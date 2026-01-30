Więcej
    Już w tę niedzielę — gala plebiscytu „Polak Roku 2025”

    W tę niedzielę odbędzie się Gala Plebiscytu Czytelników „Kuriera Wileńskiego” — „Polak Roku 2025”. Zapraszamy Czytelników, Przyjaciół i wszystkich, kto chce się włączyć w to radosne wydarzenie. Kluczem programu jest nagrodzenie Laureatki i Finalistów, przewidziana jest część artystyczna.

    Autor: KW

    Coroczna tradycyjna gala jest też okazją do spotkania w społeczności Polaków na Litwie i omówienia licznych spraw. Do tego, po plebiscycie, jest okazja porozmawiać z Laureatką i Finalistami plebiscytu.

    Renata Brasel zwyciężczynią plebiscytu „Polak Roku 2025”! Konkurencja była emocjonująco wyrównana

    Przed i po gali można odebrać najnowsze wydania „Kuriera Wileńskiego” i wyjątkowy kalendarz na rok 2026, którego głównymi bohaterami jest Kapela Kawalerów Podwileńskich.

    Finałowa dziesiątka plebiscytu „Polak Roku 2025”

    W tegorocznej dziesiątce w plebiscycie „Polak Roku 2025” znaleźli się (alfabetycznie):

    • Renata Brasel, kierowniczka artystyczna Zespołu Pieśni i Tańca „Wilia”
    • Iwona Czerniawska, dyrektorka Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie;
    • Ks. Rajmund Jurolaitis, proboszcz parafii w Wisagini;
    • Barbara Jundo-Kaliszewska, doktor nauk humanistycznych, autorka monografii pt. „Zakładnicy historii”, organizatorka konferencji i licznych spotkań, w tym współorganizowała „Maj nad Wilią” w 2025 r.;
    • Alina Ewelina Kieżun, była przewodnicząca Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, przedstawicielka Litwy w Polonijnej Radzie Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP;
    • Władysław Kondratowicz, minister spraw wewnętrznych w rządzie Republiki Litewskiej;
    • Daniel Naumovas, wiceminister zdrowia w rządzie Republiki Litewskiej, naukowiec, a wcześniej działacz Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie;
    • Andrzej Orłowski, członek Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, dyrektor spółki kamieniarskiej Žybartuva;
    • Beata Pietkiewicz, była posłanka na Sejm RL, prezes Forum Wileńskiego, działaczka społeczności Polaków na Litwie, projektantka mody;
    • Agnieszka Skinder, prowadząca programy, konferansjerka, dziennikarka, działaczka społeczności Polaków na Litwie.

    Wstęp na wydarzenie jest wolny. Wydarzenie będzie rejestrowane i fotografowane, dokumentowane w prasie. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Ambasady RP w Wilnie.

