O Połądze, karmelitach i… 60 milionach

Placówka zajmująca się prezentacją jednego z symboli Litwy, bursztynu, jest nieodłącznie związana z rodem, który był mocno zakorzeniony również u nas, na Wileńszczyźnie. Tyszkiewiczowe, bo o nich oczywiście mowa, pozostawili po sobie nie tylko pałace nad Bałtykiem, w Połądze, w którym dzisiaj mieści się Muzeum Bursztynu, i Kretyndze, lecz także liczne pałace w Wilnie i na Wileńszczyźnie: Zatroczu, Landwarowie, Wace Trockiej, Niemieżu, a także w Birżach, Czerwonym Dworze, Żyżmorach, Ornianach. Sierpień jest doskonałą porą, aby zwiedzić te Tyszkiewiczowskie rezydencje. Naprawdę niezły i niezbyt drogi program na urlop.

Tymczasem szanowni Czytelnicy znajdą w tym numerze nie tylko tematy wakacyjne. Rajmund Klonowski rozmawiał z podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, nadzorującą Biuro ds. Polonii oraz Biuro Odznaczeń i Nominacji, panią Agnieszką Jędrzak. Rozmowa z panią minister dotyczyła oczywiście spraw naszych, czyli Polaków na Litwie, ale także stosunków międzypaństwowych. Jak pani minister powiedziała o polsko-litewskich relacjach – mamy do czynienia z „sojuszem wielopoziomowym: od wartości patriotycznych oraz dyplomacji historycznej, przez bieżące wyzwania, aż po symboliczne zjednoczenie w rozliczaniu przeszłości i dążeniu do sprawiedliwości dziejowej”. Chciałbym też zacytować jeszcze inną wypowiedź pani minister: „Nieustannie przytaczam dewizę pana prezydenta jeszcze z kampanii wyborczej: »nie 40, tylko 60 milionów«”. Tylu jest Polaków na świecie. O dokładne wyliczenia trudno, ale jedno jest pewne – jesteśmy wszędzie.

Z kolei Ilona Lewandowska pisze o świątyni znajdującej się w sercu wileńskiej Starówki, a jednocześnie prawie nieznanej nawet wielu rodowitym Wilnianom, o Kościele i Klasztorze św. Jerzego, a także o karmelitach nieodłącznie związanych z tym miejscem.

Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 30 (86) 01-07/08/2026