonijnej Radzie Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP;

, była przewodnicząca Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, przedstawicielka Litwy w Polonijnej Radzie Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP; Władysław Kondratowicz , minister spraw wewnętrznych w rządzie Republiki Litewskiej;

, minister spraw wewnętrznych w rządzie Republiki Litewskiej; Daniel Naumovas , wiceminister zdrowia w rządzie Republiki Litewskiej, naukowiec, a wcześniej działacz Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie;

, wiceminister zdrowia w rządzie Republiki Litewskiej, naukowiec, a wcześniej działacz Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie; Andrzej Orłowski , członek Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, dyrektor spółki kamieniarskiej Žybartuva;

, członek Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, dyrektor spółki kamieniarskiej Žybartuva; Beata Pietkiewicz , była posłanka na Sejm RL, prezes Forum Wileńskiego, działaczka społeczności Polaków na Litwie, projektantka mody;

, była posłanka na Sejm RL, prezes Forum Wileńskiego, działaczka społeczności Polaków na Litwie, projektantka mody; Agnieszka Skinder, prowadząca programy, konferansjerka, dziennikarka, działaczka społeczności Polaków na Litwie.

Wstęp na wydarzenie jest wolny. Wydarzenie będzie rejestrowane i fotografowane, dokumentowane w prasie. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Ambasady RP w Wilnie.