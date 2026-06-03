Dzień Ojca to okazja, by szczerze podziękować ojcom za wszystko, co robią. Obchodzenie Dnia Ojca pokazuje dzieciom, jak ważne są szacunek, troska i miłość wobec członków rodziny. Pomaga to w budowaniu zdrowych relacji rodzinnych. To święto może być również doskonałą okazją do zapoczątkowania nowych rodzinnych tradycji – wycieczek na łono natury, wspólnych śniadań, twórczych projektów, a nawet samodzielnego przygotowywania prezentów. Takie zwyczaje tworzą wspomnienia na całe życie.

Tego dnia niejedno dziecko zastanawia się, co podarować tacie, aby sprawić mu radość z okazji jego święta. Wybór prezentów w sklepach jest ogromny. Jednak każdego ojca szczególnie ucieszy prezent wykonany własnoręcznie przez jego dziecko. Mając to na uwadze, Centrum Kultury w Rudominie 3 czerwca zaprosiło wszystkie chętne dzieci na warsztaty twórcze pt. „Zrób bursztynową bransoletkę dla taty”.

Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję poznać niezwykle ciekawą historię i symbolikę bursztynu. Po części teoretycznej przyszedł czas na twórczość. Każdy mógł wykazać się kreatywnością i własnoręcznie wykonać unikalną ozdobę. Efektem pracy były piękne pamiątki oraz pełne serca i czułości prezenty dla ukochanych ojców.

Organizatorem warsztatów było Centrum Kultury w Rudominie.

Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Centrum Kultury w Rudominie